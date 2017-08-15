Ким Чен Ын хочет посмотреть

... как хочет «правый сектор», — то его на расправу его штурмовиков! И посмотрите...в этих своих колониях, как хочет. Сейчас Запад, с очевидной ... это же не Лукашенко, не Ким Чен Ын или Фидель — не ворующие...ЗОВ. Ну, а по теме посмотрите еще эпизод съезда в Харькове...