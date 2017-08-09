Трагедия Ю.И. Мухина: триумф и падение. К вынесению приговора 10 августа

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Для вынесения мне и моим товарищам обвинительного приговора, судье нужно многое из этого дела бессовестно проигнорировать.И, в первую очередь, такой судья проигнорирует следующее.Я обвиняюсь по части 1 статьи 282.2 УК РФ:Но я участвовал в деятельности двух организаций:- до 2011 года участвовал в деятельности Межрегионального общественного движения «Армии воля народа» (МОД АВН), созданного по правилам закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;- с 2011 года по свой арест в 2015 году участвовал в создании Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), создаваемой и по правилам закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»Разумеется, можно бессовестно выпучить глазки и утверждать, что это одна и та же организация, однако эти организации созданы по разным законам, следовательно, это изначально организации разного вида.Обе организации имели законную и никем не оспариваемую цель – проведение референдума. Таким образом, я являлся и являюсь участником референдума, поскольку по части 2.11 статьи 4 закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» я участвовал и участвую в «. То естьнахожусь под защитой статьи 141 УК РФ, установившей, чтоявляется уголовным преступлением.Деятельность инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) никаким вступившим в законную силу решением суда судом не прекращалась. Мало этого, и деятельность МОД «Армия воли народа» в части организации референдума и вопроса референдума так же никогда не признавалась незаконной.1.2. Верховный Суд в пункте 20 Пленума Верховного Суда №11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности» указал:Ни в каком виде противоправной деятельности я не обвинялся и никакой вид противоправной деятельности в материалах дела не упомянут, и не доказывался.Даже если считать таким обвинением голословное утверждение о четырёхлетнем(?) подсудимых распространять экстремистские материалы, то правонарушением является распространение ЗАВЕДОМО экстремистских материалов, то есть материалов, уже находящихся в списке экстремистских материалов Минюста.Таким образом, только по этим двум обстоятельствам, в моей деятельности отсутствует состав преступления, а в инкриминируемом нам деле отсутствует событие преступления.