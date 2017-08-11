Как советская сталь погубила итальянский автопром

В рамках соглашения о лицензионном выпуске FIAT 124 СССР расплачивался с итальянской стороной не только валютой, но и промышленными материалами.

За границей это одна из самых любимых историй, или, как сейчас принято говорить, городских легенд, связанных с СССР. Ее пересказывают из уст в уста, ей безоговорочно верят по умолчанию, она шокирует и удивляет скромных, воспитанных европейцев не меньше, чем байки про медведей, праздно шатающихся по центру Москвы или мужское население России, минимум половина которого мотала срок на зоне.

История эта об отвратительного качества советском металле, который уничтожил репутацию всего итальянского автопрома и чуть было не уничтожил его, то есть итальянский автопром, вообще на корню.

В двух словах, дело обстоит следующим образом. Подписывая соглашение с Советским Союзом о лицензионном выпуске FIAT 124 (более известного как ВАЗ-2101) и строительстве огромного сборочного конгломерата (более известного как Волжский Автомобильный Завод) итальянская сторона, отнюдь не занималась благотворительностью. Да, сделку по Тольятти в значительной степени определяли политические интересы и течения, но бизнес оставался бизнесом даже в приснопамятное советское время. Другое дело, что СССР расплачивался с FIAT не только валютой, но и натурой, в смысле промышленными материалами. В том числе сталью.

За лицензионный FIAT 124 и завод в Тольятти Советский Союз расплачивался с итальянцами не только деньгами, но и натурой…

Вот тут и начинается самое интересное. Согласно популярной легенде советской стали итальянцы получили не просто много, а страшно много. По некоторым оценкам – хватило на всю местную автопромышленность 70-80-х годов. При том, что сталь эта была, если мягко выражаться, не самого высокого качества. А теперь складываем два плюс два и получаем естественный результат. Итальянские автомобили на кузова, которых пошел прокатный лист Made in USSR имели отвратительную привычку ржаветь даже при самых тепличных условиях эксплуатации.

И это только основа легенды, можно сказать один лишь ее скелет. Благодаря любимой привычке человечества, а именно привычке приукрашивать, со временем скелет оброс совершенно феноменальным мясом. На полном серьезе многие с виду нормальные иностранцы заявляли, что советский металл, который отправлялся по контракту в Италию, представлял собой переплавленные корпуса отслуживших свое военных кораблей. Отдельные уникумы шли дальше по дороге самопровозглашенной деменции, вспоминая в связи с русской сталью… танк Т-34. Ага, взяли и переплавили. Вот ведь как некоторых зашкваривает — любо-дорого!

Двумя же самыми знаменитыми жертвами русского металла стали автомобили Alfasud и Lancia Beta. Репутация этих моделей, как утверждает народно-европейская молва, была безнадежно растоптана ржавевшими чуть ли не с завода кузовами (в случае с “Альфой”) и подрамниками (в случае с “Лянчей”). Впрочем, можно встретить и десятки других итальянских автомобилей, которые как утверждают “специалисты” пострадали от “ржавой чумы из России”. Причем в их числе попадаются даже Ferrari и совсем уж экзотические De Tomaso и Iso.

Кого винить в ржавеющем кузове красавицы Ferrari 208? Blame russians, of course!

Вот, к примеру, вполне авторитетное издание edmunds.com публикует список худших автомобилей XX века: “99-е место. Fiat 124 Sport Coupe (1967). Симпатичное 2-дверное купе, приговор которому подписала низкосортная русская сталь. Ржавчина входила в базовое оснащение каждой модели”.

Хорошо прям написано. Кратко, четко, зримо. Полны леденящих кровь откровений и разбросанные по всему интернету форумы любителей итальянских машин: “русская сталь ржавела даже под солнцем”, “крохотный скол за неделю превратился в сквозную дыру”. Ну и так далее, и тому подобное…

По дизайну и ездовым качествам Alfasud слыл одним из лучших автомобилей своего времени. Жаль, что таким красивым его можно было наблюдать недолго…

…вот это более типичный Alfasud

Ни разу не собираюсь отстаивать честь и совесть советской сталелитейной промышленности, но признаю – за державу слегка обидно вообще-то. Тем более вам самим не кажется, что сторона обвинения путается в показаниях?

Взять хотя бы момент с Fiat 124 Sport Coupe, который, как верно заметили авторы edmunds.com, запустили в производство в 1967-м. Но позвольте, главный конвейер “АвтоВАЗа” заработает только через три года. Значит ли это, что поставки русской стали в Италию начались еще в 1967-м, когда в Тольятти только котлованы рыли? Или наши платили авансом? Наверное, такое возможно, но стройности в обвинениях все же не чувствуется – слишком много этих вот “если”…

Lancia Beta в идеале…

…и Lancia Beta в реале

И как тогда быть с Alfa Romeo, вернее со ржавеющей красоткой по имени “Альфасюд”? Выпуск этой модели начался в 1971-м году. Окей, временной интервал здесь соблюден верно. Допустим партия отвратного советского металла с переплавленных канонерок времен Великой Отечественной войны успела добраться до Италии. Вот только непонятно каким образом этот металл вдруг взял и оказался в Помильяно д’Арко, коммуне в Неаполе, где располагался завод по выпуску “альфасюдов”? Ведь на тот момент FIAT не имел никакого отношения к Alfa Romeo – сделка по приобретению “Альфы” состоится только через 15 лет, в 1986-м…

