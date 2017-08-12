Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 августа 2017
- 07:30 Сирия: Психологическая война с помощью авиации (ВИДЕО).
- 06:30 Военные дроны, «Уралы» и бронемашины «Тайфун»: Российские военные прибыли на юго-восток Алеппо (ВИДЕО).
- 04:20 Что будет с курдами после взятия Ракки: Предательство США и нападение Турции?.
Сирия: Психологическая война с помощью авиации (ВИДЕО)
Кроме прямых боестолкновений в Сирии не прекращается и информационно-психологическая война.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
Из всех зон деэскалации в Сирии зона на территории провинций Идлиб и Алеппо пока что меньше всего продвинулась вперед в вопросах прекращения боевых действий.
Все мирные жители устали от войны, большинство отрядов оппозиции готовы присоединится к перемирию, однако террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*), контролирующая большую часть территории зоны деэскалации, стремится не допустить начала процесса примирения.
Чтобы наиболее полно довести до мирных жителей и боевиков умеренной оппозиции предложения и условия присоединения к процессу перемирия, правительство Сирийской Арабской Республики осуществляет распространение листовок при помощи авиации военно-воздушных сил.
Вертолеты с авиабазы в Алеппо раскидывают листовки над зоной деэскалации всего месяц, но уже есть первые результаты. Все больше отрядов оппозиции готовы пойти на переговоры с официальным правительством Сирии при посредничестве России.
Ранее «Русская Весна» рассказывала о котле под Дамаском и психологических операциях Армии Сирии.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Военные дроны, «Уралы» и бронемашины «Тайфун»: Российские военные прибыли на юго-восток Алеппо (ВИДЕО)
Российские военные продолжают свою миссию в Сирийской Арабской Республике. Из-за риска нападения террористов каждая гуманитарная акция превращается в настоящую спецоперацию.
Об этом в небольшом репортаже «Русской Весны» с места событий.
Городок Сафира расположен недалеко от озера Джаббуль, он не раз подвергался захвату со стороны ИГИЛ*, несколько лет вблизи него проходила линия фронта и гремели ожесточенные бои с террористами. В 2016 году совместными действиями Вооруженных сил САР и ВКС России банды ИГИЛ были отброшены далеко от района Сафиры, а в 2017 году от них была полностью очищена вся провинция Алеппо.
Несмотря на общее обеспечение безопасности риски терактов и нападений со стороны смертников еще не полностью ликвидированы, потому каждая гуманитарная акция российских военных превращается в настоящую спецоперацию.
Беспилотники следят за обстановкой с воздуха на пути следования колонны и в ходе мероприятий. Дороги к месту раздачи гумпомощи перегораживают бронеавтомобили «Тайфун», исключая возможный прорыв смертников к месту скопления людей. Бойцы военной полиции выбирают секторы обстрела и берут под прицел наиболее опасные направления.
Война в Сирии не пожалела никого — ни детей, ни стариков. Одними из тех, кто пережил все эти ужасы войны стали жители провинции Алеппо. Именно в этом регионе на севере страны проходили самые жестокие бои с террористами.
Сегодня, благодаря усилиям сирийского правительства при поддержки российской стороны, в города и деревни провинции возвращается мир. Российскими военнослужащими из Центра примирения враждующих сторон постоянно проводятся гуманитарные акции с раздачей продуктов и оказанием медицинской помощи мирному населению по всей Сирии, в том числе и Алеппо. Одной из последней стала акция в населенном пункте Сафира.
Посильная помощь российских военных всегда воспринимается местными жителями с большой благодарностью. Это еще раз подтверждает, что Россия пришла в Сирию, чтобы помочь восстановить мир и порядок в этой замечательной стране.
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*Запрещенная в террористическая организация
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Что будет с курдами после взятия Ракки: Предательство США и нападение Турции?
Курды в скором времени могут оказаться в крайне незавидном положении. Не сложно предположить, что их ожидает судьба, которую разделили все, кто был использован западными спецслужбами в своих интересах.
Курды сейчас ведут бои с ИГИЛ* за последние, занятые террористами, кварталы в Ракке. Боевики сопротивляются, но вынуждены отступать. Развязка близится, стараниями «Сирийских демократических сил» город скоро окажется зоной влияния умеренной оппозиции, что явно соответствует плану заказчика. До конца не ясна лишь дальнейшая судьба самих исполнителей грязной работы.
С севера на Африн готовятся пойти турецкие вооруженные силы. Турки ненавидят курдов и вражда эта носит не только политический, но и этнический характер.
Артиллерия Турции и без того ежедневно бьет по позициям, занимаемым отрядами курдов. Клин протурецких группировок при поддержке Анкары уже вбит между Африном и Мембиджем. На севере провинции Алеппо хозяйничают турецкие военные.
Чтобы удержать Африн, курдам придется оттянуть свои подразделения из Ракки и других провинций. В результате все отвоеванные у террористов территории окажутся плохо защищены и их без особого труда смогут занять любые другие поддерживаемые США формирования. На эту роль подойдет любая из сирийских оппозиционных группировок, достаточно алчная и не столь своенравная, как курды.
В столкновении же Турции с курдами, США и без того не имеющие уже причин спонсировать курдов, получат неоспоримый аргумент чтобы отвернуться от своего протеже окончательно: Турция является членом НАТО. В такой ситуации курды оказываются один на один с могущественным противником — обладателем одних из сильнейших вооруженных сил в альянсе.
Все идет именно к тому, что курдов, как отработанный материал просто бросят в крайне невыгодной ситуации. Источники, владеющие закрытой информацией, сообщают, что после завершения операции в Ракке США намерены забрать у СДС все тяжелое вооружение, предоставленное им ранее, обратно.
Отметим, что такие данные просачивались и в западные СМИ.
Эта информация отлично подтверждает предположение о том, что спецслужбы, поддерживавшие ранее курдов, более в них не нуждаются.
В столь непростой ситуации у курдов остается не так много вариантов, к кому можно было бы обратиться за помощью. Однако теперь, после того, как гордые оппозиционеры отвергли предложение о сотрудничестве с правительственными силами в пользу работы на дядю из-за океана и предпочли оказаться там, где они оказались сейчас, вряд ли кто-либо захочет помогать им.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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