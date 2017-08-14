Интуиция — дар Божий. Из жизни великих пророков

Сегодня человечество располагает лишь общими представлениями об интуиции. В английском языке даже нет латинизированного слова «интуиция», и англичане обходятся словом «инстинкт». Энциклопедический словарь медицинских терминов трактует это понятие как непосредственное познание действительности, сопровождаемое внутренним ощущением очевидности и основанное на предшествующем опыте и знаниях. Сразу оговорюсь, что приводимые в статье свидетельства проявлений «нечто», сходного с интуицией, могут не укладываться в данное определение.

Одним из наиболее древних подтверждений наличия интуиции является сообщение о так называемом демонии Сократа, греческого философа, жившего в V в. до н.э. В.Соловьев в книге «Творения Платона» пишет: «Начиная с детства, сопровождает меня (Сократа Ю.Р.) по божьему определению нечто демоническое. Это какой-то голос, который, когда он является, всегда дает мне знак удержаться от того, что я хочу делать, но никогда ни к чему меня не побуждает».

Французский писатель Жорж Блон в работе «Великий час океанов», описывая жизнь французского корсара Рене Труэна сеньора дю Гея, захватившего за время пиратской практики 300 торговых и 60 военных кораблей, приводит такую цитату из его мемуаров: «Предоставляю философам объяснить истоки и сущность внутреннего голоса, который часто предвещал мне удачу или неудачу. Этот тихий упрямый голос не раз сообщал мне день и обстоятельства событий, которые должны были произойти».

Вспомним Орлеанскую девственницу Жанну д’Арк. Девятнадцатилетняя неграмотная крестьянка, вставшая во главе французской армии, руководимая благожелательными «голосами святых», изгнала англичан со своей родины! «Святые» не оставили Жанну и в ходе многочисленных заседаний Трибунала святой инквизиции.

В «Записках» графини А.Д. Блудовой содержится рассказ ее подруги графини Е.Олениной, относящийся к лету 1807 года, когда шла война с французами. Выехавшие на лето в свои загородные имения дворянские семьи были обеспокоены судьбами близких. Как-то, собравшись вместе, молодежь решила погадать на зеркалах на брата одной из девушек, бывшего в ту пору в армии. За стол села хозяйская дочь и стала смотреть в зеркало, а другие расселись поодаль, чтобы не мешать гадающей. Долго сидела хозяйская дочь, не произнося ни слова, и вдруг заговорила: «Вот, вот, туман сходит со стекла, вот лесок, песчаный берег, река быстрая, большая река! Господи, сколько народу! Все войска, лагерь, солдаты, пушки, кони на обоих берегах. Что это так суетятся у подножия горы, на самом берегу? Кажется, все штабные тут… Вот лодка отчалила с того берега, а в ней маленького роста генерал сидит; вот плот на середине реки, другая лодка причалила, смотри!»

Оленина подошла, стала за стулом подруги, посмотрела в зеркало и сама увидела все это! «Вот и другой генерал взошел, на плот, он повернулся… Государь!» — вскричала хозяйская дочь и вскочила, пораженная увиденным. А было это в июне 1807 года, когда на стоявшем посреди Немана плоту сошлись Наполеон и Александр I для подписания Тильзитского мира!

Несколько лет назад в журнале «Болгария» появилось сообщение о том, что 52-летняя продавщица арахиса Марина Даскалова, никогда не изучавшая иностранных языков, у себя дома, когда ее муж и племянник играли в нарды, вдруг впала в транс и… заговорила мужским голосом по-английски. Муж подумал, что жена рехнулась. Но знавший английский язык племянник услышал из ее уст предупреждение о том, что дочери Даскаловых не следует в этот день вылетать из Софии. По телефону о происшедшем была оповещена дочь-студентка. Она вылетела другим рейсом. Позже оказалось, что именно в этот день правительственным рейсом из Софии вылетал Тодор Живков, в связи, с чем вылет пассажирского рейса был ускорен, и машина, не набрав высоты, рухнула на землю…

В состоянии транса Марина Даскалова свободно говорит на древнееврейском, французском, английском, итальянском и арабском языках то мужским, то женским голосом. Газеты мира широко освещали эту способность Даскаловой.

