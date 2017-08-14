Додон и НАТО: Молдавию не «разведут» на вступление в Альянс

Молдавский президент Игорь Додон не желает изменять своему слову: его страна не вступит в НАТО или другой военный блок. Будет сохранен нейтралитет, провозглашенный еще в первые дни независимости Молдовы и закрепленный в Конституции в 1994 году. Кишинев не станет играть грязно, ставя под угрозу дружественные отношения с Россией.

Ведь что такое нейтралитет? Политика неучастия в войне или подготовке к войне, а в мирное время – отказ участвовать в военных блоках и в мероприятиях военных блоков. С последним не все гладко, но стремление Додона исправить ситуацию весьма похвально:

«Молдавия не должна участвовать в военных действиях ни на западе, ни на востоке, мы не будем участвовать в НАТО или других военных блоках. Мы нейтральная страна».

Ведь зачем Молдавия нужна Альянсу? Для использования ее территории во время войны. Это и транзит войск и вооружений, и перелет боевой и транспортной авиации, военные склады, организация снабжения войск и пр. К тому же, Румыния в составе НАТО находится, а ее политики давно лелеют мечту о приобщении к своим территориям молдавских земель. Румынизация тогда пойдет полным ходом. Президент пока еще мешает да оппозиция.

Вопрос Приднестровья тоже не закрыт. Без марионеток в Кишиневе Запад не способен оказать давление на Тирасполь, требуя вывода российских миротворцев. Кроме того, здесь рядом и граница с Украиной находится, что их тоже нервирует. Да и Додон заявил, что новых конфликтов с ПМР он не намерен развязывать. Дестабилизация ситуации в регионе не в его интересах.

Но в среде молдавских политиков хватает и тех, кто стремится Молдавию в НАТО буквально «втащить за шкирку». Судя по всему, они и распространяли новости о том, что американцы построят на полигоне в Бульбоаке ряд объектов для ВМС США. Правда, молдавское Минобороны заявило, что это вранье: там ведутся ремонтные работы… без участия американцев.

Разговор о молдавском нейтралитете у многих вызовет только смех, если вспомнить о том, сколько уже военных учений с натовцами было проведено на ее территории. Но не стоит забывать и о том, что позиция Додона, пусть и в таком сомнительном варианте, нам более выгодна, чем их полноценное участие в Альянсе. Конечно, было бы лучше, если бы они вступили в ОДКБ.

Тогда бы и вопрос о членстве в НАТО отпал сам собой. Ведь для чего молдаване закрепили в 1994 году в Основном законе положение о нейтралитете страны? Главную роль сыграли те политические силы, что желали лишить Россию малейшей зацепки на сохранение в Молдавии военного присутствия. Миротворцы в Приднестровье – это другая история.

На данном этапе Додон заявляет, что с Россией необходимо наладить стратегическое сотрудничество и сохранить отличные межгосударственные отношения. Да, это пойдет на пользу и молдавской экономике, и сохранению общественной стабильности внутри страны, выходу на более конструктивный диалог с властями ПМР, осознанию своей национальной идентичности и сохранению культурных традиций, истории и языка.

Вступление же в НАТО окончательно разрушит и без того слабенькую молдавскую государственность. Поэтому твердое «нет» прозападным марионеткам в Кишиневе, европейским политикам и руководству НАТО является залогом выживания, сохранения и развития Молдавии. Если на кого они и могут положиться, не ожидая предательства, так только на Россию.