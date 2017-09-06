Какие у вас есть разрешения от Богов. Ответы на вопросы. Выпуск № 2

Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор задающий вопросы: Михаил Ять



Вопросы, реплики к прошедшим передачам продолжают поступать. И мы, не теряя время даром, по возможности оперативно, отвечаем на них.

Во втором выпуске «Ответов на вопросы» мы разобрали комментарии зрителей под передачами: «Подводные камни славянских праздников»; «Где и как найти спутника жизни. Образование семейного союза»; «Что такое деньги и как ими управлять»; «Виртуальный лохотрон. Как нас разводят», которые были размещены на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCDzp….



Некоторые вопросы и реплики, на которые мы постарались ответить в этой беседе:



- Вы уверены, что в мрачном спектре есть понятие – “друзья”…

- Миропонимание славян не содержало категории “демоны”, “бесы”….

- Славянские Боги – не бюро добрых услуг, у них ничего не просят…

- Какие у вас факты есть, на разрешение от Богов и чьих Предков интересно…

- Мир денег это внедрённая подсистема, сжирающая всю систему…

- …людей сплотить может либо опасность, либо жесткая рука, но никак не понимание…

- Как известно, НЕТ ЗЛА, ЕСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ…

- Когда я слушаю вещающих такие вещи, уши начинают свёртываться в трубочку…

- Если, странные вещи рассказывать с любовью, то они становятся менее странными?…

- Весь этот интернет морок, чтобы люди были не в состоянии отличить правду ото лжи…

- МЫ ВСЕ ЖИЛИ ВО ЛЖИ И ПРОДОЛЖАЕМ ЕЙ ВЕРИТЬ…



Принимать наши ответы или же писать новые вопросы – решать Вам. Включайте Здравомыслие. Критикуя – предлагайте, предлагая – Делайте.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com