Доктор ист. наук вскрывает ложь либералов по трагедии в Катыни

Очень обстоятельное интервью с двумя профессиональными историками, один из которых доктор исторических наук. Обсуждается западная русофобская либеральная лживая версия о расстреле якобы советскими людьми поляков в Катыни.Если в своё время Ю.И. Мухин достаточно обстоятельно осветил суть этой госдеповской лжи, подхваченной не только польскими русофобскими моськами, но и доморощенными российскими либероидными шавками, то в предлагаемом интервью расследование Мухина как бы получило апробацию представителей официальной исторической науки.

Источник: ss69100.livejournal.com