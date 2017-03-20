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Наследие белых богов. Часть 1. Георгий Сидоров [Прошлое Руси]

23:10. 20 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Эволюция или деградация: как 40 миллионов лет назад происходило освоение Земли?

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Предания о белых богах сохранили все народы Земли. Легенды говорят, что белые боги пришли с севера, дали живущим на планете народам знания и культуру, заложив основы современной цивилизации. Ведические книги рассказывают о том, что белая раса – дети богини Дану, хозяева многих планет галактики – прилетела из космоса около 40 млн лет назад.

Они заселили полюса и острова в океанах, т. к. остальная территория планеты уже была занята космической расой гигантов, а также гибридными дегенеративными расами, которые утратили своё космическое предназначение. Создав на Земле постоянные базы, белые боги приходили, работали и снова уходили в космос. Их миссией было сделать планету райским миром. Однако, в результате битв богов между собой на планете много раз вымирало всё живое, а периоды развития и деградации сменяли друг друга. История расцвета и упадка этих древних цивилизаций для официальной науки – табу.

Писатель-историк Георгий Сидоров рассуждает и делится своим мнением, относительно того, кто и когда построил нашу Солнечную систему, почему "не работает" теория Дарвина и как людям не превратиться обратно в обезьян?

Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации. Книга 5. Наследие белых Богов, Сидоров Георгий Алексеевич: http://konzeptual.ru , Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

* Дополнительная информация:
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Белые боги Китая. Александра Попова [КультУра Руси]

Практически во всех странах, имевших древнюю культуру, есть легенды, утверждающие, что знания им принесли белые боги, пришедшие с севера. В Египте это были 9 белых богов, которые потом правили там какое-то время. В Индии это были 6 белых риши (мудрецов), пришедших с севера...

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Недавно на территориях Китая, находящихся севернее Великой Китайской Стены, были найдены мумии белых людей, захороненных 4-5 тыс. лет назад, на что официальная наука дала следующий комментарий: это европейцы пришли для того, чтобы пожать китайцам руку. При этом учёные забывают, что заселение Европы началось только за 3-4 тысячи лет до н.э., когда начал отходить ледник, и люди в Европу шли из Асии – страны асов. До нас же данное слово дошло в виде «Азия», хотя даже в английском языке это слово до сих пор пишут, как «Asia», а не «Azia». Эти и другие факты говорят о том, что земли северного Китая изначально были заселены белыми людьми, а китайцы пришли позже.

Источник: http://www.youtube.com/user/AlexsandraDARA/videos

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