Расшифровка сказки “Ёжик в тумане”
14:38. 12 августа 2017 Просмотров - 263 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вместе с Лесовичком-Боровичком мы совершим сказочное путешествие по известному мультфильму “Ёжик в тумане”. Нас ожидает раскрытие знакомых событий и персонажей с неожиданной для многих точки зрения, основанной на ведических славянских традициях.
Каждый участник сказки предстанет перед нами в новом качестве, проявляя иное смысловое представление, а порой и суть действий, нежели в изначальном авторском сюжете.
Сказитель Артамонов Владимир Николаевич. Ведущий Алексей Орлов.
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Источник: www.kramola.info
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Неужели всем нравится этот мультик? Я честно пересмотрела его сейчас, надеясь найти приятное и близкое, хотя бы понятное и интересное. Мультфильм создаёт тягостное впечатление, усиливающееся рваной трагической музыкой. Отвратителен и видеоряд – чёрные и коричневые цвета, мрачные, размытые изображения, нарочитая примитивизация зрительных образов… Не озаботившись внешним смыслом повествования, автор оставил простор спекулятивным толкованиям “внутреннего смысла”. И чего только про него не пишут! Слышала, что Норштейн создавал этот шедевр 10 лет. А чего и не поработать на народные денежки? Можно было и 20 лет, наверное… Простите, фанаты Ёжика! С детства не понимала эту киношку.