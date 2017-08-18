Фальшивая Луна американцев
Мы никогда не летали на Луну, признал советник Трампа по науке, а посадка "Аполлонов" - фальшивка мирового масштаба
Вообще говоря, это тянет на хорошую сенсацию. Не кто-нибудь, а сам помощник президента США по науке заявил, что американцы никогда не были на Луне!
"Как мы можем организовывать американскую пилотируемую орбитальную миссию к Марсу к середине 2030-х годов, если мы никогда не летали даже на Луну? - сказал профессор Йельского университета Давид Гелернтер. - Эта идея смехотворна так же, какой была администрация Обамы".
И если это не фейк, что тоже может быть, хотя слова эти были сказаны в интервью изданию "Наука сегодня", то кладёт довольно мощный камень в фундамент теории, что никаких полётов на Луну американские космонавты никогда не предпринимали.
Но если это так, то ложь должна быть поистине чудовищной, а организация всего, что было связано с лунным проектом США, такой сложной, что давно уже должна была где-то посыпаться. И правда вышла бы наружу.
Давайте разбираться.
Аргументы "за"
Саму теорию о том, что полёты на Луну - одна громадная фальшивка, изложит мой коллега Сергей Латышев. Он в теме разбирается. Я же попробую поискать, что стоит за столь неожиданным признанием столь весомого человека.
Давид Хиллель Гелернтер, родившийся в 1955 году, действительно профессор в Йельском университете, занимается компьютерными технологиями. Кроме того, он магистр искусств по тематике классической еврейской литературы, публицист и писатель. Он известен также тем, что в 1993 году был тяжело ранен при взрыве бомбы, посланной ему по почте в посылке пресловутым "Унабомбером" - неким Теодором Кашинским, протестовавшим таким образом против технологического развития.
Словом, Гелернтер - не трепач, начитавшийся чужих гипотез и решивший, что и сам может теперь поразить мир уникальной теорией. Да и недавно полученная должность советника Трампа по науке и технологиям вряд ли располагает учёного с именем к безосновательным речам.
На чём же он основывает свои нынешние утверждения про то, что на Луне американцы никогда не были? А ведь он не в полемическом порыве сказал свои слова. Он их дополнил вообще крайне критической фразой: "Посадки "Аполлонов" на Луну являются крупнейшим мошенничеством в человеческой истории, даже худшим, нежели вся эта бессмыслица насчёт глобального потепления".
И, кстати, сомневается он в успехе лунной программы США не в первый раз. Аргументы его достаточно весомы. Во-первых, говорит профессор, полёты выше низкой околоземной орбиты (low Earth orbit - LEO) приведут к быстрому выходу из строя электронных приборов из-за интенсивной радиации в радиационном поясе Земли. Это так называемые пояса Ван Аллена, которые, с одной стороны, защищают Землю и её население от солнечной и космической радиации, а с другой, сами являются высоко заряженным радиоактивным полем в составе магнитного поля планеты.
И если, утверждает Гелернтер, учёные НАСА в 2012 году честно признавали, что до сих пор не знают, как безопасно для людей преодолеть пояса Ван Аллена, то каким образом это сделали экипажи "Аполлонов" и остались живы?
Кроме того, за внешней границей магнитного поля Земли космонавтов ожидает жёсткое солнечное излучение, включая "обстрел" тяжёлыми протонами. И учёные действительно пока не знают, как защитить экипаж корабля, летящего к Марсу, от этой опасности. А не только наличие, но и серьёзность признавал её не в одном нашем разговоре с ним такой выдающийся авторитет в области космической медицины, как научный руководитель Института медико-биологических проблем РАН, вице-президент академии наук Анатолий Григорьев.
Аргументы "против"
Однако против утверждений, что американцы не были на Луне, также есть довольно распространённая и обоснованная позиция.
