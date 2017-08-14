Не берите на себя ответственность за счастье несчастливого человека

Не берите на себя ответственность за счастье человека.. Сейчас объясню. Иногда возникают ситуации, когда мы по каким-то причинам решаем «спасти» «несчастного» человека. Условно спасти и условно несчастного, конечно.Вы познакомились с парнем, а его недавно бросила девушка, сердце разбито, надо вылечить. И давай по полной программе его лечить. Или девушке кто-нибудь душу изранил, а вы пришли на его место спасителем. Я не даю вам совета, просто послушайте, пожалуйста, что я скажу:ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С ДВУХ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙИ это правило.Сначала исцелить себя должен каждый, вы можете отчасти помочь, но не спешите сближаться до тех пор, пока человек в себе не разобрался.Здоровая личность — это нормальный, адекватный человек, который знает о своих достоинствах и не принижает их (с самооценкой все нормально), но также честно видит свои недостатки. У каждого человека есть слабые и сильные стороны, так устроено природой. Совершенных людей нет, а совершенных невротиков — хоть отбавляй.Здоровая личность осознает свои потребности, умеет говорить о своих чувствах, выражать эмоции, конструктивно подходит к решению проблем в отношениях (а они всегда возникают, проблемы — неотъемлемая часть жизни на пути любого растущего как личность человека), умеет любить и самое главное, здоровая личность принимает НА СЕБЯ ответственность за собственное счастье в отношениях. Чувствуете разницу? Не тебя должен кто-то осчастливить, тебе никто ничего не должен.Понятно, что не все мы находимся на таком уровне осознанности, но! Выбирайте себе пару по своей зрелости. Постарайтесь, по крайней мере. Я сейчас объясню, почему это важно.Когда понимаешь, что сильно вырос, начинаешь особо остро чувствовать ответственность за каждое сказанное слово, за каждое совершенное действие. На определенном этапе развития для тебя не составляет особого труда влюбить в себя человека — это очень легко, но ты никогда не делаешь этого. Как в спорте, понимаете? Чем выше у тебя разряд/дан и т.п, тем больше ответственности за действие, особенно по отношению к тому, кто не имеет отношения к спорту. Если профессиональный каратист ударит обычного человека, то за этим последует наказание (не всегда, конечно, но ход мыслей моих вы уловили, я думаю).Если вы все время кого-то спасаете, все время чем-то жертвуете, живете ради кого-то, что-там еще происходит, остановитесь немного. Разберитесь в себе, проанализируйте прошлые отношения, детско-родительские зацепки. Может быть, вы зациклились на каком-то повторяющемся сценарии?Каждого из нас радует, если кто-то испытывает положительные эмоции по отношению к нам, это всегда очень приятно, я согласна. Но вот смотрите, какой алгоритм, если один человек чуть более зрелый, чем другой (понятно, что всегда притягиваются друг к другу ровно те, кто достойны быть рядом в данный момент времени, но все же есть над чем подумать).Например, вы — человек зрелый, внутри свободный и в принципе наличие или отсутствие кого-то еще рядом не делает вас сильно счастливым или несчастным. Конечно, любимый человек рядом — это большое счастье, но скорее, это дополнительное счастье к вашему собственному счастью. Если он уйдет, вы все равно будете жить счастливой жизнью, а его выбор примете. Погрустите, естественно, но в целом, жизнь не разрушится. Если второй человек такой же зрелый, то вы и начинаете отношения осознанно очень (с желанием быть вместе на всю жизнь), и заканчиваете, если уж так вышло, их тоже осознанно. А вот если второй человек не очень зрелый, то тут возникает другая ситуация.Сначала он/она в восторге от вашей зрелости, вами восхищаются и т.п., но постепенно у него/нее формируется сильная привязанность. И вроде как не очень плохо, все так живут, даже приятно слышать все эти «я жить без тебя не могу», «я без тебя умру» и т.п., но в какой-то момент от этого начинаешь уставать. То есть для человека не он сам и его путь, его развитие центровым по жизни является, а ТЫ. И если вдруг ты решил отдалиться или выйти из его жизни, то у него все рушится. И как зрелый человек ты понимаешь, что ему больно, тяжело и т.п., но так же ты не останешься с ним из-за жалости или чего-то еще. Понимаете, что я имею ввиду?«Прилипчивая» любовь однажды начинает тяготить зрелого человека. Да, конечно, можно спасти, можно растить другого, и часто так и бывает — кто-то кого-то растит. Но вот знаю по себе: пока растишь другого, сам топчешься на месте очень часто. Люди по каким-то причинам имеют разный уровень развития, и по еще одной моей (никем не подтвержденной) теории, задачи на жизнь у них разные. Кому-то играть в профессиональной лиге, кому-то в любительской. И тут нет варианта хуже или лучше. Просто два игрока из профессиональной лиги могут показать более сильную игру, мотивировать друг друга на рост и т.п.Если две личности не очень зрелые — это не такая большая беда :))) Там история драматическая обычно, с переживаниями, расставаниями, обидами и т.п. — все мы проходим подобный этап. Но когда его прошел, будь внимателен к сердцу другого человека! Всегда нужно быть внимательным к сердцу другого человека, но прежде чем взять ответственность за его счастье, разберись со своими сценариями и травмами.Не берите ответственность за счастье несчастливого человека. Это касается не только вашей женщины или мужчины, но и ваших родителей, братьев-сестер, друзей, дедушек-бабушек и т.п. Сострадайте, помогайте, но не становитесь костылем для них. «Никто не проделает за тебя твою внутреннюю работу». Вы не сможете прожить за другого его собственную жизнь. Однажды такие истории становятся непосильной ношей для того, кто наметил себе высокие цели на пути. Конечно, это не касается всех людей, живущих на этом свете. Но так те, кого это не касается, я думаю, никогда и не прочитают этот пост.

Источник: nashaplaneta.su