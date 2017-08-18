Фальшивая Луна американцев

Фото: www.globallookpress.com

Вообще говоря, это тянет на хорошую сенсацию. Не кто-нибудь, а сам помощник президента США по науке заявил, что американцы никогда не были на Луне!

Мы никогда не летали на Луну, признал советник Трампа по науке, а посадка "Аполлонов" - фальшивка мирового масштаба

"Как мы можем организовывать американскую пилотируемую орбитальную миссию к Марсу к середине 2030-х годов, если мы никогда не летали даже на Луну? - сказал профессор Йельского университета Давид Гелернтер. - Эта идея смехотворна так же, какой была администрация Обамы".

И если это не фейк, что тоже может быть, хотя слова эти были сказаны в интервью изданию "Наука сегодня", то кладёт довольно мощный камень в фундамент теории, что никаких полётов на Луну американские космонавты никогда не предпринимали.

Но если это так, то ложь должна быть поистине чудовищной, а организация всего, что было связано с лунным проектом США, такой сложной, что давно уже должна была где-то посыпаться. И правда вышла бы наружу.

Давайте разбираться.

Аргументы "за"

Саму теорию о том, что полёты на Луну - одна громадная фальшивка, изложит мой коллега Сергей Латышев. Он в теме разбирается. Я же попробую поискать, что стоит за столь неожиданным признанием столь весомого человека.

Давид Хиллель Гелернтер, родившийся в 1955 году, действительно профессор в Йельском университете, занимается компьютерными технологиями. Кроме того, он магистр искусств по тематике классической еврейской литературы, публицист и писатель. Он известен также тем, что в 1993 году был тяжело ранен при взрыве бомбы, посланной ему по почте в посылке пресловутым "Унабомбером" - неким Теодором Кашинским, протестовавшим таким образом против технологического развития.

Словом, Гелернтер - не трепач, начитавшийся чужих гипотез и решивший, что и сам может теперь поразить мир уникальной теорией. Да и недавно полученная должность советника Трампа по науке и технологиям вряд ли располагает учёного с именем к безосновательным речам.

На чём же он основывает свои нынешние утверждения про то, что на Луне американцы никогда не были? А ведь он не в полемическом порыве сказал свои слова. Он их дополнил вообще крайне критической фразой: "Посадки "Аполлонов" на Луну являются крупнейшим мошенничеством в человеческой истории, даже худшим, нежели вся эта бессмыслица насчёт глобального потепления".

И, кстати, сомневается он в успехе лунной программы США не в первый раз. Аргументы его достаточно весомы. Во-первых, говорит профессор, полёты выше низкой околоземной орбиты (low Earth orbit - LEO) приведут к быстрому выходу из строя электронных приборов из-за интенсивной радиации в радиационном поясе Земли. Это так называемые пояса Ван Аллена, которые, с одной стороны, защищают Землю и её население от солнечной и космической радиации, а с другой, сами являются высоко заряженным радиоактивным полем в составе магнитного поля планеты.

И если, утверждает Гелернтер, учёные НАСА в 2012 году честно признавали, что до сих пор не знают, как безопасно для людей преодолеть пояса Ван Аллена, то каким образом это сделали экипажи "Аполлонов" и остались живы?

Кроме того, за внешней границей магнитного поля Земли космонавтов ожидает жёсткое солнечное излучение, включая "обстрел" тяжёлыми протонами. И учёные действительно пока не знают, как защитить экипаж корабля, летящего к Марсу, от этой опасности. А не только наличие, но и серьёзность признавал её не в одном нашем разговоре с ним такой выдающийся авторитет в области космической медицины, как научный руководитель Института медико-биологических проблем РАН, вице-президент академии наук Анатолий Григорьев.

Фото: www.globallookpress.com

Аргументы "против"

Однако против утверждений, что американцы не были на Луне, также есть довольно распространённая и обоснованная позиция.

Первое, на что ссылаются "защитники" американцев на Луне, - на наличие Советского Союза. Который сам страстно стремился первым покорить эту планету и даже поэтому никогда бы не признал, что США его обогнали, имея хотя бы тень сомнения в этом. Тем более что средства слежения у него были вполне соответствующие.

Кстати, у меня лично были эпизоды достаточно доверительных разговоров в нашем Центре управления полётами в подмосковном Королёве, а также в Российской академии наук. И там люди, прилично информированные, разводили руками и признавали: были американцы на Луне, были. Ведь мы за их полётами следили. Телеметрию обмануть невозможно, тем более это невозможно сделать против всего мира - а ведь даже любители следили за этими полётами.

Второе соображение - космическая радиация не могла быть критичным фактором при в целом краткосрочных полётах к Луне. Кстати, в Советском Союзе ведь тоже отправили несколько автоматических кораблей "Зонд" - по факту это был лунный модуль для планировавшегося советского полёта на земной спутник, - и там, разумеется, ставили счётчики радиации. Так вот ведь и советских учёных и космонавтов остановила в двух шагах от успеха собственной миссии не радиация, а всё же сложные технические проблемы, на решение которых руководство СССР не очень-то хотело тратить громадные средства.

Наконец, есть самое прямое свидетельство того, что американцы на Луне всё же побывали. Дело в том, что космонавты кораблей "Аполлон-11", "Аполлон-14" и "Аполлон-15" устанавливали на Луне специальные уголковые отражатели, на которые наводился лазерный луч для точного определения расстояния от Земли до Луны. Они действительно использовались учёными не только США, но и других стран, так что этот факт сомнению не подлежит.

Кроме того, есть снимки, сделанные американским спутником LRO. А он сфотографировал не только посадочные модули "Аполлонов", но и наш "Луноход". Снимки не очень качественные, но в принципе по качеству как раз идентичные. Значит, если "Луноход" на них обнаруживается, то и модули "Аполлонов" должны по логике иметься в действительности на поверхности Луны.

Фото: www.globallookpress.com

Выводы?

Да, слова советника американского президента - действительно сильный аргумент. Но с другой стороны, он всего лишь высказал мнение, которое, как мы видим, может быть оспорено.

Но что точно неоспоримо - это выпад профессора Гелернтера в адрес "смешной" администрации Обамы. А это уже политика. И это ещё свидетельство глубочайшего раскола американских элит, когда даже учёные не останавливаются перед дискредитирующими всю страну аргументами, лишь бы закинуть камень в огород конкурентов.

Так что камень профессора из Йеля - не в фундамент "антилунной" теории лёг. Он упал в американскую политическую лужу, заодно с Обамой обрызгав и "Аполлоны".

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https://tsargrad.tv/articles/falshivaja-luna-amerikancev_80159