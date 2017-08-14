Как мы можем лететь на Марс, если не были на Луне? — советник Трампа

Советник президента США Дональда Трампа по науке заявил журналистам, что американские астронавты не высаживались на Луну.

Об этом Дэвид Гелернтер заявил в интервью американскому научному изданию Science Today.

«Как мы можем организовать полет на Марс к середине 30-х годов с американской командой, если мы никогда не были даже на Луне? Идея смехотворна, как и администрация Обамы, собственно», — заявил Гелернтер, не упустив возможности пустить шпильку в адрес предшественников, которые и выдвинули эту идею.

Примечательно, что Гелернтер — профессор Йельского университета.

В этом же интервью он заявил, что «Миссия Аполлон»* является самым большим мошенничеством в истории человечества и еще большей глупостью, чем концепция глобального потепления.

Скорее всего кадровые решения Трампа подарят нам еще немало забавных моментов.

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На фото: Дэвид Гелернтер

* программа пилотируемых космических полётов космического агентства США НАСА, принятая в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну, и завершённая в 1975 году.