Расшифровка сказки “Ёжик в тумане”

Вместе с Лесовичком-Боровичком мы совершим сказочное путешествие по известному мультфильму “Ёжик в тумане”. Нас ожидает раскрытие знакомых событий и персонажей с неожиданной для многих точки зрения, основанной на ведических славянских традициях.

Каждый участник сказки предстанет перед нами в новом качестве, проявляя иное смысловое представление, а порой и суть действий, нежели в изначальном авторском сюжете.