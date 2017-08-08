О «кровавых режимах» Ивана Грозного и Сталина. Евгений Спицын
19:34. 8 августа 2017 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал: brahman
Информационная война против нашей страны велась всегда
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о том, из каких источников и по какой методике формируется негативный образ великих исторических деятелей нашей Родины.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Е.Ю.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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