Куда пропал материал, или фейковые новости

В воскресенье утром вывесила материал, не достаточно тщательно проверив источник, каюсь, расслабилась по случаю выходного. Благодаря внимательному читателю, материал провисел недолго. Но, если фейковые новости появляются, значит это кому-нибудь нужно…

Возвращаю материал с пояснениями о том, частью какой операции информационного прикрытия был этот материал:

Бывший глава МИ-6 признал поражение перед Путиным в стратегическом плане фрагментации России The guardian:https://goo.gl/7pCH25 Именно в эти дни 9 лет назад произошла пятидневная войня Грузии. Эта война имела значительные политические, экономические и геополитические последствия. По этому случаю, бывший глава МИ-6 Джон Скарлетт в специальном интервью TheGuardian раскрыл некоторые закулисные истории, связанные с этим вопросом, а также с революцией роз в Грузии через несколько лет. По его словам, «Революция роз» была совместным усилием ЦРУ и МИ-6, и она преследовала различные цели. Он уточнил: «Предполагалось, что после того, как мы привели Саакашвили к власти, чтобы осуществить стратегический план фрагментации России и ее повторный распад в три этапа. Первым шагом стало создание военных и разведывательных баз и развертывание военных офицеров и офицеров службы безопасности в Южной Осетии. На втором этапе радикальные исламисты должны были прийти к власти в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Черкессии. За этой частью плана последовали совместные конкретные встречи между ЦРУ, МИ-6 и старшими должностными лицами сил безопасности Турции и Саудовской Аравии. Если бы в этих регионах исламисты удержали политическую власть, практически силы НАТО могли бы получить доступ к северным горам Кавказского региона. Третий шаг, как ожидалось, хотели начать после стабилизации военных и ЧВК баз на Украине. Было спланировано, что в результате координации усилий служббезопасности США и Великобритании, случиться фиктивная ссора между Украиной и Россией, а затем с вмешательством американских и британских сил НАТО будет взят под контроль Северный Кавказ и все российские берега вместе с Черным морем. Мы считали, что этот этап операции будет завершен официальным принятием в члены НАТО Украины и Грузии, и практически Россия столкнется с очередным коллапсом». Джон Скарлетт продолжил: «Революция в Грузии закончилась победой [спецслужб], и Саакашвили пришел к власти. Он призвал к членству в НАТО, которое было включено в повестку дня саммита НАТО при нашем посредничестве. Однако, к сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе. Базы ЦРУ, которые предположительно хотели размещаться в Южной Осетии, были недееспособны в Тбилиси. С другой стороны, были подготовлены первые шаги для второго этапа, но следующий удар Путина в Чечне и тактика выжженной земли сорвал все планы на Северном Кавказе. Хотя кризис Украины и России обострился в несколько этапов, Путин нанес третий смертельный удар по этому стратегическому плану путем интеграции Крыма в Россию; И разочаровал нас в [возможности осуществлении планов по] разделению России, и практически операция была прекращена». «Я должен признать, что из-за двух грузинских и крымских войн, самый стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет, закончился неудачей», – добавил бывший глава MI6. Он сказал: «Насколько я знаю, в настоящее время ведутся большие планы по оживлению этой цели. Однако, в то время пассивный подход Ельцина в Восточной Европе и на Южном Кавказе заставлял нас надеяться на окончательную победу. Революция роз в Грузии и на Украине была результатом бездействия Ельцина, но после прихода Путина к власти, он со своей непредсказуемой личностью, сорвал все наши планы в двух грузинских и крымских войнах». «Теперь я считаю, что, хотя Путин, вмешавшись в Сирию, пытался перенести военные угрозы и угрозы безопасности России за границу этой страны, но силы Такфири и ИГИЛ могут использовать теорию пчелиной атаки, чтобы вывести из строя этого сильного медведя», – так закончил свои слова бывший чиновник безопасности Великобритании.

