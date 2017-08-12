Что дала людям советская власть СССР

Статья о том, что было сделано в СССР для того, чтобы улучшить и сделать счастливей жизнь обычных граждан.

1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире.6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире.10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны. Впервые в мире.11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:- право на трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места (56 дней – полностью оплачиваемый, 1, 5 года – пособие, 3 года – без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение);- право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года;- право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет;- право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и крестьян.Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США. А этот показатель говорит о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с американским, с первой экономикой мира!4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальных стран мира.Вспомните слова американского президента Джона Кенеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинает переходить целый ряд цивилизованных стран мира.7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на Земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан СССР чувство глубокого патриотизма и чувство глубокого собственного достоинства у Советских граждан. Ведь Советская власть была нашей властью. А не властью тех, кто стоит над нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает. Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести любой гражданин страны, независимо от своего места жительства и социального положения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com