ИНТУИТИВНО ПОЛУЧЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Академик Алексей Николаевич Крылов в книге «Мои воспоминания, описывая свою практику на франко-русском кораблестроительном заводе, приводит любопытные факты о талантах заведующего верфью Петра Анкидиновича Титова, инженера-самоучки. Петр Анкидинович стал главным инженером и управляющим верфью Галерного острова благодаря присущей ему редкой практической сметке кораблестроителя, хотя не имел за плечами даже сельской школы! В ведении Титова была и кораблестроительная чертежная завода, которую он полностью загружал своими выполненными от руки эскизами корабельных устройств с размерами, не заглядывая при этом в справочники. Он никогда не делал никаких расчетов, поскольку… не знал математики!

Образованнейший кораблестроитель той поры Н.Е. Кутейников многократно перепроверял размеры, назначенные Титовым, но вскоре, убедившись в точности глаза Петра Анкидиновича, бросил это занятие!

Около 1890 г. Петр Анкидинович обратился к Алексею Николаевичу Крылову с просьбой: «Ты, я вижу, по цифирному делу мастак. Обучи ты меня этой цифири, сколько ее для моего дела нужно, — только никому не говори, а то меня засмеют!»

С той поры Крылов начал заниматься с Титовым алгеброй. За два последующие года освоили также тригонометрию, начала аналитики, сопромата и теории корабля, дифференциальное и интегральное исчисление. Титову тогда было 49 лет! Петр Анкидинович особо радовался усвоению логарифмов и науки пользования логарифмической линейкой, что тогда было редкостью.

В 1892—93 гг. Морским министерством был организован конкурс на проект броненосца. Рассмотрение присланных под девизами проектов, проведенное Техническим комитетом, признало: первая премия — девиз «Непобедимый», вторая премия — девиз «Кремль». Оба проекта принадлежали П.А. Титову.

Но построить броненосцы по своим проектам Титову было не суждено. В ночь с 15 на 16 августа 1894 г. он скоропостижно скончался в возрасте 51 года.

Знаменитый физик А.Майкельсон считал, что «физик должен доверять своей интуиции, ибо она основана на его опыте экспериментальной работы в лаборатории». Майкельсон нередко прибегал к помощи математиков, но, получив от них решение того или иного уравнения, заявлял: «Результат неверен!» Когда же математик находил ошибку и приносил новый результат, Майкельсон столь же решительно говорил: «Теперь правильно!» Такие высказывания не раз приводили к обидам, ему заявляли: «Если вы заранее знаете результат, зачем же вычислять его?» Майкельсон отвечал, что, опираясь на свой опыт экспериментатора, он чувствовал, каким должен быть результат, но это лишь «квалифицированная догадка, нуждающаяся в доказательстве!»

Однажды Майкельсон составил уравнение, которое математик после трехнедельных вычислений признал неверным. Майкельсон же настаивал, что все правильно, в конце концов математик убедился в его правоте. «Как вы вывели это уравнение?» — спросил он. «Я его не выводил, я просто записал его», — ответил Майкельсон.

ЧТО НАПИСАНО В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИСЬМА

Московский школьник Лева Федотов, родившийся в январе 1923 года и павший в боях под Тулой в июне 1943 года, за 17 дней до нападения Германии на СССР описал в своем дневнике, когда и как начнется война, какими темпами будут продвигаться немецкие войска и где они будут остановлены, выразил убежденность в неизбежности блокады Ленинграда и в том, что Москва не будет окружена до зимних морозов, а также сообщил, когда Красная Армия начнет контрнаступление. Юноша перечислил всех союзников Германии, указал протяженность фронта от Черного до северных морей, предсказал заговор фашистских генералов 1944 г., причины вступления США в войну, неизбежный крах гитлеровского рейха, поведение «12 апостолов» Гитлера при крушении Германии, последующую «холодную войну» и даже полет в 1969 г. американского космического корабля «Апол-лон-II».

Есть основания полагать, что дневник Левы Федотова (либо его часть, касающаяся Великой Отечественной войны) был написан в режиме автоматического письма. Дело в том, что тетушке, позвонившей ему днем 22 июня 1941 г. и сообщившей о нападении Германии, Лева ответил: «Война?! А чего это вдруг?!» Словно это не он написал мелким почерком свои поразительные пророчества в нескольких общих тетрадях!

Известно, что в режиме автоматического письма написаны работы теософа Елены Петровны Блаватской, а также фундаментальный философский труд профессионального немецкого сапожника Якоба Беме «Аврора, или Утренняя заря при восхождении».

