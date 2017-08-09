Трагедия Ю.И. Мухина: триумф и падение. К вынесению приговора 10 августа
08:59. 9 августа 2017 Просмотров - 52 Один комментарий Опубликовал: brahman
Деятельность Юрия Игнатьевича Мухина вызывает совсем не однозначные эмоции. Соответственно, и оценка активности также неоднозначна.
С одной стороны, возникает глубокое чувство признательности писателю, режиссёру и публицисту Мухину за его подвижнический труд, в частности, в теме раскрытия лжи американцев о якобы имевших место их полётах на Луну.
Юрий Игнатьевич снял несколько фильмов, раскрывающих как эту афёру американцев, так и, например, ложь официальных историков эпохи перестройки о расстреле людей в Катыни.
Вообще Мухин большое внимание уделяет восстановлению доброго имени руководителей Советского Союза до предательского хрущёвского ХХ съезда КПСС. Также много пишет о справедливости как он её понимает. Все мы знакомы с его термином „делократия”.
Известный исследователь советской эпохи С.Г. Кара-Мурза не зря так отозвался о деятельности Мухина по восстановлению исторической правды:„Юрий Игнатьевич начал очень большое дело, без которого нам вообще пропасть”. Мухин действительно уже сделал в этой области огромное и нужное, доброе и значимое дело.
С одной стороны, возникает глубокое чувство признательности писателю, режиссёру и публицисту Мухину за его подвижнический труд, в частности, в теме раскрытия лжи американцев о якобы имевших место их полётах на Луну.
Юрий Игнатьевич снял несколько фильмов, раскрывающих как эту афёру американцев, так и, например, ложь официальных историков эпохи перестройки о расстреле людей в Катыни.
Вообще Мухин большое внимание уделяет восстановлению доброго имени руководителей Советского Союза до предательского хрущёвского ХХ съезда КПСС. Также много пишет о справедливости как он её понимает. Все мы знакомы с его термином „делократия”.
Известный исследователь советской эпохи С.Г. Кара-Мурза не зря так отозвался о деятельности Мухина по восстановлению исторической правды:„Юрий Игнатьевич начал очень большое дело, без которого нам вообще пропасть”. Мухин действительно уже сделал в этой области огромное и нужное, доброе и значимое дело.
К сожалению, очевидные и достойные заслуги никак не могут пойти в зачёт тому плохому, что исходит от того же некогда уважаемого Юрия Игнатьевича. Прежде, чем об этом сказать, попытаемся понять: как получилось, что Мухин стал в один ряд с наиболее одиозными русофобами и врагами России?
Скорее всего, трагедия Юрия Игнатьевича вызвана… недостатком образования, точнее – самообразования. Потому что создавая теории и тексты по управлению („Делократия”), Мухин не учёл важнейшей и обязательной составляющей подобного рода теорий: роли совести и нравственности.
Дело ведь не только и даже не столько в эффективности организации производства или экономики в стране. Без нравственного измерения мы запросто можем получить, например, некую разновидность фашизма. Ведь согласитесь, при Гитлере экономика Германии была великолепно, по-деловому организована, народ трудился с полной самоотдачей, научные изобретения быстро внедрялись.
Схожее высокое качество организации и управления, также по-деловому в разные периоды истории, демонстрировали и американцы. Их вторжения во Вьетнам, Корею, Ирак, если ограничиться лишь этими странами-жертвами, были прекрасно организованы.
Уже из приведённых примеров понятно, что без нравственной компоненты в организации экономики и государственной жизни результат запросто может стать кровавым. Юрий Игнатьевич не сумел принять эту аксиому за неизбежный и необходимый постулат. Т.е. он, даже, возможно, и ознакомившись с ДОТУ, отторг от себя её основные положения. В т.ч. понятия среды и нравственности. Но именно отказ от этих понятий и не позволил Мухину не только сохранить своё доброе имя, но и повести своих последователей по верному пути.
Отказываясь от прямого пути, Мухин избрал кривую дорожку. Ведомый по ней собственным непониманием ситуации в России и мире, и не осознавая, ибо фактор совести ещё ранее был им отвергнут, что дорожка эта безнравственная.
И многие его последователи искренне не понимают, что же плохого, например, в желании организовать народный референдум по выбору дальнейшего пути развития России?!!
