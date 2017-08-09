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Закон соответствия

09:13. 9 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
dsc_0650

Все что находится вокруг вас является отражением вашего внутреннего состояния.

Вы никогда не сможете достичь во внешнем мире того, чего нет у вас внутри. Если у вас нет желания действовать, большинство ваших мыслей и ожиданий имеют негативный оттенок, вам никогда не достичь успеха.

Но если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то должны начать с изменения некоторых внутренних аспектов своего внутреннего .

Ваша главная задача в жизни – создать внутри себя чувственный эквивалент того, что вы хотели бы пережить в действительности. Факт состоит в том, что вы не сможете достичь чего-либо во внешнем мире, пока предварительно не создадите аналог этого внутри.


То есть если вы хотите больше позитива в своей жизни, делайте свои мысли и ожидания позитивными.

Большинству людей это трудно принять. Многие считают, что их жизненные проблемы вызываются другими людьми и внешними обстоятельствами. Они потрясены и разгневаны, когда им говорят, что они сами творцы всего, что случается в их жизни. Они хотят, чтобы менялись другие, но сами меняться не хотят.

В мире есть только одно, чти вы можете контролировать и менять по вашему желанию, — образ вашего мышления. Однако когда вы полностью контролируете свое мышление, то обретаете контроль и над всеми другими аспектами своей жизни. Думая и говоря только о том, чего вы хотите, и отказываясь думать и говорить о том, что для вас нежеланно, вы становитесь творцом собственной судьбы.

Как можно немедленно применить этот закон

1. Проанализируйте ваши мысли и ожидания. Какие из них позитивны, какие негативны ?Поищите вокруг себя примеры того, что мир ваших внешних переживаний является отражением мира ваших внутренних мыслей, эмоций и убеждений. Будьте честны перед самим собой.

2. Напишите свои цели на бумаге. Начните формировать позитивные ожидания по отношению к этим целям. Сосредоточьте свои ментальные усилия не на том, что вам мешает, а на том, как достичь этого

3. Никто не может ограничить ваши мысли. Поэтому меняйте свои мысленные привычки – учитесь мыслить в созидательном ключе.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Жизнь, интересно, психология
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