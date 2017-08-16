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Оздоровление выделительной системы человека

18:55. 16 августа 2017 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:

Не выполнение выделительной системой организма человека своих функций приводит к печальным последствиям для здоровья. Это отражается не только на качестве жизни, но и на восприятии Мира.

В эфире мы рассмотрели значение почек для нашего организма. В частности, как может проявляться почечная дисфункция, и в какие известные заболевания выливаться. Привели примеры таких хворей, и рассказали об их лечении.

Рассмотрели, с какими системами организма тесно взаимодействуют почки. Ответили на вопросы слушателей и дали дельные советы по теме эфира и интересующим слушателей вопросам.

01 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Оздоровление выделительной системы человека”. Автор-сказитель Захар Белинский (Арирадъ)




Источник: www.kramola.info

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