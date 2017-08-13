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Белые Боги Китая. Часть 1

13:20. 13 августа 2017 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

08 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Белые боги Китая”

Автор–сказитель Виктор Максименков

В передаче мы поговорили о Белых Богах, правителях и населении Китая, начиная от времён глубокой древности и вплоть до 19 века.
Рассказали о территории, занимаемой древним Китаем и о том, кто же на самом деле возвёл мегалитические сооружения, такие, как Великая Китайская стена и пирамиды.

Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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