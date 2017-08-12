Что дала людям советская власть СССР
08:47. 12 августа 2017 Просмотров - 246 2 коммент. Опубликовал: brahman
Статья о том, что было сделано в СССР для того, чтобы улучшить и сделать счастливей жизнь обычных граждан.
1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.
9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны. Впервые в мире.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
- право на трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места (56 дней – полностью оплачиваемый, 1, 5 года – пособие, 3 года – без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение);
- право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года;
- право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет;
- право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и крестьян.
Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.
2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США. А этот показатель говорит о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с американским, с первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальных стран мира.
Вспомните слова американского президента Джона Кенеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинает переходить целый ряд цивилизованных стран мира.
7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на Земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.
Салон красоты в СССР
Бар в СССР
Ночной клуб в СССР
И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан СССР чувство глубокого патриотизма и чувство глубокого собственного достоинства у Советских граждан. Ведь Советская власть была нашей властью. А не властью тех, кто стоит над нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает. Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести любой гражданин страны, независимо от своего места жительства и социального положения.
Отсюда
1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.
9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны. Впервые в мире.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
- право на трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места (56 дней – полностью оплачиваемый, 1, 5 года – пособие, 3 года – без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение);
- право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года;
- право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет;
- право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и крестьян.
Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.
2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США. А этот показатель говорит о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с американским, с первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальных стран мира.
Вспомните слова американского президента Джона Кенеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинает переходить целый ряд цивилизованных стран мира.
7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на Земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.
Салон красоты в СССР
Бар в СССР
Ночной клуб в СССР
И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан СССР чувство глубокого патриотизма и чувство глубокого собственного достоинства у Советских граждан. Ведь Советская власть была нашей властью. А не властью тех, кто стоит над нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает. Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести любой гражданин страны, независимо от своего места жительства и социального положения.
Отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Прочли статью – УЖЕ 100 человек! Почему-же МОЛЧИТЕ…?
Неужто Вам нечего сказать по сути данной статьи…?
* Если прочли ТЕ,кто родились и выросли ПОСЛЕ распада СССР – то да…
Но неужто УЖЕ ТАК “отдемократированы” Ваши сознания,что сказать нечего…?
* А ведь ЕСТЬ ЧТО сказать(Положительнейшее!)про Нашу Родину = СССР!
` ` ` ` `
Ну если кратко ТО…Благодарю Тебя Родина = СССР,за то,что Ты БЫЛА!
Уважение и Благодарность ВСЕМ тем,кто Помнят(Хорошее)-ЧТО ТАКОЕ СССР!
* Особое Уважение Тем,кто…Хотят Возродить То ХОРОШЕЕ,что Было…
[НЕ бойтесь и НЕ верещите по-поводу Возрождения СССР(в Лучшем виде)!]
` ` ` ` `
CCCР,при ВСЁМ отрицательном – Был ЛУЧШЕ(в Социальном плане)чем ныне РФ!
Наверное вы БУДЕТЕ Правы,если СКАЖЕТЕ,что ЛУЧШЕ и…нынешнего Запада…
* А уж про НЫНЕШНИЕ,т.н.”независимые” ВОТЧИНЫ…и речи НЕТ – тьма-таракань!
* ВСЕ нынешние т.н.”незалежныя” и т.п. – это ПАРОДИИ на “государства”…
* Вы НЕ сможете отрицать того,что ПОСЛЕ РАСПАДА СССР – Мир СТАЛ ХУЖЕ…!
* И то,что “цветные-революции” – Инструмент РАЗВАЛА стран – факт 100%-ый!
* К сожалению,ЭТИМ “Инструментом” ПОЛЬЗУЕТСЯ…Западная демократия…
> СССР – такого БЕСПРЕДЕЛА=РАЗРУШЕНИЯ Мира – НЕ допустил-бы !!!
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Но…ЕСЛИ Россия ВОЗВРАЩАЕТ Себе Функции ПОЛИТ-баланса в Мире это ХОРОШО!
Но этот БАЛАНС ВОЗМОЖЕН лишь в…кооперации с Америкой(взаимо-интересы…)!
[России,как и США - МЕШАЮТ ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ...в РФ - т.н."ед-ро"...]
[нынешние "ЗАМОРОЗКИ" в полит-отношениях РФ и США - во ВРЕД Всему Миру...]
> НО…и в РФ и в США – ЕСТЬ люди ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ в Сотрудничестве…
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>>> !!! Пишите, говорите ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ про Наш СССР = Советский Союз!
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Ну а “льющие” ,,помои,, на СССР – ПУСТЬ сами-в-них-И…барахраются!
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С С С Р – Помним!Чтим!Уважаем!НЕ забудем! И…Возродим!!! <<<<< !!!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так… мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам (В С Е М…) настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик. Эдмонтон. Канада. 12.08.2017.
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СССР – это единственный СВЕТЛЫЙ период в жизни всего человечества, показавший возможность радостной, просветлённой,ЧИСТОЙ жизни ЧЕЛОВЕКА…не людины, зацикленного на личном обогащении, личном комфорте и погрязшем в УДО -вольствиях, а Созидательном труде (не РАБоте)на общее благо, на единую БЛАГУЮ цель ( пусть и несколько эфемерную, но чистую)…Это был прообраз Светлого будущего! Это – единственный вариант справедливости, радости и счастья!
Всем, кто жил в это прекрасное, светлое время- писать и рассказывать своим детям и внукам об этом преКРАСНОМ времени…
Всмотритесь в фотографии того времени – только открытые, чистые, радостные лица …чистые физические тела (пили из одного стакана, не задумываясь о заразе…её просто рядом не было)…
«Подобное притягивает подобное»…поэтому СССР был и остался хорошим для ЧИСТЫХ ДУХОМ и Светлых ЧЕЛОВЕКОВ! Человеки ,опустившие себя до уровня людин( то есть вставшие на путь ЭГОИЗМА) и нелюдей-охаивают то время, т.к.он не соответствует их сегодняшней грязной энергетике…