Перевод: Addilyn Lambert

Т. В. – Теория «пчелиной атаки» или «нападения пчелиного роя», используется, например, при скоординированной атаке дронов.

https://habrahabr.ru/post/104055/

Частица или Агент – каждая пчела в рое рассматривается как частица или агент. Все частицы роя действуют индивидуально в соответствии с одним управляющим принципом: ускоряться в направлении наилучшей персональной и наилучшей общей позиции, постоянно проверяя значение текущей позиции.

В нашем конкретном случае, все вновь прибывшие на территорию РФ, проплаченные и обученные Саудовской Аравией т. н. «исламские проповедники», все боевики ИГИЛ, заботливо перемещаемые и накапливаемые ЦРУшниками и офицерами НАТО в Панкисском ущелье в Грузии, преследуют одну цель — дестабилизация России, провоцирование военного конфликта с соседями с целью вступления в войну стран НАТО и оккупацию юга России, Кавказа и Черноморского побережья.

«Причастный тайнам» подготовки спецслужбами США и Великобритании войны с Россией 2008 года, бывший президент Грузии М. Саакашвили, чувствуя за спиной поддержку иностранных спецслужб, допускает нелицеприятные высказывания и прямые угрозы в адрес руководства Украины.

https://ria.ru/world/20170812/1500250754.html МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области поставил властям Украины ультиматум: либо ему возвращают гражданство, либо им “мало не покажется”. Об этом Михаил Саакашвили заявил в телефонном разговоре с заместителем главы администрации Петра Порошенко, хотя на самом деле он общался с российскими пранкерами. …Из его слов следует, что он уже обращался к президенту Украины в связи с лишением гражданства. “Это он еще не знает, с кем имел дело. Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой?! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных, определенных целей против этих олигархических типажей”, — продолжил бывший одесский губернатор. С пранкерами Саакашвили разговаривал из Венгрии. До этого он побывал в Литве и Польше.

Конечно, действия М. Саакашвили уже сильно смахивают на шантаж своих бывших хозяев, видимо, посвятивших его в некоторые детали операции 2008 года. Тут можно только порадоваться, пусть Мишико говорит как можно больше, желательно называя фамилии своих кураторов из ЦРУ. То, что на свои территории его пускают теперь только такие страны, как Польша, Литва и Венгрия, где ЦРУ чувствует себя в Европе наиболее вольготно, говорит о двух вещах — во-первых, Саакашвили, как спалившийся агент уже выработал свой ресурс, а, во-вторых, что для ЦРУ в Европе настали не лучшие времена…

Ну, а Россия будет еще долго расхлебывать последствия государственных переворотов в Грузии и на Украине.

P. S. В связи с тем, что М. Саакашвили, оказавшись без паспорта теперь вынужден гастролировать с концертами только в тех странах, где сильны позиции ЦРУ (и иезуитов): это Польша, Литва, Венгрия и другие страны бывшего Варшавского блока. Возможно, он в ближайшее время еще съездит отдохнуть в Хорватию, где сильны позиции ЦРУ и иезуитов, и где недавно методами спецслужб была убита Ирина Бережная — перспективный и молодой украинский политик.

Учитывая пристрастие к стимулирующим веществам и невоздержанность на язык Михаила Николозовича, это лишь вопрос времени, когда он случайно или намеренно засветит ту организацию, которая и привела его к власти сначала в Грузии, а потом на Украине. Засветит со всеми потрохами, с деталями и фамилиями кураторов. Явит миру изнанку цветных революций в самом неприглядном ее виде… И все это на фоне скандала в США о «русском вмешательстве в выборы».

Так вот, вместо того, чтобы отрицать, что они это сделали, заинтересованные лица из спецслужб начнут отрицать, что они это говорили. Принцип простой — не можешь замолчать щекотливую тему — заболтай ее, вбросив фейковые новости, которые потом можно будет легко опровергнуть. Так вот, даже если Джон Скарлетт этого и не говорил, то он и его подчиненные делали и продолжают делать цветные революции. Операция по дестабилизации России через дестабилизацию Кавказа с территории Грузии не была полностью прекращена, а лишь приостановлена, а теперь возобновлена в полном объеме.