Эти люди, как и сам Юрий Игнатьевич, действительно искренние патриоты нашей страны, но патриоты, деятельность которых ведома не знанием и пониманием, а ошибочными представлениями о том, какова нынешняя реальность и какие допустимы пути её изменения.
Выше не случайно, кроме совести и нравственности, было упомянуто слово „среда”. Социальная среда – это тот фактор, игнорируя который управленец поневоле играет на руку другим управленцам, тем, кто понимает больше.
Действительно, референдум, планируемый Мухиным, сродни революции, мирной революции. А после любых революционных изменениях необходимо немедленно воплощать в жизнь заранее разработанный план перестройки общества и общественных отношений. Иначе – возрастание анархии со всеми ей присущими извращениями. С последующим перехватом управления иными силами, причём в нашем случае это будут силы, враждебные как России, так и самим революционерам. См. результат народного волеизъявления на Украине.
Более того, даже наша совсем недавняя родная история наглядно показала, что невовремя проведённый референдум запросто может дать результат, обратный волеизъявлению граждан. См. референдум о сохранении СССР.
Вот скажите, неужели умный человек, увидев, как другие дважды наступили на грабли, будет, тем не менее, настойчиво пытаться изменить траекторию ручки грабель, прыгая на повёрнутые вверх зубья??!
Если качество социальной среды таково, что отрицательный итоговый результат революции, мирной либо насильственной, или референдума заведомо известен и он негативен для страны и народа, то зачем же призывать людей на баррикады или к урнам???
Мы не можем в нынешних условиях, когда страна как червивый гриб пронизана тысячами связей вражеских агентов разного уровня, – мы не можем в таких условиях делать резких телодвижений. Это как выкарабкиваться из болота: будешь дёргаться – стопроцентно утопнешь. Шанс даёт лишь вдумчивый анализ ситуации и медленные перемещения с использованием минимальных подручных средств. Только тогда есть шанс спастись.
Эти черви в теле страны – разного рода грантоедские НГО, коррумпированные чиновники, консульства и посольства США, Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции и т.д. Не забудем и политические партии вражеского либерального и схожего с ним толка. Только зарегистрированных Минюстом партий в России почти восемь десятков. Сколько из них действительно желают принести народу, а не себе, благо? Прикинули?
И что после революции или референдума со всеми этими недоброжелателями и врагами России делать??? В лагеря, да?
Так даже это не получится. Потому что главнейший фактор самой социальной среды – уровень общественного сознания и нравственности населения страны! Кто поручится за суды, которые будут отправлять либералов в лагеря? Кто проверит поручителей? Кому этот процесс можно доверить, под чей контроль поставить? Думаем, ответа на этот вопрос нет ни у кого.
И становится очевидным, что одних благих намерений, которые, очевидно, и движут Ю.И. Мухиным, для достижения благой цели маловато будет. Нужны знания основ управления и такая программа действий, которая укрепит завоевания революции-референдума, а не развалит окончательно Россию. Цена которой слишком высока, чтобы действовать по методу „а ну, дай-ка мне порулить малось”.
Мухин, к сожалению, сказанного выше осознать и не пытался, иначе с его опытом и интеллектом он бы обязательно сам до этого дошёл. Но Юрий Игнатьевич дошёл до совершенно иного. Тут аллюзия даже не о скамье подсудимых, нет. Мухин дошёл до того, что стал союзником самых омерзительных фигур российского медино-властного бомонда.
Любой революционер или организатор референдума может пойти на вхождение в некие тактические союзы. Только одно условие надо выпонить, причём условие это необходимое. Цели деятельности союзников должны не сильно различаться. Можно, например, временно объединить усилия СВ и ПВО, сторонников КОБ и тех же двух. Потому что все три силы, хотя и по-разному, всё же имеют одну цель: построить справедливое народное государство. Поэтому какую-то часть пути они могут пройти вместе.
А российские либералы? Кто-нибудь видел в их программах, в их заявлениях, а главное – в делах, хоть какой-нибудь намёк на то, что не избранное меньшинство, а большинство народа будет жить в справедливом государстве??! Это, как говорил один литературный герой, вряд ли.
Отсюда очевидный ответ на возможный вопрос „может ли патриот России входить в союз с отпетыми либералами?” – нет, не может и не должен ни при каких обстоятельствах.
Вот только Юрия Игнатьевича совсем не покоробила фамилия, например, отпетой русофобской гадины Боннэр. Защитнику чести Советского Союза не показалось зазорным поставить свою подпись под автографом хулителя этой чести, проплаченного врага СССР Буковского.
