О «кровавых режимах» Ивана Грозного и Сталина. Евгений Спицын

... правление страной "потерянный Грозным вследствии "своих грехов"....Грозном со слов предателя Курбского - это все равно, что говорить о Сталине...чисто конкретная очередная история "кровавого режима", то братьев Александра и... в 1561 году Ивана Шишкина с женой ...