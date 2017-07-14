Отчёт западных аналитиков о состоянии «разорванной в клочья» российской экономики

... в зоне АТО по состоянию на 16 июля 2014 ...причём, как известно, до такого состояния только отмывать после выстрела его...находятся на несколько километров западнее, чем указано в отчёте. Впрочем, на итоговый... Тем не менее, по состоянию на 27 марта 2015 года...