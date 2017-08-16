Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 августа 2017

Бывшие союзники — группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Нур аль-Дин аз-Зинки» вступили в вооруженный конфликт в провинциях Идлиб и Алеппо.​

Напомним, что группировка «Нур аль-Дин аз-Зинки» получила мировую известность из-за того, что ее члены отрезали голову плененному подростку в лагере палестинских беженцев Хандарат. Кадры зверской казни обошли практически все мировые СМИ.

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До недавнего времени между двумя бандформированиями поддерживались относительно мирные отношения до тех пор, пока «аль-Зинки» не отказались подчиниться требованию лидеров «Нусры» свернуть один из своих пунктов управления.

В ответ на это утром 13 августа отряды «Джебхат ан-Нусры» атаковали позиции «Зинки» в городе Кафер-Харма на западе провинции Алеппо. В результате столкновения террористы сирийской «Аль-Каиды» взяли в плен несколько полевых командиров и боевиков «Нур аль-Дин аль-Зинки».

Пострадавшая группировка обвинила нападавших в атаке на одну из своих штаб-квартир, захвате склада с ПТРК TOW и в похищении нескольких своих лидеров в сельской местности западного Алеппо.

Реакция боевиков «Нур аль-Дин аз-Зинки» не заставила себя ждать. Буквально спустя два часа в районе Кафер-Харма северо-западнее Алеппо ими был взят в плен боевик, отвечающий за финансовые вопросы в группировке «Джебхат ан-Нусра». При себе у него были деньги, предназначавшиеся для выплаты довольствия боевикам нескольких отрядов «Нусры» в размере 30 тысяч долларов.

В условиях крайней нехватки наличных средств это серьезный удар, даже несмотря на то, что «Джебхат ан-Нусра» контролирует Идлиб и множество населенных пунктов одноименной провинции. Учитывая тот факт, что ни та, ни другая группировки не желают идти друг другу на уступки, предположить, во что может вылиться этот «обмен любезностями», не так сложно.

В то же время в своем официальном заявлении «Хайят Тахрир аш-Шам» («Нусра») отвергла все обвинения в том, что ее члены захватили арсенал TOW 2 у подразделения «Нур аль-Дин аль-Зинки» в районе Джамия Ар-Рихаль западнее Алеппо. В релизе группировки сказано, что у них есть противоречия с отдельно взятым местным полевым командиром, но грабежами они не занимаются.

Вооруженные столкновения между этими группировками происходили периодически, однако целенаправленного широкомасштабного противостояния между ними до недавнего времени не наблюдалось.

В последнее время влияние «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) в провинции Идлиб возросло многократно. Она сумела подчинить себе почти всю провинцию и завладела оружием и боеприпасами со складов «Ахрар аш-Шам». После этого «Джебхат ан-Нусра» занялась поглощением более мелких банд и отрядов, орудующих в провинции.

Также она намеревалась поступить и с «Нур аль-Дин аз-Зинки», однако даже переговоры лидеров этих двух группировок, состоявшиеся в ходе недавней встречи, не привели к какому-либо результату.

Теперь «Нусра» стремится всеми силами взять под свой контроль группировку «Нур аль-Дин аз-Зинки», подобно мелким бандам, или хотя бы потеснить ее и снизить ее влияние в регионе. Последняя, напротив, будучи в провинциях Идлиб и Алеппо серьезной силой, с которой приходится считаться, всячески стремится отстоять свою независимость.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.