Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 августа 2017

Кроме прямых боестолкновений в Сирии не прекращается и информационно-психологическая война.

Об этом в репортаже «Русской Весны».

Из всех зон деэскалации в Сирии зона на территории провинций Идлиб и Алеппо пока что меньше всего продвинулась вперед в вопросах прекращения боевых действий.

Все мирные жители устали от войны, большинство отрядов оппозиции готовы присоединится к перемирию, однако террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*), контролирующая большую часть территории зоны деэскалации, стремится не допустить начала процесса примирения.

Чтобы наиболее полно довести до мирных жителей и боевиков умеренной оппозиции предложения и условия присоединения к процессу перемирия, правительство Сирийской Арабской Республики осуществляет распространение листовок при помощи авиации военно-воздушных сил.

Вертолеты с авиабазы в Алеппо раскидывают листовки над зоной деэскалации всего месяц, но уже есть первые результаты. Все больше отрядов оппозиции готовы пойти на переговоры с официальным правительством Сирии при посредничестве России.

Ранее «Русская Весна» рассказывала о котле под Дамаском и психологических операциях Армии Сирии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация