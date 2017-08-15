33 фразы дирижеров, или как ругаются интеллигентные люди
09:53. 15 августа 2017 Просмотров - 304 Один комментарий Опубликовал: brahman
Фразы, которые покажут, как надо ругаться тонко, изящно и интеллигентно — одним словом, как дирижеры симфонических оркестров!
Было бы большой ошибкой думать, что в оркестрах играют самые идеальные люди. Дирижеры не хуже армейских чинов умеют ругаться на оркестрантов. А то и даже лучше! Однако делают они это тонко и очень интеллигентно.
Посудите сами, вот как ругаются интеллигентные люди:
1. Осталось всего три репетиции до позора!
2. Надо сыграть так, словно вы немножко выпили и никуда не спешите.
3. Смотрите одним глазом в партию, а двумя на меня!
4. Вы так фамильярно все это играете, как будто лично с Прокофьевым пили!
5. Я скажу вам сейчас, какие тут ноты, – вы очень удивитесь.
6. Это вам не симфонический оркестр, здесь в толпе не спрячешься, надо играть чисто!
7. Ребята, это ведь «кукушки звуки», а не приближение вражеской авиации!
8. И если кто-то сыграл фальшиво, главное – успеть посмотреть с укором на соседа.
9. Не захлебнитесь в собственном таланте!
10. Пронумеруйте такты, а то глаза могут сместиться, а цифры – нет!
11. Дома прийти и заниматься так, чтоб вся семья у тебя умела это играть…
12. Женский хор! Спойте вместе со своими мозгами.
13. Это произведение вы должны были впитать с молоком преподавателя!
14. Мендельсона надо играть без «мендельсовщины».
15. Уберите свой маникюр с грифа!
16. Перестаньте пялиться в декольте флейтистки, там нет нот, ваша партия на пюпитре!
17. Это ж надо так ненавидеть друг друга, чтоб так играть!
18. Почему вам в детстве не объяснили, чем труба отличается от пионерского горна?
19. Шостакович не был боксером, но за такую игру он воскрес бы и набил вам морду!
20. Если вы еще раз так сыграете первую цифру, я убью всех вас по очереди, похороню, отсижу, а потом наберу новый оркестр!
21. Вы не боитесь выходить на второе отделение? Скажите спасибо, что в консерваторию ходят интеллигенты. А то пролетарии встали бы со своих мест и набили всем вам морду за такую игру!
22. Альты, куда вы лезете? И ладно бы что-то приличное лезло, а то фа-диез!
23. От себя попробуйте дуть! У меня такое впечатление, что вам еще в музыкальной школе не объяснили направление потока воздуха в мундштуке!
24. Не надо так терзать арфу и путать ее с пьяным мужем!
25. Я знаю, что вы все меня ненавидите. Теперь подумайте, как к вам должен относиться я?
26. Мне не место с вами в одной музыке!
27. Второй тромбон, я хочу вам пожелать, чтоб на ваших похоронах так играли!
28. Была б моя воля, я воспользовался этой палочкой так, чтобы у вас возобновилась проходимость воздуха в организме!
29. Я обещаю вам трудоустройство в подземном переходе, и лично договорюсь с ментами и бандитами, чтоб вас не трогали. Но за прохожих я не ручаюсь.
30. Вам бы вместо саксофона – бензопилу «Дружба» в руки. Звук тот же, а денег больше!
31. У вас очень красивые, сильные руки. Положите инструмент и задушите себя ими, не глумитесь над музыкой!
32. Придете домой, передайте мои соболезнования вашей жене. Как можно спать с таким неритмичным человеком?
33. Я прекращаю всякие церемонии и с сегодняшнего дня начну вас учить любить, если не меня, то хотя бы музыку!
Источник: nashaplaneta.su
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Как не вспомнить гениального Луи де Фюнеса! Репетиция оркестра из фильма “Большая прогулка”.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1513.-1lZfy_qy7HxNkEMwAMfPoeXdit9U648xhla09AMesV9Br-5GkotAfozQGqO8DuZjCaPrb3LP8CvbH4A4OsGpkrDHWWvMS6gvmEZb7s9aaF_Kgh4OwGlpxrAaKvaRKDw.59c000f406aa44a80fe0d0368750a58e2b747904&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0dPSmZsRWZOTm1aNFJuU0cxWFVhV0kzcXphNTNZSUFpN3Y4RjBubTNoVS1mM2xod1hFM1hkY1dzVVJRZmRnRDJlTHAtWUtNVUdjVVp5N1R6YjVUSXRWVjFwa0JBS3Bxdyws&sign=c6d3c69a3bf6fede1769fc8993ee1960&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
Причём, я читала воспоминания его сыновей, что он очень много комических ситуаций в фильмах придумывал сам, режиссёры уже на это даже рассчитывали. В частности, эти перепалки с дурно играющими и болтающими музыкантами – это придумал он.