Мухину показалось совершенно нормальным солидаризироваться с членом партии… „Солидарность”, созданной тем же Буковским, Вл. Кара-Мурзой, Б. Немцовым, Г. Каспаровым, И. Яшиным. Созданной русофобскими подонками, не скрывающих своих намерений Россию развалить, а её народ обыдлить окончательно.
Нет, ничто не смутило некогда порядочного человека Мухина Юрия Игнатьевича. И он поставил свою подпись под почётным седьмым номером. Тем самым признав, что методы, используемые Каспаровым, Яшиным, Немцовым, Буковским, Боннэр и иже с ними – это методы, достойные патриота России Мухина.
В общем, мы наблюдаем трагедию некогда достойного человека. Причём ведь понятно, что Мухин не продавался, а действовал из лучших, со своей точки зрения, побуждений. Для нашего с вами блага, для блага всего народа.
Произошло же это падение по одной причине: недостатка управленческих знаний. Т.е. недооценки нравственного фактора во всех управляемых процессах. Сам же упомянутый фактор есть часть социальной среды. А понятие среды как одного из факторов управления наиболее полно раскрывается лишь в Достаточно Общей Теории Управления. Круг замкнулся.
Тем не менее, личные достижения Юрия Игнатьевича огромные и достойные. Поэтому у него есть ещё шанс перебороть нынешнюю ситуацию нравственного и интеллектуального падения, выкарабкаться из неё и окончательно вписать своё имя в почётный список достойных людей России. Из которого он сам себя своими действиями вычеркнул.
Поэтому несмотря ни на что, мы искренне желаем Юрию Игнатьевичу Мухину достойного поведения на предстоящем оглашении приговора и, главное, глубокого осознания допущенных серьёзных ошибок.
*
ДЕЛО ИГПР ЗОВ. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МУХИНА20 июля 2017 года закончилось рассмотрение дела ИГПР ЗОВ.
Начался день речами в прениях Кирилла Барабаша и его защитника Н. Курьяновича.
Затем должны были последовать реплики сторон, гособвинители от реплик отказались, что естественно, поскольку они и в самих прениях ограничились бла-бла-бла общими словами без какой-либо конкретики.
Мухин тоже не стал ничего говорить, а вот Соколов, Парфёнов и Барабаш высказались очень пространно, но, к сожалению, они и Курьянович говорили либо экспромтом, либо по рукописным текстам, которые они отдали для приобщения к делу. И до момента, пока не будут расшифрованы аудиозаписи ихвыступлений, сказать об их речах можно только в общем.
Поражало бесстрашие подсудимых и настоящая дружба – их искренняя забота друг о друге. Не было ни малейшего страха перед приговором, была безусловная решимость продолжать своё дело защиты права народа России быть хозяином в своей стране.
В последнем слове только Мухин выглядел подсудимым (об этом в конце), а Соколов, Парфёнов и Барабаш (они выступали в такой, заданной судьёй последовательности) выступали как политики, как патриоты, готовые во имя своего народа на любые жертвы.
Достаточно сказать, что раньше судья Криворучко за любой шорох (в полном смысле этого слова, например, за шорох полиэтиленового пакета) в зале выгонял зрителей рядами, а тут зрители дружно аплодировали Барабашу, Соколову и Парфёнову, а Криворучко злобно молчал.
Что ещё. Барабаш, а вслед за ними и Соколов с Парфёновым, заявили, что они граждане СССР, и как Криворучко не пытался запретить об этом говорить, но Кирилл в прениях высказал по этому вопросу всё – включая объяснение, почему даже по нынешней Конституции суды в России незаконны.
По последнему слову Соколова (единственный раз, когда он говорил не то, что требовалось, а то, что он хотел сказать), по его анализу ситуации с этим судом стало понятно, насколько он мощный журналист, насколько способен расследовать проблему! Стало понятно, откуда к нему такая злоба режима за его журналистскую деятельность.
Никто из подсудимых не говорил о себе, все трое, по сути, посвятили свои речи проблемам нашей Родины, и говорили очень ярко (Барабаш), очень вдумчиво (Соколов) и очень жестко (Парфёнов).
В любом случае приношу извинения за то, что пока не имею текстов речей ребят и даю только текст короткого последнего слова Ю. Мухина. Зато из его, по сути, реплики хорошо видно, в чём суть этого дела.
