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КНДР снова провела ракетные испытания

01:42. 14 мая 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:


Несмотря на сохраняющуюся напряженность и угрозы со стороны США, Пхеньян в очередной раз на них наплевал и снова провел ракетные испытания. На сей раз со стартом у северных корейцев все сложилось и ракета полетела в Японское море, упав за пределами японских территориальных вод. Япония по этому поводу уже заявила протест. В Южной Корее заявили, что пока не могут определить тип запущенной ракеты. В Вашингтоне пока помалкивают.

Фактически, Кима пытались взять на слабо, он не поддался. Теперь почуствовав предел оппонента, он каждый следующим запуском демонстрирует его слабость, чем укрепляет свои позиции внутри страны – вот посмотрите, какой у нас верховный главнокомандующий, под давлением империалистов не прогибается и проводит независимую политику. А с другой стороны – вся эта деятельность, которая после бряцанья оружием со стороны Вашингтона остается без ответа, подрывает имидж США, демонстрируя их относительную слабость. Весьма вероятно, что такая твердая позиция Кима не в последнюю очередь спровоцирована и подпитывается Китаем, который таким образом ведет свою игру против американских баз в Японии и Южной Корее, а так же подрывает позиции США с прицелом на более глобальную борьбу за доминирование в Южно-Китайском море, где планы США сотрудничать с "колоритным парнем" из Манилы не остались не замеченными. Открыто конфликтовать с США Китай не хочет, поэтому конфликты Вашингтона с Россией, Ираном, КНДР и рядом других стран, вполне устраивают Пекин, так как его путь к укреплению глобальных позиций, не предусматривает прямой борьбы с нынешним слабеющим гегемоном, который погряз в этой борьбе на многочисленных фронтах, покуда глобальное влияния неумолимо ускользает. Кризис вокруг КНДР дает Китаю определенные возможности для перестройки своих отношений США без перехода к открытому конфликту, где для того, чтобы ответить угрозой на угрозу, не нужны жесткие заявления с "Синьхуа". Достаточно Киму запустить пару ракет в Японское море, а МИД Китая потом снова заявит, что хорошо бы вывести из Южной Кореи THAAD и надо срочно провести международную деэскалацию, с условием прекращения американо-корейских учений. В конечном итоге, если со стороны США это способ поиграть мускулами и надавить на Китай, то для Китая, это способ прощупать пределы возможного в отношениях с США, где неуступчивый Ким вызывая огонь на себя, выявляет, к чему сейчас США готовы, а к чему нет. За этим внимательно наблюдают ключевые страны, которым так же весьма интересно знать – насколько еще сильны США и что в отношениях с ними позволять уже можно, а что еще нет.

Режим Ким Чен Ына, на которой неосторожно попытался надавить Трамп, из этого противоборства гигантов конечно не преминет извлечь различные выгоды, усилив в первую очередь свои переговорные позиции, что уже выразилось в том, что в Белом Доме начали рассуждать о гипотетической встрече Трампа с Ким Чен Ыном. Старое правило политики работает – уважают прежде всего сильных. Ким показал свою силу, так что с ним как и ранее будут считаться. Тут главное, чтобы похвальная уверенность Кима не превратилась в самоувереннность, которая может иметь неблагоприятные последствия для всего региона.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, кндр, северная корея, США, южная корея, Япония
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