Первое, на что ссылаются "защитники" американцев на Луне, - на наличие Советского Союза. Который сам страстно стремился первым покорить эту планету и даже поэтому никогда бы не признал, что США его обогнали, имея хотя бы тень сомнения в этом. Тем более что средства слежения у него были вполне соответствующие.
Кстати, у меня лично были эпизоды достаточно доверительных разговоров в нашем Центре управления полётами в подмосковном Королёве, а также в Российской академии наук. И там люди, прилично информированные, разводили руками и признавали: были американцы на Луне, были. Ведь мы за их полётами следили. Телеметрию обмануть невозможно, тем более это невозможно сделать против всего мира - а ведь даже любители следили за этими полётами.
Второе соображение - космическая радиация не могла быть критичным фактором при в целом краткосрочных полётах к Луне. Кстати, в Советском Союзе ведь тоже отправили несколько автоматических кораблей "Зонд" - по факту это был лунный модуль для планировавшегося советского полёта на земной спутник, - и там, разумеется, ставили счётчики радиации. Так вот ведь и советских учёных и космонавтов остановила в двух шагах от успеха собственной миссии не радиация, а всё же сложные технические проблемы, на решение которых руководство СССР не очень-то хотело тратить громадные средства.
Наконец, есть самое прямое свидетельство того, что американцы на Луне всё же побывали. Дело в том, что космонавты кораблей "Аполлон-11", "Аполлон-14" и "Аполлон-15" устанавливали на Луне специальные уголковые отражатели, на которые наводился лазерный луч для точного определения расстояния от Земли до Луны. Они действительно использовались учёными не только США, но и других стран, так что этот факт сомнению не подлежит.
Кроме того, есть снимки, сделанные американским спутником LRO. А он сфотографировал не только посадочные модули "Аполлонов", но и наш "Луноход". Снимки не очень качественные, но в принципе по качеству как раз идентичные. Значит, если "Луноход" на них обнаруживается, то и модули "Аполлонов" должны по логике иметься в действительности на поверхности Луны.
Выводы?
Да, слова советника американского президента - действительно сильный аргумент. Но с другой стороны, он всего лишь высказал мнение, которое, как мы видим, может быть оспорено.
Но что точно неоспоримо - это выпад профессора Гелернтера в адрес "смешной" администрации Обамы. А это уже политика. И это ещё свидетельство глубочайшего раскола американских элит, когда даже учёные не останавливаются перед дискредитирующими всю страну аргументами, лишь бы закинуть камень в огород конкурентов.
Так что камень профессора из Йеля - не в фундамент "антилунной" теории лёг. Он упал в американскую политическую лужу, заодно с Обамой обрызгав и "Аполлоны".
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https://tsargrad.tv/articles/falshivaja-luna-amerikancev_80159
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А вы, “форумчане”, как думаете – были или нет американцы на Луне?
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Здравия
Все очень просто -
В то время было жёсткое противостояние двух антагонистов -Двух Систем -Надо было в Супер государствах (usa- СССР) цементировать нации на консолидацию и чтоб “ЕДИНЫМ ПОРЫВОМ ОТВЕТИТЬ НА ПРОИСКИ ВРАГОВ”
А как? А очень просто -Мы (СССР) -запустили первый спутник -Они (usa) раньше сделали ядерную бомбу
Мы (СССР) запустили первыми Гагарина -Нация в Едином порыве Ликовала и готова была поддержать все что наметит Партия и КПСС !!
Американцы чтоб поднять Дух своей нации -” ЗАПУСТИЛИ” АППОЛОНЫ НА ЛУНУ,ВМЕСТЕ С “АСТРОНАВТАМИ” – ! ! !Дух нации в usa -подняли выше крыши – СССР “раздавлен”!!
Удручает позиция верхушки властей СССР и “космонавтов” -Леонов до сих пор втирает что амириканы были на Луне – -Тем самым ставит себя в смешное положение и перечеркивает все то хорошее чего он добился как Человек
Врать не пристало – Вся космонавтика в таком случае -ДЕРЖИТЬСЯ НА ВРАНЬЕ
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Приветствую Слободан, давненько тебя не “слышал”.