ПРИГОВОР БУДЕТ ВЫНЕСЕН 10 АВГУСТА В 12-00
Соб. корр. сайта Ю.И. Мухина
*
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Для вынесения мне и моим товарищам обвинительного приговора, судье нужно многое из этого дела бессовестно проигнорировать.
И, в первую очередь, такой судья проигнорирует следующее.
Я обвиняюсь по части 1 статьи 282.2 УК РФ: «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»
Но я участвовал в деятельности двух организаций:
- до 2011 года участвовал в деятельности Межрегионального общественного движения «Армии воля народа» (МОД АВН), созданного по правилам закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- с 2011 года по свой арест в 2015 году участвовал в создании Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), создаваемой и по правилам закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
Разумеется, можно бессовестно выпучить глазки и утверждать, что это одна и та же организация, однако эти организации созданы по разным законам, следовательно, это изначально организации разного вида.
Обе организации имели законную и никем не оспариваемую цель – проведение референдума. Таким образом, я являлся и являюсь участником референдума, поскольку по части 2.11 статьи 4 закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» я участвовал и участвую в «законных действиях по подготовке и проведению референдума». То есть я нахожусь под защитой статьи 141 УК РФ, установившей, что «воспрепятствование участию в референдуме» является уголовным преступлением.
Деятельность инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) никаким вступившим в законную силу решением суда судом не прекращалась. Мало этого, и деятельность МОД «Армия воли народа» в части организации референдума и вопроса референдума так же никогда не признавалась незаконной.
1.2. Верховный Суд в пункте 20 Пленума Верховного Суда №11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности» указал: «Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует понимать действия организационного характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельностизапрещенной организации…».
Ни в каком виде противоправной деятельности я не обвинялся и никакой вид противоправной деятельности в материалах дела не упомянут, и не доказывался.
Даже если считать таким обвинением голословное утверждение о четырёхлетнем намерении(?) подсудимых распространять экстремистские материалы, то правонарушением является распространение ЗАВЕДОМО экстремистских материалов, то есть материалов, уже находящихся в списке экстремистских материалов Минюста.
Таким образом, только по этим двум обстоятельствам, в моей деятельности отсутствует состав преступления, а в инкриминируемом нам деле отсутствует событие преступления.
Для вынесения мне и моим товарищам обвинительного приговора, судье нужно многое из этого дела бессовестно проигнорировать.
И, в первую очередь, такой судья проигнорирует следующее.
Я обвиняюсь по части 1 статьи 282.2 УК РФ: «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»
Но я участвовал в деятельности двух организаций:
- до 2011 года участвовал в деятельности Межрегионального общественного движения «Армии воля народа» (МОД АВН), созданного по правилам закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- с 2011 года по свой арест в 2015 году участвовал в создании Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), создаваемой и по правилам закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
Разумеется, можно бессовестно выпучить глазки и утверждать, что это одна и та же организация, однако эти организации созданы по разным законам, следовательно, это изначально организации разного вида.
Обе организации имели законную и никем не оспариваемую цель – проведение референдума. Таким образом, я являлся и являюсь участником референдума, поскольку по части 2.11 статьи 4 закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» я участвовал и участвую в «законных действиях по подготовке и проведению референдума». То есть я нахожусь под защитой статьи 141 УК РФ, установившей, что «воспрепятствование участию в референдуме» является уголовным преступлением.
Деятельность инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) никаким вступившим в законную силу решением суда судом не прекращалась. Мало этого, и деятельность МОД «Армия воли народа» в части организации референдума и вопроса референдума так же никогда не признавалась незаконной.
1.2. Верховный Суд в пункте 20 Пленума Верховного Суда №11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности» указал: «Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует понимать действия организационного характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельностизапрещенной организации…».
Ни в каком виде противоправной деятельности я не обвинялся и никакой вид противоправной деятельности в материалах дела не упомянут, и не доказывался.
Даже если считать таким обвинением голословное утверждение о четырёхлетнем намерении(?) подсудимых распространять экстремистские материалы, то правонарушением является распространение ЗАВЕДОМО экстремистских материалов, то есть материалов, уже находящихся в списке экстремистских материалов Минюста.
Таким образом, только по этим двум обстоятельствам, в моей деятельности отсутствует состав преступления, а в инкриминируемом нам деле отсутствует событие преступления.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Толковая статья, при всём уважении к Юрию Игнатьевичу- полностью согласен.