Русофобия антисталинизма

Во Второй мировой войне СССР под руководством Сталина сражался практически со всей Европой и уничтожил 75% вооруженных сил Германии и её союзников, 15% уничтожила американская армия и 10% британская. Великая Отечественная война унесла треть тех богатств, что накопили все наши предки, начиная от Рюрика. Тем не менее, СССР отменил карточки на продукты в 1947 году — через два года после войны, а Франция — в 1949, Англия — в начале 50-х.

Это не экономические, политические или идеологические аспекты. Во-первых , подобные вопросы русофобам не по уму (подходящие слова-то они знают, а что эти слова обозначают — нет). Во-вторых , тут настолько велико преимущество сталинизма, что им и говорить не о чем. Ведь если человек хоть немного представляет себе трудности управления народным хозяйством (если он хоть немного экономист, что в переводе с греческого и означает «хозяин»), если он хоть немного представляет себе трудности победы в войне со всей Европой, то при слове «Сталин» он автоматически снимет шляпу. Судите сами.

Через пять лет после отмены карточек хлеб, мясо, сливочное масло уже стоили в 2,5 раза дешевле, сахар в два раза. За эти же пять лет в США цены на хлеб выросли на треть, в Англии — в два раза, во Франции — более чем вдвое.



Цены на мясо в США увеличились на четверть, в Англии — на треть, во Франции — вдвое. По темпам экономического роста сталинский СССР никто и никогда не опережал. Русофобам тут говорить не о чём, и они вопят о Гулаге.

Что тут скажешь? Да, есть в сталинизме вещи, которые русофобы и знают твердо, и понимают с болезненной отчетливостью — при сталинизме такие, как они, в лучшем случае валили бы лес. И то — если бы им очень сильно повезло.

С ними понятно, но начнем с того, зачем антисталинизм генетически русофобскому Западу? Он-то почему вскормил и вскармливает этих мемориальцев и прочих «правозащитников» с их антисталинизмом? Почему оплачивает и почему сам ведет оголтелую клевету на Сталина?

Ведь антисталинизм не вчера начался, а в 1956 году, когда шла яростная идеологическая борьба двух систем. И всё, что признавалось в одной системе с плюсом, в другой оценивалось с минусом и наоборот. У нас бесплатная медицина, а у них она качественнее. У нас бесплатное образование, а у них оно тоже почти бесплатное, но лучше.



У нас нет безработицы, а у них пособие по безработице больше, чем у нас зарплата. У нас Гагарин в космос полетел, а у них автомобиль в каждой семье, они на Луну высадились, а мы людей бережем. И так во всём. Мы называем свою родину СССР, а они — Россией. И те в Америке, кто говорил не «Россия», а «Советский Союз», считались левыми, да и были ими.

И по формальной логике пропагандистской борьбы, если КПСС на XX съезде начала борьбу со сталинизмом, то Запад обязан был поддерживать Сталина. Но Запад радостно поддержал Хрущёва. Почему?

Давайте всё разложим по полочкам. Запад — враг России? Да. А кто был самый страшный наш враг на Западе? Гитлер. Что он о нас внушал «цивилизованным нациям»? Я много раз цитировал Гитлера, но есть вещи, которые нужно вбивать в русские головы.



Гитлер писал, сам выделяя: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад.



Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвём с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».

Остановимся, чтобы осмыслить сказанное.

Гитлер решил завоевать Россию (СССР). А почему? Что, у нас есть какие-то земли, прекраснее, скажем, соседних Германии земель Франции или Голландии? Или у нас климат лучше и оливы с миндалем растут, как в Греции или Италии? Или у нас подмосковные крестьяне выращивают такие же прекрасные виноград и апельсины, как Испания и Португалия? Какого чёрта он к нам попёрся? И Гитлер поясняет, что толкает его в сторону России не алчность, а… жалость к нам, русским.

«Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось её государственное существование и которая одна только служила залогом известной прочности государства».



Если вы считаете, что Гитлер интеллигенцией считал каких-то гумилевых-буниных, то ошибаетесь. Этих Гитлер и в грош не ставил. Он поясняет, кого лишилась Россия из-за большевиков.

«Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам — превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы.



Именно так были созданы многие могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев.



В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в её высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать в своем подчинении это громадное государство.



Сами евреи отнюдь не являются элементом организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель».

Суть идеи Гитлера: русские — недочеловеки, неспособные не то что изобрести что-нибудь полезное, но неспособные даже на элементарное — на что способны были, скажем, эфиопы уже 2,5 тысячи лет назад, — на создание собственного государства.



И если государство у нас и было, то только потому, что мы, русские, догадались попросить немцев нами править. Немцев большевики выбили из России, и русский народ вынужден был просить евреев им править — а куда нам, бедным, без правителей деваться? Ну, и что взять с русских — с рабов, недочеловеков? Хамы, быдло, ни на что не способны! И Гитлер вел немцев осчастливить нас: он начал против нас войну с гуманитарными целями — чтобы спасти нас, несчастных, заменив толковыми немцами бестолковых евреев.

Вы, скажете, что немцы были больны расизмом, а я спрошу — а что, они уже выздоровели? Кто это сказал? Да и разве одни немцы больны? А англосаксы? Надо просто посмотреть, как в их фильмах изображены русские, и умному этого будет достаточно. А евреи? У них же расизм в самой тяжелой форме — они только сверху бело-голубые, а внутри коричневые.

