Парламент Молдавии потребовал вывести ОГРВ из Приднестровья

... Украины, Азербайджана и Молдавии. Тогда же понемногу ...соглашение о сотрудничестве в парламенте нового созыва. Наконец, ...и европейских стратегов полностью вывести «самостийную» Украину ... на котором оппозиция потребовала немедленного возвращения к парламентско...