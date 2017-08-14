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Как мы можем лететь на Марс, если не были на Луне? — советник Трампа

08:31. 14 августа 2017 Просмотров - 244 Один комментарий Опубликовал:
Как мы можем лететь на Марс, если не были на Луне? — советник Трампа | Русская весна

Советник президента США Дональда Трампа по науке заявил журналистам, что американские астронавты не высаживались на Луну.

Об этом Дэвид Гелернтер заявил в интервью американскому научному изданию Science Today.

«Как мы можем организовать полет на Марс к середине 30-х годов с американской командой, если мы никогда не были даже на Луне? Идея смехотворна, как и администрация Обамы, собственно», — заявил Гелернтер, не упустив возможности пустить шпильку в адрес предшественников, которые и выдвинули эту идею.

Примечательно, что Гелернтер — профессор Йельского университета.

В этом же интервью он заявил, что «Миссия Аполлон»* является самым большим мошенничеством в истории человечества и еще большей глупостью, чем концепция глобального потепления.

Скорее всего кадровые решения Трампа подарят нам еще немало забавных моментов.

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На фото: Дэвид Гелернтер

* программа пилотируемых космических полётов космического агентства США НАСА, принятая в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну, и завершённая в 1975 году.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 1881 1577
    Сергей 14 августа 2017 в 11:46 Ссылка Пометить
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    Странный вопрос, при таких возможностях Голливуда и лживых информационных монстрах США и их коллег на западе.
    На Марс или даже на Альфу-центавру можно слетать так же, как и на Луну.

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