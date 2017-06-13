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Доктор ист. наук вскрывает ложь либералов по трагедии в Катыни

20:12. 13 июня 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:
Очень обстоятельное интервью с двумя профессиональными историками, один из которых доктор исторических наук. Обсуждается западная русофобская либеральная лживая версия о расстреле якобы советскими людьми поляков в Катыни.

Если в своё время Ю.И. Мухин достаточно обстоятельно осветил суть этой госдеповской лжи, подхваченной не только польскими русофобскими моськами, но и доморощенными российскими либероидными шавками, то в предлагаемом интервью расследование Мухина как бы получило апробацию представителей официальной исторической науки.





Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: войска, Германия, Горбачёв, Дума, история, КПСС, либералы, либероиды, ложь, медведев, мухин, польша, правительство, президент, Россия, советский, ссср, США, фальсификация
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