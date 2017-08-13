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Говорим Ли и Дэвис, подразумеваем Трампа

02:25. 13 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Как вам такой сценарий?

1. Формальной причиной происходящих в Шарлотсвилле http://colonelcassad.livejournal.com/3607886.html и других американских городах событий, является развернутая кампания против флага Конфедерации и памятников героям гражданской войны в США со стороны Конфедерации.
Сама кампания была спровоцирована в 2015 году, когда местный националист убил 9 афроамериканцев, а на одной из фотографий он позировал с флагом Конфедерации. Этим воспользовались и запретили флаг Конфедерации в нескольких штатах.
Но в активную фазу кампания вошла весной 2017 года, вскоре после инаугурации Трампа, когда в внутриполитическую повестку США с подачи демократической партии и связанных с ней общественных организаций, была вброшена идея организованной и системной борьбы с памятниками, которая вышла на пик летом этого года.

2. Можно предположить, что сковывая внешнюю политику Трампа скандалом с "русскими хакерами" и "рукой Кремля в Белом Доме", оппоненты Трампа не забывают и про подрыв его позиций во внутренней политике. Здесь ему по максимуму через Сенат и Конгресс саботировали вопрос строительства стены с Мексикой, прокатили новую администрацию с медицинской реформой, а сама администрация постоянно подвергается информационному прессингу со стороны глобалистских медиа и регулярно несет кадровые и имиджевые потери. Протестный потенциал против Трампа проверялся практически сразу после его избрания, когда прошла кампания "Трамп не мой президент"  (тогда особо и не скрывалась, что кампания проводилась с подачи и на деньги Сороса). Нынешняя история открывает новые возможности по культивированию внутреннего недовольства действиями администрации, допускающей подобное развитие событий на улицах американских городов.

3. Схема простая – вбрасывается заведомо конфликтная идея, которая очевидно приведет к столкновениям радикальных активистов, так как затрагивает чувствительные идеологические моменты (тема примирения сторон в гражданской войне, правые против левых, фашизм против коммунизма, белые против цветных, с формальным поводом борьбы против статуй, которые век или полтора простояли и никому не мешали). Формально, все идет от имени различных общественных активистов под благозвучным предлогом "борьбы с метафизической рабовладельческой плантацией, которую видят в этих памятниках" и "моя дочка плачет, так как в памятнике Дэвису она видит символ расизма и угнетения", но эта концепция поддерживается отделениями демократической партии США, поэтому она и происходит весьма организовано в различных штатах, причем особенно активно там, где Трамп в ходе последних выборов набрал существенный процент голосов.

4. Смысл провокации в следующем – упрощенно, основная часть правых и белых работяг/реднеков,  голосовала за Трампа, в то время, как Клинтон делала ставку на женщин, цветных и меньшинства. Возникающий конфликт ставит Трампа в очень неудобное положение. Во-первых, его сторонники демонстрируются фактически фашистами и расистами (благо отморозков среди американских правых более чем достаточно). Этим оправдывается вся развернутая кампания против памятников, а также против среднестатистического сторонника Трампа, представляя его белым шовинистом на грани расизма, интеллектуально ограниченного и нетолерантного. Во-вторых, Трампу надо как-то реагировать. Если начать жестко разгонять ультраправых, то это подорвет его позиции среди его же избирателей, так как тогда это будет выглядеть как поддержка кампании направленной на снос памятников и уступка "черным" и "меньшинствам". Если выступить на их стороне и начать кампанию за сохранение памятников Конфедерации, то это оторвет от Трампа цветных, левых, меньшинства, а его самого еще более прочно привяжут к образам отморозков с свастиками и в белых колпаках. Если не реагировать и пытаться спустить дело на тормозах, то будет продемонстрирована слабость власти, так как попытки убрать памятники и связанные с этим неизбежные конфликты, будут продолжаться. В любом случае Трамп понесет потери. Тут нет для него хорошего варианта – надо лишь выбрать между плохими и очень плохими последствиями. На данный момент Трамп пытается усидеть на двух стульях, осуждая провокаторов и радикалов с обеих сторон, но так как кампания против Конфедерации будет продолжаться, оппоненты Трамп постараются сделать так, чтобы стулья под ним разъехались.

4. Американские медиа достаточно прозрачно устанавливают связь между Трампом и теми, кто выступает против сноса памятников героям Конфедерации. Одновременно идут и попытки увязать происходящее с "российским влиянием", опять же намекая на то, что "Трамп агент Кремля". При этом его одновременно обвиняют в слабости, с посылом "при Обаме такого не было" (умалчивая про мятеж черных в Фергюсоне), в потакании американским фашистам (хотя они вполне себе маршировали и при президенте-демократе), которые так активно выступают, потому что Трамп победил и одновременно муссируют тезис, что при Обаме памятники не сносили, а вот при слабом Трампе, дошло и до этого. Вот такая медийная подоплека, когда по Трампу бьют фактически с трех направлений, как раз и заставляет задуматься о том, что дело не только и не столько в памятниках, сколько в ослаблении действующей администрации. Можно вспомнить, что на Украине борьба с памятниками Ленину (казалось бы никак не связанная с режимом Януковича, который от идей ленинизма предельно далек), являлась важным элементом мобилизации радикалов и общей стратегии направленной на борьбу с действующим режимом, а также запугивание и расчеловечивание оппонентов.

Так что за внешней мишурой драк в Шарлотсвилле, вполне может скрываться и более далекий политический расчет связанный с подрывом авторитета и легитимности действующей администрации Белого Дома.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: клинтон, расизм, СМИ, сорос, США, толерантность, Трамп, фашизм, шарлотсвилл
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