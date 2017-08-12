Главная » Мировоззрение, Творчество

Расшифровка сказки “Ёжик в тумане”

14:38. 12 августа 2017 Просмотров - 263 Один комментарий Опубликовал:

Вместе с Лесовичком-Боровичком мы совершим сказочное путешествие по известному мультфильму “Ёжик в тумане”. Нас ожидает раскрытие знакомых событий и персонажей с неожиданной для многих точки зрения, основанной на ведических славянских традициях.

Каждый участник сказки предстанет перед нами в новом качестве, проявляя иное смысловое представление, а порой и суть действий, нежели в изначальном авторском сюжете.

Сказитель Артамонов Владимир Николаевич. Ведущий Алексей Орлов.




Наш официальный сайт
< ![CDATA[]]>http://slavmir.org/< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русских выживают из Кабардино-Балкарии.
«Серьезную угрозу представляют четко обозначившиеся процессы миграции турок-месхетинцев в русскоязычные районы Кабардино-Балкарской Республики (Майский, Прохладненский). Происходит процесс выдавливания русскоязычного населения из традиционных сфер ...
Глобальный эксперимент зомбирования детей
... куклах несложную сценку или рассказать сказку, сюжет которой, казалось бы, навяз... возразит, что везде, во всех сказках есть борьба добра со злом...
О тонких сущностях управляющих людьми
Как сообщает журнал "SA Scientific Journal", группа ученых из Университета Кейптауна сделала сенсационное открытие. Были получены подтверждения того, что нашим сознанием управляют астральные сущности! Значение этого открытия настолько велико, что все ...
Стихотворения
Член СП России Алексей Елькин (Светобор) Несколько лет назад я выступал в качестве общественного защитника от Кировского отделения СП России у моего друга и соратника Любомира. Он опубликовал 5 книг Доброслава, 4 из которых впоследствии объявили ...
КАКОМУ БОГУ ПРИЗЫВАЕТ МОЛИТЬСЯ ПЕУНОВА?
СКАЧАТЬ ВИДЕО«Носители Света», «Мория», «Побеждающий Ветер», Гора Мория (מוריה, Moriah) – и всё это МОШИАХ !!! Рерихи и Блаватская – САТАНИСТЫ !!! После Любви ПАПЫ БЕНЕДИКТА XVI к Сатане с двух рук – «по-македонски» slavkrug.org/obschii-razdel/tainy-...
СКАЗОЧНЫЙ 2012 - волшебный сериал
... 8 СКАЧАТЬ ВИДЕО Русские Волшебные Сказки о 2012 годе и здоровом...

Один комментарий»

  • 14884 9610
    Вьеха 12 августа 2017 в 17:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Неужели всем нравится этот мультик? Я честно пересмотрела его сейчас, надеясь найти приятное и близкое, хотя бы понятное и интересное. Мультфильм создаёт тягостное впечатление, усиливающееся рваной трагической музыкой. Отвратителен и видеоряд – чёрные и коричневые цвета, мрачные, размытые изображения, нарочитая примитивизация зрительных образов… Не озаботившись внешним смыслом повествования, автор оставил простор спекулятивным толкованиям “внутреннего смысла”. И чего только про него не пишут! Слышала, что Норштейн создавал этот шедевр 10 лет. А чего и не поработать на народные денежки? Можно было и 20 лет, наверное… Простите, фанаты Ёжика! С детства не понимала эту киношку.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>