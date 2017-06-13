Доктор ист. наук вскрывает ложь либералов по трагедии в Катыни
20:12. 13 июня 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очень обстоятельное интервью с двумя профессиональными историками, один из которых доктор исторических наук. Обсуждается западная русофобская либеральная лживая версия о расстреле якобы советскими людьми поляков в Катыни.
Если в своё время Ю.И. Мухин достаточно обстоятельно осветил суть этой госдеповской лжи, подхваченной не только польскими русофобскими моськами, но и доморощенными российскими либероидными шавками, то в предлагаемом интервью расследование Мухина как бы получило апробацию представителей официальной исторической науки.
Если в своё время Ю.И. Мухин достаточно обстоятельно осветил суть этой госдеповской лжи, подхваченной не только польскими русофобскими моськами, но и доморощенными российскими либероидными шавками, то в предлагаемом интервью расследование Мухина как бы получило апробацию представителей официальной исторической науки.
Источник: ss69100.livejournal.com