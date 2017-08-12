Физики разгадали секрет техники металлообработки XVI века

Физики из Имперского колледжа Лондона исследовали рыцарскую вороненую перчатку XVI века при помощи метода, используемого для изучения солнечных батарей. Результаты работы рассказали о редком способе металлообработки. С подробностями исследования можно < ![CDATA[ ]]> ознакомиться< ![CDATA[]]> на сайте колледжа.

Средневековые мастера предотвращали коррозию стали при помощи различных методов, некоторые из которых придавали металлу темно-синий оттенок. Чтобы узнать, как именно мастерам удавалось добиться такого цвета, ученые исследовали рыцарскую перчатку XVI века из Собрания Уоллеса.

Физики использовали метод под названием спектроскопическая эллипсометрия. При помощи этого метода специалисты изучают отражение света от поверхности материала.

«Обычно мы используем спектроскопическую эллипсометрию, чтобы исследовать пленки, нанесенные на поверхность солнечных панелей. Если пленка помогает панелям отражать меньшее количество длин волн света, значит, можно собрать больше света и больше энергии. В этом случае нам было интересно, как реагирует на свет тонкая пленка синего цвета», – сообщил автор исследования Алекс Меллор.

Предварительные результаты исследования показали, что перчатку в процессе изготовления нагревали до 250°C, из-за чего она приобрела темно-синий цвет. Кроме того, такой цвет стал побочным результатом золочения.

«Процесс золочения состоит из химического травления с последующим нанесением слоев меди и амальгамы золота, которая при нагревании прикрепляет золото к поверхности, а токсичная ртуть исчезает. Во время такого нагревания перчатка и могла окраситься в темно-синий цвет», – объяснил Меллор.

Полный комплект доспехов, которому принадлежит перчатка, был сделан для Лорда Бакхерста в 1587 году в Королевских гринвичских оружейных мастерских.