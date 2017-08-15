Cамые зрелищные моменты Армейских международных игр 2017

АрМИ-2017 проходили в парке Патриот и на полигоне Алабино в Подмосковье, а также в четырех других странах — Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае с 29 июля по 12 августа. В играх приняли участие свыше 150 команд из 28 стран, включая Россию, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку, 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей. Общая численность участников более 4 тысячи человек.

Минобороны России по случаю триумфального завершения Армейских международных игр-2017 опубликовало итоговое видео, в котором запечатлело все самые яркие, зрелищные и напряженные моменты прошедших соревнований.

Источник: voicesevas.ru