Хотя по поводу “прилунения” американцев (живых людей) можно и засомневаться, ведь для “подтверждения” этой, имитации “полета”, достаточно было отправить управляемый радиоретранслятор в “полет” от Земли к Луне и обратно, а также в нужный момент спустить на поверхность Луны телеретранслятор, а дальше “работа” Стенли Кубрика.
Вдова Кубрика сообщила, что на Земле есть всего два реальных лунных модуля – один в музее ржавеет (реально), где никогда никаких съемок не велось, и даже запрещено ходить с фотоаппаратом, а другой находится в Голливуде, где для развития логики происходящего на экране и производились досъемки высадки американцев на Луну.
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Здравия – -Я стараюсь не мозолить глаза
Да и говорить надо ПО ДЕЛУ -Если что я знаю – Я говорю – Если в чем то сомневаюсь – Я спрашиваю – -
рад что все СТАРИННЫЕ ЗАВСЕГДАТАИ САЙТА НА СВОИХ ПОСТАХ ! !
Больше ищите ! !Рыщите на просторах интернета! Надо вырываться от НАВЯЗАННЫХ ШАБЛОНОВ (или как ещё говорят =матрицы=)
Мир денег и капиталов ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ КОНЦУ! Главная ценность -ЭТО ВСЯ НАША СРЕДА ОБИТАНИЯ -которую нелюди пытались оцифровать и “приватизировать”! НО –
Смотрите как в самом гадючнике нелюди (usa) НАЧАЛОСЬ!! Вы думаете они не читают наши мысли Наши предлоения и наши желания? -Смотрите как у них не получается развязать большую бойню!!! Никто не хочет поддаваться их ЛЖИ -Есть идиоты (на укропии их оказалось очень много) которые идут умирать за нелюдь – НО ОСТАЛЬНОЙ МИР ПОУМНЕЛ – Будем и дальше сдирать навязанные нам от них ШАБЛОНЫ!
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Кирилл, вся история этой паразитической, варварской страны – один большой фейк. Определённо трудно что-то сказать, но я склонен думать, что полёт американцев на Луну – почти гениальный фейк. Единожды солгавшему веры нет. Американцы врут как дышат, и это мягко сказано.
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Приветствую тебя Брат, ты прав – один “Голливуд” и остался для “любителей” трансформеров и пр.
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Кирилл, рад снова видеть и слышать тебя на сайте, Братишка.
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Американцы выставили в своём музее спускаемый аппарат, якобы летавший на Луну… Все знают, что космические корабли делают из нержавейки, а выставленный экземпляр разъедает ржавчина… Вот вам и нате – хрен из-под кровати…
Когда в 1960-х годах НАСА готовила астронавтов для полёта на Луну (или его имитацию), некоторые тренировки проводились в пустынях Аризоны на территориях резервации индейцев племени навахо.
Один раз старый индеец с сыном пасли овец и наткнулись на одну такую команду. Старик, который говорил только на языке племени навахо, спросил через сына, который говорил по-английски: «Чем занимаются эти люди в больших белых костюмах?» Один из членов сопровождающей команды ответил ему, что они практикуются для полёта на Луну.
Старик спросил, может ли он послать с ними на Луну сообщение. Сотрудники НАСА почуяли хорошую рекламу и быстро согласились. Они дали старику магнитофон, и тот записал короткое сообщение на языке навахо. Сын отказался перевести его на английский.
Позже представители НАСА дали послушать сообщение другим индейцам навахо. Они все посмеялись, но ни один из них не захотел переводить послание старика на английский, ссылаясь на трудности перевода. Наконец, представители НАСА обратились к известному профессору-лингвисту – специалисту по индейским языкам. Тот послушал сообщение, засмеялся и перевёл:
«Лунные братья! Следите за этими людьми в оба глаза – они пришли отобрать ваши земли!»