С Lancia история не менее странная. До начала 80-х проблемы с коррозией нельзя было назвать фирменным почерком бренда. И вдруг коварный русский металл на подрамниках модели Beta становится причиной грандиозного скандала в Великобритании. Причем, расследование, проведенное известным таблоидом Daily Mirror, наносит такой удар по репутации марки, что Lancia вообще сворачивает все свои английские операции и уходит с рынка! Уходит насовсем. Почему же тогда русская ржа не добралась до автомобилей Lancia раньше? На этого у нее было долгих 10 лет…

Смотрите, что это русские (в смысле их гадкая сталь) сделали с Ferrari Dino! Мама мия…

Знаете, что самое интересное? Никто из апологетов теории “ржавчины из СССР” не может привести ни один – ни один! – источник, подтверждающий, что советский металл использовался при выпуске итальянских автомобилей. Я не утверждаю, что такого не было, но тогда нужно указать на конкретные документы. Презумпцию невиновности – обвиняемый не виноват, пока не доказано обратное – ведь пока никто не отменял.

На самом деле, можно допустить, что часть прокатного листа, которым Советский Союз расплачивался за “Жигули”, действительно шла на конвейеры Fiat и Lancia. Возможно, что и сам металл был не наивысшего качества (хотя те же советские легковушки 70-х годов отнюдь не превращались в труху за три года, даром, что эксплуатировались в климате несколько более жестком, нежели тот, к которому привыкли жители Средиземноморья), но расхождения в показаниях (одни модели, как “Альфасюд” ржавели, а другие как “Альфасюд-Спринт” почти не ржавели, или, скажем, по утверждениям владельцев коррозионная устойчивость FIAT 131 1975 года выше, чем у аналогичной модели начала 80-х) наводят на мысль, что первопричина большинства проблем не столько паршивый русский металл, сколько типичный итальянский пофигизм. Пофигизм на всех стадиях разработки и производства автомобилей.

Очень показательное фото. Неокрашенные кузова дорогущих Alfa Romeo Montreal под открытым небом. Судя по мокрому асфальту, недавно прошел дождь…

Скажем, на некоторых моделях Alfa Romeo 70-х годов клипсы крепления лобового и заднего стекол, при фиксации сдирали слой краски и грунта, создавая роскошные очаги коррозии. Другой проблемой стала перегородка между салоном и моторным отсеком (то что англичане называют словом firewall) , где влага проникала между листами металла и начинала свое черное дело. Этим славилась, например, красавица Alfetta.

Идем дальше: болты крепления обивки передних стоек упирались в крышу, соскребая защитное покрытие – так на машинах оснащенных люком прямо над головой водителя начинало гнить маленькое болотце. Если полистать все те же тематические форумы любителей итальянских машин, то чуть не на каждую модель наберется увесистое досье с наиболее проблемными в плане коррозии местами.

Fiat X1/9. Клевый, симпатичный и… дырявый

И это ведь только технологические просчеты. Нужно еще учитывать и человеческий фактор, а вернее сказать итальянский фактор, в процессе сборки. На многих итальянских заводах той поры, включая предприятие в Неаполе, где выпускались, “альфасюды” цех покраски находился отдельно от штамповочного. Так что прежде, чем попасть в малярку совершенно необработанные кузова некоторое время находились на улице. В сухую погоду, может быть и ничего страшного, а если в дождь?

Еще круче было на производстве специальных моделей таких как спортивный Fiat X1/9. Собранные в цехах карроцерии “Бертоне” кузова отправлялись красить на FIAT, но из-за непродуманной логистики часто зависали под открытым небом. Когда же заготовки добирались-таки до “малярки”, грунт и краску “фиатовские” рабочие наносили уже поверх начинавших подцветать кузовных панелей. И так сойдет!

“Дорогой, я кажется нашла еще один очаг коррозии!”

Еще одной проблемой стала роботизированная сборка, впервые (в случае с Fiat во всяком случае) опробованная на модели Ritmo. “Роботам просто не объяснили куда наносить антикоррозионную защиту!” – шутили по этому поводу местные петросяны. А вот “счастливым” владельцам Ritmo было не до смеха: процесс полураспада кузова шел буквально на глазах.

Добавьте сюда как раз в 70-е начавшуюся на Fiat глобальную программу урезания производственных издержек, включая в том числе более тонкий металл кузовных панелей и рациональное (читай: сокращенное) использование лакокрасочных материалов. Конечно не забудем и о проблемах с профсоюзами – знакомы с понятием “итальянская забастовка”? Да что профсоюзы! Тот же неаполитанский завод Alfa Romeo, как поговаривали вызывал крайнее раздражение у местных мафиозных структур, недовольных усилившимся влиянием промышленного Севера в регионе… Как будет по-итальянски “Качественная сборка”? Нет, не слышали…

Но, конечно же, все это ерунда, а главная причина всех бед итальянского автопрома – низкокачественная советская сталь. В этом не может быть сомнений. Неизвестно кто первым придумал легенду “о русской ржавчине”, но этот человек точно знал значение пословицы “С больной головы на здоровую”.

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“Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе с красного?”