То, что Гитлер смотрел на нас, как на рабов, это не пропагандистский прием — это его, немца, суть — немцу не надо доказывать и объяснять, что он имеет от рождения право стоять над русскими. Немец знает, как и еврей, что он самый умный, что ему русские должны, поскольку они только на роль рабов и годятся. Да, конечно, если расистам что-то надо, то они тебе польстят в глаза, назовут «культурным человеком», но они-то знают, кто ты, русский, на самом деле — «русиш швайн».

Карикатурно, но верно по сути это показано в романе Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»: «Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за неё бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всем мире.



Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет Божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол.



В конце концов он упал перед ними и, обнимая колени то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите».

Его завыванья привели писаря и повара в совершенное замешательство, и они в конце концов потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодёр, к полевой кухне. Ещё долго после, когда деньги уже были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав им задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.

Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене: «Эльза, жизнь моя, солдаты глупы, а Натан твой мудрый!»

Немцы сегодня даже мудрее, чем при Гитлере, — тот требовал от них самим работать, а они сегодня в Германии, как евреи в Москве, — только на «умной работе». А у станков и на комбайнах всё больше турки да югославы — недочеловеки.

Вот, скажем, завизжал на советских ветеранов А. Подрабинек. Ну, чего? Что ветеранам Подрабинек, что Подрабинеку ветераны? Откуда эта тупая злоба: «Презрение потомков — самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима»?



Эта злоба всё оттуда: не могут простить подрабинеки «советскому режиму», что это русские (советские) в мае 1945 вошли в Берлин. И ведь особенно обидно расистам, что в это время, словами поминальной молитвы раввината Израиля, подрабинеки «…шли, как овцы, на убой».

В минуты опасности (если ее осознают) любой умный народ выдвинет вождем самого умного, самого справедливого вождя, и с ним победит и возвысится. А под чьим руководством мы, русские (советские), стали сверхчеловеками? Под чьим руководством возвысились? Задумайтесь об этом, и станет понятно, откуда ненависть к Сталину у Запада. Не Сталин страшен расистам, а мы, русские, когда мы становимся сами собой. Не Сталина поливают дерьмом свои и импортные русофобы. Что Сталину до их помоев? Кто они, и кто Сталин? Это же даже не смешно…

Клеветой на Сталина, простите за грубое, но точное слово, «опускают» наших русских (советских) предков, а посредством этого и нас. Они нас, сегодняшних, убеждают — не были наши предки победителями Европы, не были!!! Рабами были. Должны были быть рабами немцев или евреев, да тем при Сталине не обломилось. Ну, так рабами Сталина были — всё равно рабы! Рабы, рабы, рабы!!! Быдло!

Ну, в самом деле, если 170 миллионов русских (советских) выполняли волю маленького, кровожадного, гнусного диктатора, то кто они? Правильно, рабы!

С этими русофобами импортного разлива всё ясно, но мне скажут, что есть и русские антисталинисты.

Есть, а почему их не должно быть? Если люди по своему умственному развитию и воспитанию годятся только на то, чтобы их «опускать», то почему бы их и не «опускать»? Это про них можно сказать словами Подрабинека: «Презрение потомков — самое малое из того, что они заслужили». Но их это презрение как раз и не волнует — их волнует, чтобы русофобы называли их культурными. Они прямо млеют от похвалы русофобов. А русофобы похвалят, потом приходят домой и говорят: «Эльза, жизнь моя, гои глупы, а Натан твой мудрый!». Но, так ведь это так и есть.

Ведь что такое сталинизм для нас, для русских (бывших советских)?

Сталинизм это — мы можем сами! Можем всё!

Драматург Корнейчук в 1952 году водил по Киеву итальянскую делегацию, и когда те увидели телевышку и узнали, что на Киев регулярно вещает телевидение, они опешили — в это время в Италии о телевидении еще и не помышляли. Откуда телевидение в СССР? Да оттуда, что при Сталине учили, что изобретателем радио был не итальянец Маркони, а русский Попов.



И учили не потому, чтобы воспитать патриотизм, а чтобы внушить — ты, русский (советский), сам можешь всё! И самого страшного врага победить, и создать всё что угодно. Сталинизм — это уметь всё самому! Сталинизм — это быть сверхчеловеком.

А кто такой антисталинист? Это тот, кто пролез к власти руководить хозяйством страны, после чего объявил, что хозяйство страны может и должно работать без руководства, а руководство страны должно ходить на охоту, на рыбалку, кататься на лошадях или на «байках». Антисталинист — тот, кто считает себя экономистом, а экономическую часть предвыборной программы ему пишут американцы.



Антисталинист — тот, кто нахапал у народа предприятий, а потом начал звать из-за границы менеджеров этими предприятиями управлять. Антисталинист — тот, кто кичится своими телевизионными талантами, а сам клепает копии иностранных телепередач, вроде «Поля чудес». Антисталинист — тот, кто даже не способен сам объяснить народу, зачем он нужен во власти и нанимает американских специалистов провести выборы.

И все эти дегенераты ума и воли, все эти антисталинисты автоматически становятся русофобами, внушают остальным, что их личная тупость и безволие — это признак всех русских. Нет, дегенераты! Это только ваш признак — признак русофобов.

А мы — русские, мы можем всё!

А если сегодня не можем, то лишь потому, что сегодня нами управляет не Сталин (и не сталинисты – КВ)





Ю.И. Мухин,

20 октября 2010 г.



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