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Думаю не летали, а просто договорились с СССР, что в обмен на технологии последние будут молчать, а Америка поднимет свой престиж. Правда стоило ли так делать? Неужели игра стоила свеч? Наверное стоила, не стало бы такое государство, как СССР размениваться по мелочам. Так вот пусть теперь американцы и слетают на луну, а мы посмотрим, как они будут отмазываться.
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Так и было… В обмен на завод в Тольятти… Так что мы им обязаны появлением “Жигулей”…
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Почти правильно. Только не договорились, а наши похитили их, якобы, спускаемый аппарат, который приводнился сразу после запуска. И этим аппаратом шантажировали правительство США почти 20 лет. За молчание все члены Политбюро получили право все свои расходы при прибывании за рубежом СССР нести за счет США, а СССР получил приоритетное право продавать природный газ в Европу, покупать Канадское зерно гораздо ниже рыночных цен. Их аналитики смогли ситуацию использовать в свою пользу: элите СССР и членам их семей была привита святая вера в доллар и вера в справедливость “свободного” мира. Чем и руководствовалась элита при развале СССР
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Есть секретные договора между КГБ и ЦРУ тех лет -Там четко прописано что амириканы прекрасно видели что Гагарин не облетал Землю! – А спецы из СССР прекрасно знали что usa не запускали людей к Луне.Зато чтоб члены ЦК КПСС молчали – по договору ,амириканы поставляли тысячи тонн зерна -А чтоб конгрессмены в usa молчали,СССР откупался золотом и алмазами…на лотах Де Бирс
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Гагарин летал… Но он не был первым…
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да это не важно – (конечно до него угробили не одного летчика)
Просто ГАГАРИН БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ВСЕМУ МИРУ – КАК ПЕРВОПРОХОДЕЦ КОСМОСА -
и все были в этом уверены!!
Это доказывает как мировые СМИ могут манипулировать мозгами миллионов людей (что и сейчас происходит )
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Лунная программа США – проект, направленный исключительно на отъем денег налогоплательщиков США. Миллиарды долларов попилены и освоены, а Стенли Кубрик за несколько миллионов долларов снял им замечательный фильм, который пипл схавал. Не даром Голливуд назван фабрикой грез и не даром он имеет такой вес в США.
И вообще, самые первые подопытные для “отцов денег” – это граждане США
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Сейчас по тв показали, какроссийские космонавты вышли в открытый космос для проверки костюмов. Показали на секундочку космос и он был черный и сразу перевели камеру, что бы на втором плане была земля. Вопрос возник почему космос черный?. Надо фильм “Звездные воины посмотреть”, там какой космос
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Кирилл! Электроника раньше была ламповой. А лампы выдерживают радиацию лучше полупроводников. Что касается отражателей, то непонятно как на них можно навести лазер, да ещё и получить отражённый сигнал. Но если всё-таки кто-то решил эту задачу, то отражатели ничего не доказывают. Их можно установить беспилотными средствами, равно как и наличие любого металлолома (включая и наши луноходы) не является доказательством пилотированного полёта. Единственное железное доказательство – это обbективная информация в реальном режиме времени. А её как раз и нет.
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Может меньше спора будет по этому вопросу, если все признаем, что американцы на Луне не были. Но не были…долго. Т.е. не выполнили до конца Лунную программу, прекратив её после встречи на Луне астронавтов с инопланетянами, которые вежливо их попросили свернуть лунную программу.
https://youtu.be/_WHwFv_JvDw
И была советская лунная программа, которая успешно выводила спутники вокруг Луны. А планировался советской стороной на Луне атомный взрыв (почитайте советскую лунную программу). Естесственно, никому не понравится, когда приходят гости пусть и с соседней планеты, но начинают мусорить и намереваются устраивать полигон для атомной бомбы. Т.е. ума ещё не набрались, чтобы полёты были успешные с этической и моральной точки зрения.