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Какие у вас есть разрешения от Богов. Ответы на вопросы. Выпуск № 2

13:51. 6 сентября 2017 Просмотров - 362 Нет комментариев Опубликовал:

Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор задающий вопросы: Михаил Ять

Вопросы, реплики к прошедшим передачам продолжают поступать. И мы, не теряя время даром, по возможности оперативно, отвечаем на них.
Во втором выпуске «Ответов на вопросы» мы разобрали комментарии зрителей под передачами: «Подводные камни славянских праздников»; «Где и как найти спутника жизни. Образование семейного союза»; «Что такое деньги и как ими управлять»; «Виртуальный лохотрон. Как нас разводят», которые были размещены на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCDzp….

Некоторые вопросы и реплики, на которые мы постарались ответить в этой беседе:

- Вы уверены, что в мрачном спектре есть понятие – “друзья”…
- Миропонимание славян не содержало категории “демоны”, “бесы”….
- Славянские Боги – не бюро добрых услуг, у них ничего не просят…
- Какие у вас факты есть, на разрешение от Богов и чьих Предков интересно…
- Мир денег это внедрённая подсистема, сжирающая всю систему…
- …людей сплотить может либо опасность, либо жесткая рука, но никак не понимание…
- Как известно, НЕТ ЗЛА, ЕСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ…
- Когда я слушаю вещающих такие вещи, уши начинают свёртываться в трубочку…
- Если, странные вещи рассказывать с любовью, то они становятся менее странными?…
- Весь этот интернет морок, чтобы люди были не в состоянии отличить правду ото лжи…
- МЫ ВСЕ ЖИЛИ ВО ЛЖИ И ПРОДОЛЖАЕМ ЕЙ ВЕРИТЬ…

Принимать наши ответы или же писать новые вопросы – решать Вам. Включайте Здравомыслие. Критикуя – предлагайте, предлагая – Делайте.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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