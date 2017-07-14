Отчёт западных аналитиков о состоянии «разорванной в клочья» российской экономики
12:33. 14 июля 2017 Просмотров - 365 4 коммент. Опубликовал: brahman
"Аварагруп" составил доклад о состоянии российской экономики в 2014-2016 гг, когда Запад развязал против России экономическую войну, и был уверен, что "порвёт нашу экономику в клочья".
Предоставлю основные выводы доклада:
- Экономика России успешно адаптировалась к двойному шоку от санкций и снижения цен на нефть
- Незначительные потери ВВП составили -2,3% в течение 3 лет санкций, и они будут полностью восстановлены в 2017 году, ожидается рост на 2-3%
- Доля нефти и газа в ВВП снизилась до уровня ниже 10%
- Промышленное производство стабильно 2014-2016, вырос в мае на +5.3%
- Экономика России сейчас самая диверсифицированная в мире. Экспорт остается относительно недиверсифицированным, но внутреннее производство сильно диверсифицировано и самодостаточно
- Долговой кризис, предсказанный западными экспертами, не материализовался
- Резервы ЦБ не изменились, а суверенные фонды остались практически нетронутыми
- Дефицит бюджета не опускалась ниже -3.9%. Сбор налогов вырос в 2017 году, бюджет сейчас сбалансирован
- Доходы от нефтегазового сектора составляют только 17% от доходов бюджета (2016)
- Инфляция упадет до 4%
- Уровень безработицы остается низким на уровне 5%
- Демографические показатели достигают лучших результатов за всё время.
- Численность населения составляет 146,8 млн – это максимум.
- Единственные негативные данные: зарплаты, располагаемый доход и потребление. Розничные продажи сократились более чем на 10%.
Когда Обама в январе 2015-го года объявил, что с помощью экономических санкций и намеренно обрушенной цены на нефть сможет "порвать российскую экономику в клочья", то он был уверен, что Запад нанес смертельный удар по экономике России, который в конечном итоге приведет к смене власти в Кремле неконституционным путем. И тем самым сохранится глобальное доминирование США, так как из-за растущего влияния России на международной арене гегемония Штатов многими участниками мирового сообщества стала ставиться под сомнение. Однако западные стратеги просчитались, потому что не учли одного, но очень важного факта:
В эпоху Путина с 2000-го года по 2014-й год российская экономика была модернизирована. За эти годы было проведено импортозамещение и Россия перестала быть зависимой от западной продукции. И об этом свидетельствуют данные Всемирного Банка, предоставленные в 2015 году.
Экономическое разнообразие России – наиболее самодостаточная страна
Доля нефтегазового сектора в общем объеме экономики сократилась до 9% от ВВП
Вот какое заключение по этому поводу приводит "Аварагруп": «Утверждение, что Россия якобы не смогла модернизировать и диверсифицировать свою экономику, было выведено из трех аргументов: во-первых, что нефть и газ составляют непропорционально большую долю ВВП. Выше мы прокололи это абсурдное и явно неправильное притворство. Во-вторых, что доходы от нефти и газа составляют половину бюджетных доходов. Это утверждение также оказалось необоснованным. В-третьих, что в российском экспорте преобладают нефть и газ. Это утверждение верно, но только если не смотреть вглубь.»
Россия – не Саудовская Аравия, где доля нефтегазового сектора превышает 50% от ВВП, поэтому заявления манипуляторов-пропагандистов о том, что Россия является "страной-бензоколонкой" – это ложь. Помимо того, что Россия сейчас самодостаточна, мы являемся высокотехнологичной страной. Нашей стране нет равных в космической и атомной отраслях, а также в производстве современных вооружений.
Доходная часть консолидированного бюджета от нефтегазового сектора сократилась до 17%.
Дефицит бюджета, возникший из-за сокращения доходов нефтегазового сектора, восполнил Резервный Фонд. А ведь мы помним, как оппозиция клеймила Путина при создании этого Фонда, требую раздать сверхдоходы от экспорта нефти и газа пенсионерам и бюджетникам.
Ну и где бы сейчас была наша экономика, если бы у России не было кубышки, чтобы восполнять из нее выпавшие сверхдоходы от нефтегаза? Может быть она и не была бы порвана в клочья, но из-за резко сократившихся доходов населения, так как восполнять дефицит бюджета было бы неоткуда, под стенами Кремля давно бы скакала толпа, с единственным требованием: "Путин уходи". И далее повторился бы киевский сценарий 2014 года. А оно нам надо? НЕТ! Об этом влажно мечтает только Запад, желающий сместить Путина, проводящего независимую политику, на свою марионетку, которая уничтожит Россию уже раз и навсегда.
Если бы сверхдоходы от экспорта нефти и газа были бы потрачены на кредиты для открытия новых предприятий, как того требовали различные "эксперты", то кто бы отдавал долги, когда в кризис покупательная способность резко снизилась, и у производителей доходы перестали превышать расходы (себестоимость товаров)? Конечно же никто, так как отдавать долги было бы попросту нечем. То есть средства, выделенные государством ушли бы в песок.
