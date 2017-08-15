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Ким Чен Ын хочет посмотреть

07:15. 15 августа 2017 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:


Ким Чем Ын, несмотря на угрозы Трампа потребовавшего прекратить угрожать США, вновь не удержался от того, чтобы ответить США порцией уже традиционных угроз и эвфемизмов.
На деле, не было сказано чего-то нового – как и Трамп, младший Ким просто в очередной раз переозвучивает старую позицию – прекратите нас провоцировать, иначе ударим по Гуаму.

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам с целью демонстрации силы и рекомендовал США отказаться от провокаций, чтобы разрядить напряженность. Как сообщило агентство ЦТАК, в понедельник он посетил командование стратегических сил Корейской народной армии.

Отмечается, что лидер КНДР посоветовал США, "которые делают опасной ситуацию на Корейском полуострове", "с ясной головой" взвесить все плюсы и минусы и подумать, "для какой стороны нынешняя ситуация является более неблагоприятной". "Чтобы разрядить напряженность и предотвратить опасный военный конфликт на Корейском полуострове, необходимо, чтобы США сначала сделали правильный выбор и показали это своими действиями", – отметило агентство ЦТАК, призвав Вашингтон "немедленно прекратить высокомерные провокации против КНДР и [отказаться от своих] односторонних требований".

В сообщении также отмечается, что, если США "будут упорствовать в своих чрезвычайно опасных и безрассудных действиях на Корейском полуострове и в его окрестностях", Пхеньян "примет важное решение". Северокорейский лидер отметил, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решит партия". Вместе с тем агентство ЦТАК отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки".
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное телевидение КНДР сообщило, что Ким Чен Ын обсудил с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4481994 – цинк

Пентагон выступил в роли капитана Очевидность и заявил, что запуск ракеты по территории США будет означать начало войны и что Северная Корея сильно пожалеет, если выберет такой сценарий развития событий.
Несколько ранее, в программной статье в Wall Street Journal, Тиллерсон заявил, что у США на данный момент нет планов размещать войска к северу от демилитаризованной зоны, свергать режим Ким Чен Ына, ускоренно "воссоединять Кореи".

Окружающих подобная ситуация продолжает серьезно напрягать.
В Южной Корее министерство обороны заявила о том, что армия готова к решению военных задач в случае войны с КНДР, но вместе с тем политическое руководство южан просит США предпринять усилия, чтобы избежать войны, где Южная Корея при любом развитии событии рискует понести очень серьезные потери. В ряде городов прошли протесты против размещение американских военных на территории Южной Кореи.
Япония привела в полную готовность системы ПРО и требует от КНДР отказаться от планов обстрела ракетами Гуама через ее территорию, угрожая сбивать пролетающие над Японией ракеты.

Китай (как и Россия с ЕС) продолжает настаивать на том, что все должно решаться дипломатическим путем, но эти увещевания осложняются тем, что Китай с одной стороны пообещал предпринять жесткие ответные меры в случае введения США односторонних санкций против Киай, а с другой стороны обвинениями со стороны США, что Китай похитил у США интеллектуальной собственности на 600 млрд. долларов и Китай надо наказать, что грозит полномасштабной торговой войной между США и Китаем.

Украина, которая внезапно оказалась замешанной в происходящее, продолжает отрицать, что ракетные двигатели с "Южмаша" помогли продвинуть северо-корейскую программу, уже традиционно обвинив "агентов Путина",  но ей особо не верят, так как опять же украинские источники начали заявлять, что такая ситуация возможна и КНДР тем или иным путем получила доступ к необходимым технологиям воспользовавшись ситуацией на Украине. Будет забавно, если главным достижением "революции гидности" будет ускорение северо-корейской ракетной программы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, кндр, северная корея, США, Трамп
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Один комментарий»

  • 1507 1357
    александр 15 августа 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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    США сами вскормили украинский режим который теперь торгует оборонными технологиями со всеми режимы.

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