33 фразы дирижеров, или как ругаются интеллигентные люди

Фразы, которые покажут, как надо ругаться тонко, изящно и интеллигентно — одним словом, как дирижеры симфонических оркестров!Было бы большой ошибкой думать, что в оркестрах играют самые идеальные люди. Дирижеры не хуже армейских чинов умеют ругаться на оркестрантов. А то и даже лучше! Однако делают они это тонко и очень интеллигентно.Посудите сами, вот как ругаются интеллигентные люди:1. Осталось всего три репетиции до позора!2. Надо сыграть так, словно вы немножко выпили и никуда не спешите.3. Смотрите одним глазом в партию, а двумя на меня!4. Вы так фамильярно все это играете, как будто лично с Прокофьевым пили!5. Я скажу вам сейчас, какие тут ноты, – вы очень удивитесь.6. Это вам не симфонический оркестр, здесь в толпе не спрячешься, надо играть чисто!7. Ребята, это ведь «кукушки звуки», а не приближение вражеской авиации!8. И если кто-то сыграл фальшиво, главное – успеть посмотреть с укором на соседа.9. Не захлебнитесь в собственном таланте!10. Пронумеруйте такты, а то глаза могут сместиться, а цифры – нет!11. Дома прийти и заниматься так, чтоб вся семья у тебя умела это играть…12. Женский хор! Спойте вместе со своими мозгами.13. Это произведение вы должны были впитать с молоком преподавателя!14. Мендельсона надо играть без «мендельсовщины».15. Уберите свой маникюр с грифа!16. Перестаньте пялиться в декольте флейтистки, там нет нот, ваша партия на пюпитре!17. Это ж надо так ненавидеть друг друга, чтоб так играть!18. Почему вам в детстве не объяснили, чем труба отличается от пионерского горна?19. Шостакович не был боксером, но за такую игру он воскрес бы и набил вам морду!20. Если вы еще раз так сыграете первую цифру, я убью всех вас по очереди, похороню, отсижу, а потом наберу новый оркестр!21. Вы не боитесь выходить на второе отделение? Скажите спасибо, что в консерваторию ходят интеллигенты. А то пролетарии встали бы со своих мест и набили всем вам морду за такую игру!22. Альты, куда вы лезете? И ладно бы что-то приличное лезло, а то фа-диез!23. От себя попробуйте дуть! У меня такое впечатление, что вам еще в музыкальной школе не объяснили направление потока воздуха в мундштуке!24. Не надо так терзать арфу и путать ее с пьяным мужем!25. Я знаю, что вы все меня ненавидите. Теперь подумайте, как к вам должен относиться я?26. Мне не место с вами в одной музыке!27. Второй тромбон, я хочу вам пожелать, чтоб на ваших похоронах так играли!28. Была б моя воля, я воспользовался этой палочкой так, чтобы у вас возобновилась проходимость воздуха в организме!29. Я обещаю вам трудоустройство в подземном переходе, и лично договорюсь с ментами и бандитами, чтоб вас не трогали. Но за прохожих я не ручаюсь.30. Вам бы вместо саксофона – бензопилу «Дружба» в руки. Звук тот же, а денег больше!31. У вас очень красивые, сильные руки. Положите инструмент и задушите себя ими, не глумитесь над музыкой!32. Придете домой, передайте мои соболезнования вашей жене. Как можно спать с таким неритмичным человеком?33. Я прекращаю всякие церемонии и с сегодняшнего дня начну вас учить любить, если не меня, то хотя бы музыку!

Источник: nashaplaneta.su