Данные по промышленному производству за кризисный период:
2014 год – + 1,7%
2015 год – - 3,4%
2016 год – + 1,1%
Общий спад за 3 года – - 0,6%
Безработица оставалась на низком уровне:
2013 – 5,5%
2014 – 5,2%
2015 – 5,6%
2016 – 5,5%
Май 2017 – 5,2%
Резервы Центрального Банка:
2013 – $509 млрд.
2014 – $385 млрд.
2015 – $368 млрд.
2016 – $377 млрд.
Мая 2017 – $405.7 млрд.
Напомню, что резервы ЦБ заметно сократились – на 95 млрд долл в декабре 2014 года, когда на рубль велась спланированная атака, и курс нацвалюты снизился более, чем в 2 раза. Если бы Банк России не имел резервов, чтобы отбить атаку, то до какого уровня девальвировался бы рубль даже трудно себе представить. Паникеры озвучивали цифры от 100-а до 200-т рублей за доллар США.
Рост / снижение ВВП:
2014 – +0.7%
2015 – – 2.8%
2016 – – 0.2%
Совокупное падение – – 2.3%
Прогноз на 2017 г – +2% до +3%
Демографические показатели достигли высших показателей.
Качественная сила российской экономики лучше всего видна из статистики по демографии. В эпоху Путина Россия провела значительное восстановление роста населения и здравоохранения. Эта тенденция укрепилась за годы экономической войны, развязанной Западом против России.
В эти годы все основные демографические показатели продолжили положительную динамику.
1. Население выросло до 146,8 млн, опровергая предсказания экспертов о резком снижении населения. Это также исторический рекорд для России (в нынешних границах).
2. Естественный прирост населения вызван ростом числа родившихся и снижением количества умерших.
3. Количество убийств и самоубийств продолжали сокращаться с удивительной скоростью. Уровень убийств по сравнению с 90-ми снизился на целых 80%. Из-за улучшения социальной защищенности и оптимизма, который появился в эпоху Путина, уровень самоубийств сократился на 60% по сравнению с 2000-м годом и на 20% снизился с 2013 года.
4. Уровень младенческой смертности снизился с 17 смертей на 1000 живорожденных в 2000 году до 5,2/1000 (в 1 квартале 2017 г). Показатель младенческой смертности в России сейчас стал на одном уровне с Канадой, а среди всех стран мира Россия занимает 34 место.
Основная причина из-за которой не сработали западные санкции, нацеленные на крах российской экономики, заключаются в том, что западные политики не имеют понятия о реальных условиях российской экономики. Хотя тот же Всемирный Банк и МВФ предоставляли объективные данные по развитию экономики России, но лидеры Западных стран уверились в те мифы, что сами о России создали, поэтому сейчас они терпят поражения и несут убытки, как от собственных санкций, так и от российских контр-санкций.
Единственное, что Западу удалось добиться за 3 года экономической войны, то это – небольшое снижение общего объема экономики России. Если бы нашу страну не затормозили в развитии, то экономика России уже значительно превзошла экономику Германии, которая является 1-ой экономикой Европы. И об этом четко свидетельствует график, составленный по итогам 2016 года, где Россия незначительно отстает от ФРГ.
В дополнение предоставлю еще информацию от Всемирного Банка по уровню валового национального дохода на душу населения.
ВБ отнес Россию к 1-ой категории стран из 3-х, то есть к стране с высоким уровнем дохода на душу населения. К примеру, Китай по классификации ВБ отнесен ко 2-ой категории, где расположены страны со средним уровнем дохода на дн, и по этому показателю он соседствует с нашей союзной Белоруссией. Обе эти страны по доходам на душу населения уступают России почти в 2 раза.
Ну и в заключение подытожим выводы, сделанные «Аварагруп»:
Россия, понеся небольшие издержки из-за экономической войны, развязанной Западом против нашей страны, вышла из кризиса, потому что за Путинскую эпоху наша страна стала Сверхдержавой. Сверхдержавой промышленной, сельскохозяйственной, военной и геополитической. А Запад оказался близоруким, и поэтому сейчас терпит поражение, как экономическое – от санкций, так и геополитическое – теряет союзников и грызется между собой, как пауки в банке.
Статья подготовлена на основе данных «Аварагруп» из источника: https://www.awaragroup.com/blo…
отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Не верте , они Все врут, все до единого слова!
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Из Португалии видней?
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западных аналитиков купили на сдачу от покупки Трампа?
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Конечно, не все идеально.
Но главное- мы знаем о своих недостатках, не скрываем.
Например, в прямой линии Путин заявил, что 43 млн. га сельхозземель в России не используются. Русская деревня умирает. А, кто виноват?
Виноваты власти.
Самые больные вопросы- качество и низкая производительность труда, власти устранились от контроля за оптовыми и розничными ценами, тарифами.
Спекулятивному капиталу из-за бугра не
установлен заслон, также как и выводу
капиталов из России.
Структура экономики меняется медленно,
как и реиндустриализация страны.
Без наукоемкой промышленности у России не будет будущего, которую неплохо бы разместить в регионах: малых городах и поселках, моногородах, особенно в Сибири и в ДВО.
Скрытая безработица, серая зарплата и отсутствие жилья зашкаливают, особенно среди молодежи.
Москва и Питер- это не вся Россия.
Но самый главный враг- коррупция,
которая может погубить всю страну.