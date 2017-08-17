Видеореплика Е.Ю. Спицына о „кровавых режимах” Ивана Грозного и Сталина

Вообще странна и нелепа сама постановка вопроса: сколько человек погибло за время долгого правления Грозного или Сталина?!! Нелепа, ибо вопрос ставится в полном отрыве от контекста, исторического контекста. Странна, потому что факты по России берутся изолированно, т.е. не проводится никакого сравнения с аналогичными действиями в других странах.И если по эпохе Грозного консенсус начинает проявляться, ибо невозможно скрыть многочисленные и гораздо, в численном отношении, более кровавые жертвы той же Европы рассматриваемого времени, то охаивание эпохи Сталина продолжается неугасающими темпами.Хотя, учитывая тот же контекст,: при правлении большевика Сталина погибло менее 700 тысяч человек. Включая власовцев, полицаев, изменников, дезертиров, бандитов и прочие отбросы общества. А скольких людей довёл до гробовой доски капиталистический антипод Сталина? Режимы США, Великобритании, Франции, Германии и иже с ними? Ответ несложен: только за две мировые войны, развязанные капиталистами этих стран планета недосчиталась порядкачеловек.Вот теперь можно сравнивать. Принесённые русским народом жертвыс погибшими в результате организованных условным лидером капиталистического Запада мировыхпобоищ.Продолжительность – 4 мин.

Источник: ss69100.livejournal.com