Белые Боги Китая. Часть 1

08 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Белые боги Китая”



Автор–сказитель Виктор Максименков



В передаче мы поговорили о Белых Богах, правителях и населении Китая, начиная от времён глубокой древности и вплоть до 19 века.

Рассказали о территории, занимаемой древним Китаем и о том, кто же на самом деле возвёл мегалитические сооружения, такие, как Великая Китайская стена и пирамиды.



Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com