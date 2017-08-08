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О «кровавых режимах» Ивана Грозного и Сталина. Евгений Спицын

19:34. 8 августа 2017 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал:

Информационная война против нашей страны велась всегда

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о том, из каких источников и по какой методике формируется негативный образ великих исторических деятелей нашей Родины.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Е.Ю.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    Линден 8 августа 2017 в 20:38 Ссылка Пометить
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