Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 августа 2017
- 14:11 Иран строит в Сирии ракетный завод, который будет защищён российской ПВО, — израильские СМИ.
- 08:36 Впервые за 6 лет в Дамаске пройдёт международная промышленная выставка.
- 02:15 «Аль-Каида» напала на «умеренных отрезателей голов», захватив их штаб и склад ракет TOW.
- Вчера 19:23 ВВС Сирии потеряли МиГ-21 в Сувейде.
Иран строит в Сирии ракетный завод, который будет защищён российской ПВО, — израильские СМИ
Вечером во вторник, 15 августа 2017 года, Второй канал израильского телевидения сообщил, что на северо-западе Сирии иранцы строят завод по производству баллистических ракет малой дальности.
В подтверждение этой информации были показаны спутниковые фотографии.
Согласно указанному источнику, этот завод строится в районе приморского города Баниас, в нескольких десятках километров к северу от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и немного южнее авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.
Таким образом, строящийся завод потенциально защищен от израильских авиаударов российскими средствами противовоздушной обороны.
Вывод о том, что речь идет именно о строительстве ракетного завода по иранским стандартам и технологиям, был сделан на основе экспертной оценки снимков из Сирии и Ирана. По мнению специалистов, строится завод для производства ракет Fateh 110, дальность которых составляет около 300 км.
Очевидно, что эти ракеты могут быть предназначены как для армии Башара Асада, так и для его союзников в Сирии.
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Впервые за 6 лет в Дамаске пройдёт международная промышленная выставка
Сирийские власти после шестилетнего перерыва из-за войны готовятся к открытию в Дамаске 59-й Международной выставки промышленных товаров, которая начнет свою работу 17 августа, сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.
Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011 году. Теперь сирийские власти намерены вернуть выставке былое величие.
«Работа кипит, все надо привести в порядок. Конечно, для того чтобы бизнесмены снова прилетали сюда, как и в довоенное время, должно пройти время.
Люди должны убедиться, что здесь безопасно, а промышленность в Сирии восстанавливается. Но даже в этом году мы ожидаем приезда более чем 2 тысяч делегаций из разных стран мира», — сказал аль-Халиль.
Сирийские власти пытались провести 59-ю выставку еще в 2016 году, но из-за обстрелов боевиками Дамаска и его пригорода ничего не вышло — было слишком опасно. С созданием зоны деэскалации в пригороде столицы и началом работы в этой районе Сирии контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов российской военной полиции, которая выступает гарантом соблюдения режима прекращения огня, местные власти снова решили возродить некогда ежегодную выставку.
«У нас две отрасли показывают рост — текстильная промышленность и сельское хозяйство. Из-за войны многие заводы встали, некоторые из них были разрушены. Помимо этого, мы находимся под санкциями.
Тем не менее, за счет этой ярмарки очень надеемся заключить контракты на поставку современного оборудования», — добавил министр.
По словам аль-Халиля, открытие выставки запланировано на 17 августа, продлится она чуть больше недели. За это время здесь представят различное оборудование, машины, спецтехнику, стройматериалы, а также товары народного потребления и образцы пищевой промышленности. Пока местные рабочие собирают павильоны и выставочные зоны, в центре зала можно изучить полноценный макет будущей ярмарки, но уже сейчас готовы павильоны Китая, Ирана и России.
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«Аль-Каида» напала на «умеренных отрезателей голов», захватив их штаб и склад ракет TOW
Бывшие союзники — группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Нур аль-Дин аз-Зинки» вступили в вооруженный конфликт в провинциях Идлиб и Алеппо.
Напомним, что группировка «Нур аль-Дин аз-Зинки» получила мировую известность из-за того, что ее члены отрезали голову плененному подростку в лагере палестинских беженцев Хандарат. Кадры зверской казни обошли практически все мировые СМИ.
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До недавнего времени между двумя бандформированиями поддерживались относительно мирные отношения до тех пор, пока «аль-Зинки» не отказались подчиниться требованию лидеров «Нусры» свернуть один из своих пунктов управления.
В ответ на это утром 13 августа отряды «Джебхат ан-Нусры» атаковали позиции «Зинки» в городе Кафер-Харма на западе провинции Алеппо. В результате столкновения террористы сирийской «Аль-Каиды» взяли в плен несколько полевых командиров и боевиков «Нур аль-Дин аль-Зинки».
Пострадавшая группировка обвинила нападавших в атаке на одну из своих штаб-квартир, захвате склада с ПТРК TOW и в похищении нескольких своих лидеров в сельской местности западного Алеппо.
Реакция боевиков «Нур аль-Дин аз-Зинки» не заставила себя ждать. Буквально спустя два часа в районе Кафер-Харма северо-западнее Алеппо ими был взят в плен боевик, отвечающий за финансовые вопросы в группировке «Джебхат ан-Нусра». При себе у него были деньги, предназначавшиеся для выплаты довольствия боевикам нескольких отрядов «Нусры» в размере 30 тысяч долларов.
В условиях крайней нехватки наличных средств это серьезный удар, даже несмотря на то, что «Джебхат ан-Нусра» контролирует Идлиб и множество населенных пунктов одноименной провинции. Учитывая тот факт, что ни та, ни другая группировки не желают идти друг другу на уступки, предположить, во что может вылиться этот «обмен любезностями», не так сложно.
В то же время в своем официальном заявлении «Хайят Тахрир аш-Шам» («Нусра») отвергла все обвинения в том, что ее члены захватили арсенал TOW 2 у подразделения «Нур аль-Дин аль-Зинки» в районе Джамия Ар-Рихаль западнее Алеппо. В релизе группировки сказано, что у них есть противоречия с отдельно взятым местным полевым командиром, но грабежами они не занимаются.
Вооруженные столкновения между этими группировками происходили периодически, однако целенаправленного широкомасштабного противостояния между ними до недавнего времени не наблюдалось.
В последнее время влияние «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) в провинции Идлиб возросло многократно. Она сумела подчинить себе почти всю провинцию и завладела оружием и боеприпасами со складов «Ахрар аш-Шам». После этого «Джебхат ан-Нусра» занялась поглощением более мелких банд и отрядов, орудующих в провинции.
Также она намеревалась поступить и с «Нур аль-Дин аз-Зинки», однако даже переговоры лидеров этих двух группировок, состоявшиеся в ходе недавней встречи, не привели к какому-либо результату.
Теперь «Нусра» стремится всеми силами взять под свой контроль группировку «Нур аль-Дин аз-Зинки», подобно мелким бандам, или хотя бы потеснить ее и снизить ее влияние в регионе. Последняя, напротив, будучи в провинциях Идлиб и Алеппо серьезной силой, с которой приходится считаться, всячески стремится отстоять свою независимость.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВВС Сирии потеряли МиГ-21 в Сувейде
Боевики в Сувейде недалеко от сирийско-иорданской границы сбили сирийский МиГ-21.
Машина шла на небольшой высоте и была поражена огнем из ЗУ-23-2 (вероятно мобильная версия на тачанке)
Пилот захвачен в плен.
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