Кстати, Вальтер Скотт работал над романом «Айвенго» в сходном состоянии. Весь период работы над книгой выпал у него из памяти. И когда ему показали экземпляр отпечатанной книги, Скотт не признал ее своей и сказал, что ничего о ней не знает и не помнит. Магистр богословия Григорий Дьяченко приводит слова Гете по поводу написания им романа «Страдания молодого Вертера»: «Так как я написал эту книгу почти бессознательно, точно лунатик, то я сам удивился, прочтя ее».

Жена Дмитрия Ивановича Менделеева свидетельствует: «Если ему предстояло решить какой-нибудь затруднительный, важный жизненный вопрос, он быстро-быстро своей легкой стремительной походкой входил, говорил, в чем дело, и просил сказать по первому впечатлению мое мнение. «Только не думай, только не думай», — повторял он. Я говорила, и это было решением». Обратите внимание на призыв к отключению сознания, обращенный Менделеевым к жене, — «только не думай!»

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ МОНАХА АВЕЛЯ

Монах Авель (в миру крестьянин Василий Васильев) родился в 1757 г. под Тулой в семье крестьянина. Отчий дом покинул в 19 лет. Дошёл до Чёрного моря, где работал в Кременчуге и Херсоне на постройке кораблей. В одной из повальных эпидемий чуть не умер. По выздоровлении подался на север и осел в Валаамском монастыре, где было ему некое видение, что он «аки апостол Павел бысть вознесён на небо, где читал какие-то книги», содержание которых затем пересказывал всю жизнь. Кроме видений он слышал «голоса», на основании которых в 1795-96 годах предрёк смерть Екатерины II, указав год, месяц, день и час её кончины! Был арестован, допрошен в Тайной экспедиции и приговорён к смертной казни, заменённой пожизненным заточением… Пророчество исполнилось в указанный им день.

Павел I освободил Авеля, и несколько раз беседовал с ним в кабинете дворца. Но в 1798 году Авель снова попадает в тюрьму. Современники (в их числе генерал А.П. Ермолов) утверждали, что монахом был предсказан год, месяц, день и час смерти Павла I.

После убийства Павла I Александр I выпустил Авеля на волю. Воспользовавшись свободой, Авель написал третью «зело престрашную» пророческую книгу, в которой предрёк грядущее нашествие западного царя, взятие и сожжение им Москвы. Александр I повелел заточить строптивого монаха в Соловецкую тюрьму, где «быть ему доколе не сбудутся пророчества его окаянные!». А было это на рубеже 1802-1803 годов. Более десяти лет ожидал в тюрьме монах исполнения своего пророчества!

И только летом 1813 года он обрёл свободу. С тех пор Авель стал осмотрительнее и 13 лет жил спокойно. Но в августе 1826 года Николай I именным указом повелел заточить монаха в Спасо-Ефимьев монастырь-тюрьму (Суздаль), где тот и умер в конце ноября 1832 года. В «записках» Дениса Давыдова упоминается заявление Авеля, сделанное им во время коронации Николая I в 1825 году: «Змей проживёт 30 лет!» (Николай I правил с 1825 по 1855 годы).

Пророчества Авеля выходят далеко за пределы его жизни. По свидетельству лиц, близких императору Николаю II, 11 марта 1901 года (в день столетия со дня смерти Павла I) Николай II вскрыл завещание Павла, хранившееся в Гатчинском дворце, в котором нашёл пророчество Авеля о крахе Российской Империи и личной трагедии императора, который будет в то время на троне, с отнесением этих событий к… 1918 году!.

* * *

Организм человека неразрывно связан с окружающим миром большим числом различных обменных процессов — материальных, энергетических и информационных. «Отработанная» информация в какой-то степени отражает прошлое, настоящее и будущее состояния организма. Но мы не знаем, какие органы выделяют в окружающую среду «отработанную» информацию и где осуществляется ее хранение. Не исключено, что в кристаллических структурах окружающего мира происходит фиксация «всех деталей жизни каждого организма», которые считывала, например, Ванга.

Что же касается кристаллов, то вода — тоже жидкий кристалл, а ее, как известно, предостаточно как в теле Земли, так и в теле каждого человека.

Однако сказанное следует расценивать не как утверждение, а как вопрос, подлежащий обсуждению.

Юрий Росциус

По материалам сайта http://selfpickup.ru/samorazvitie/intuiciya-dar-bozhij.html и журнала VITA, №2 – 1997 г.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru