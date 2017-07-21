Парламент Молдавии потребовал вывести ОГРВ из Приднестровья
22:42. 21 июля 2017 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На тему осложнений в Молдавии, куда сначала не пустили самолет с Рогозиным, а потом приняли решение потребовать вывода российской группировки с территории Приднестровья.
Парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории страны российских военных. За принятие документа проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии, передает РИА
В документе, в частности, отмечено, что «присутствие российских военных в восточных районах страны нарушают положения конституции о независимости, суверенитете, территориальной целостности и нейтралитете Молдавии». Там также подчеркивается, что необходимо завершить вывоз боеприпасов и вооружений, оставшихся в Приднестровье со времен распада Советского Союза. Также, как считают депутаты, необходимо преобразовать российскую миротворческую миссию в зоне приднестровского конфликта в гражданскую под международным мандатом. В Демпартии Молдавии отметили, что это лишь политическое заявление, а не законопроект, никаких юридических последствий документ не несет. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства. Депутаты от оппозиционной Партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они заявили, что «этот документ является геополитической провокацией в конце сессии парламента». Президент Молдавии Игорь Додон осудил Заявление парламента Молдавии о выводе российских войск из республики и назвал «очередной провокацией».
https://www.bfm.ru/news/360271 – цинк
Данное решение принималось в том числе после согласований с Украиний, проходивших по этому вопросу осенью прошлого года.
Украина готова предоставить «зеленый коридор», для эвакуации российских войск и вооружения размещенного в селе Кобасна. К такому выводу пришли сегодня министры обороны Украины и Республики Молдова Степан Полторак и Анатол Шалару, на состоявшемся в Одессе совещании глав военных ведомств обеих стран. Отвечая на вопросы журналистов портала Deschide.MD, Министр обороны Республики Молдова, Анатол Шалару заявил, о том, что вооружения, размещенные на военных складах в селе Кобасна, представляют значительную опасность как для жителей Республики Молдова, так и для Украины, не говоря уже о населении левобережья Днестра. В этом контексте, до конца нынешнего года, будет разработан подробный план по вывозу данного вооружения и выводу российских войск ОГРВ, с территории Республики Молдова.
„Вместе с украинским коллегой, мы обсудили вопрос создания специального коридора, для российских военных, находящихся в приднестровском регионе, а так же, для боеприпасов находящихся на хранении, в селе Кобасна. Молдавское военное ведомство, было официально проинформировано о том, что Украинская сторона готова подготовить специальный коридор для вывода российских войск и вооружения. Мы договорились о встрече военных экспертов обеих стран на территории Украины, для того что бы обсудить ряд вопросов технического характера: выезд соответствующих конвоев из Молдовы и пути по которым они войду на территорию Украины, а так же их дальнейший маршрут по территории Украины. По завершению всех экспертиз и уточнению всех вопросов, мы намерены проинформировать офис ОБСЕ, по этой теме, так как нашему мнению и обоюдному желанию сторон, данная миссия должна происходить под эгидой ОБСЕ И ООН. До конца этого года, мы надеемся провести еще одну официальную встречу, для того что бы завершить обсуждения и определиться с этапами, согласно которым, будет проведена операция по вывозу вооружений и эвакуации войск РФ с приднестровской территории Республики Молдова. Далее, мы намерены обратиться в международные организации, для того что бы они оказали влияние на руководство РФ, и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации. С нашей стороны, для этого буду предоставлены все виды помощи и пути для транспортировки: наземный, воздушный, морской», заявил Министр Обороны, Анатол Шарару.
Шалару так же подчеркнул, что Республика Молдова, практически не понесет никаких затрат, исключая некоторые виды вооружений, пришедшие в негодность и эвакуация которых принимая во внимание их техническое состояние опасна или просто невозможно. Но и в этом случае, нам на помощь придут американские партнеры, и партнеры из ОБСЕ, согласившиеся предоставить технические средства и финансирование для уничтожения подобного вооружения на специальных полигонах на территории нашей страны. Подобные операции помогут Республике Молдова избавиться от угрозы самопроизвольных взрывов вооружений, находящихся на военных складах, еще со времен второй мировой войны.
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Напомним, что ранее, Анатол Шалару заявил о трех способах вывода войск: наземным (транзитом через Украину), воздушным (посредством военного аэропорта в поселке Мэркулешть), а так же, морским, посредством Джурдждулештьского, морского порта. «Мы обеспечим российской стороне все условия, лишь бы у них было желание!», заявил министр обороны Республики Молдова.
https://goo.gl/bcRgUu – цинк
Про угрозу активизации вопроса о статусе российских войск в ПМР писал не далее как в начале лета в статье "Приднестровское направление"
В Молдавии премьер имеет больше полномочий, нежели президент, поэтому там де-факто сейчас своеобразный дуализм власти: с одной стороны, контролирующие парламент и правительство западники, с другой стороны – формально ориентированный на РФ президент и весьма многочисленные пророссийские силы. Отсюда и противоречия текущей молдавской политики, когда местные «демократы» продолжают рассказывать про «европейский выбор» и необходимость вступления в НАТО, а президент и поддерживающие его политические силы выступают против открытия офиса НАТО в Молдавии и размещения натовских войск на территории страны. Разумеется, такая ситуация является крайне неустойчивой, и с обеих сторон будут предприниматься попытки расширить свое влияние в Молдове. ЕС и НАТО будут стремиться к тому, чтобы нивелировать последствия избрания Додона и как минимум ограничить его возможности, связанные с коррекцией внешнеполитического курса страны
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Украина, в свою очередь, продолжает попытки раскачать ситуацию к своей выгоде. Недавнее укрепление блокадных мероприятий на границе с ПМР призвано не только осложнить экономическую и логистическую ситуацию в Приднестровье, но и отражает намерения Киева поддерживать агрессивный курс в отношении ПМР в рамках генеральных целей НАТО, направленных на выдавливание ОГРВ мирным или военным путем из Приднестровья и ликвидацию ПМР. Поэтому, несмотря на все трудности позиционной войны на Донбассе, две бригады ВСУ по-прежнему находятся в Одесской области, а представители официального Киева заявляют, что Приднестровье надо признать «страной-агрессором», поддерживая риторику радикальных прозападных кругов в Молдове.
Таким образом, несмотря на то, что амбициозные военно-политические планы Киева в отношении ПМР так и остались нереализованными, можно констатировать, что от них до сих пор не отказались и лишь боязнь российского военного ответа и нестабильная политическая ситуация в самой Молдове мешают Киеву проводить более агрессивную политику в отношении ПМР. Вместе с тем Киев, очевидно, будет стремиться поддерживать существенное военное присутствие на границе с ПМР (не исключая организации военных провокаций), стремиться к усилению экономических, логистических и иных проблем для Приднестровья и ОГРВ, а также рассчитывать на то, что маятник молдавской внутренней политики вновь качнется в сторону Брюсселя, дабы активизация усилий на южном фланге НАТО поспособствовала ликвидации «российского анклава».
http://colonelcassad.livejournal.com/345
Активизация этой темы и демарш против Рогозина, это характерные признаки обострения внутриполитической борьбы в Молдавии, где двоевластие не может обеспечить полного преимущества одной из сторон. Страну, как и Украину, разрывает два основных направления – пророссийское и проевропейское, что осложняется еще и фактором наличия прорумынских унионистов мечтающих о химере Великой Румынии. С учетом расклада предпочтений в молдавском обществе, это не обещает скорую победу одной из сторон мирным путем, но создает почву для различных попыток силой изменить ситуацию в свою пользу, включая пока еще маловероятный сценарий с гос.переворотом и попытками полноценно выдавить ОГРВ из ПМР.
Россия естественно в этой ситуации будет в рамках своих текущих интересов поддерживать Додона, осуждать его оппонентов и стремиться к сохранению существующего статус-кво в ПМР. В Брюсселе и в Киеве наоборот, будут выказывать знаки внимания руководству правительства и парламента Молдавии, в расчете на то, что в рамках внутриполитической борьбы, они смогут создать для РФ проблемы с сохранением своей группировки в Приднестровье и обеспечить возможности для продвижения инфраструктуры НАТО на территорию Молдавии, с сопутствующей ликвидацией ПМР. Лишь относительная слабость "проевропейских кругов" и общая расхлябанность молдавской внутренней политики, мешают более целенаправленному проведению этого курса. Впрочем, как показывает свежий пример Черногории, при известном желании и приложении серьезных организационных, медийных и финансовых ресурсов, можно втащить в НАТО страну с отрицательно относящимся к этому населением под лозунгом "борьбы с российским влиянием". Те, кто принимал заявление о выводе ОГРВ из ПМР, явно вдохновлялись этим примером, хотя на данный момент, это все-таки скорее часть информационной войны в ходе борьбы НАТО и РФ за сферы влияния в Приднестровье.
Источник: colonelcassad.livejournal.com