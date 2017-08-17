Главная » История, Мировоззрение

Видеореплика Е.Ю. Спицына о „кровавых режимах” Ивана Грозного и Сталина

08:55. 17 августа 2017 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:
Вообще странна и нелепа сама постановка вопроса: сколько человек погибло за время долгого правления Грозного или Сталина?!! Нелепа, ибо вопрос ставится в полном отрыве от контекста, исторического контекста. Странна, потому что факты по России берутся изолированно, т.е. не проводится никакого сравнения с аналогичными действиями в других странах.

И если по эпохе Грозного консенсус начинает проявляться, ибо невозможно скрыть многочисленные и гораздо, в численном отношении, более кровавые жертвы той же Европы рассматриваемого времени, то охаивание эпохи Сталина продолжается неугасающими темпами.

Хотя, учитывая тот же контекст, вопрос следует переформулировать по-другому: при правлении большевика Сталина погибло менее 700 тысяч человек. Включая власовцев, полицаев, изменников, дезертиров, бандитов и прочие отбросы общества. А скольких людей довёл до гробовой доски капиталистический антипод Сталина? Режимы США, Великобритании, Франции, Германии и иже с ними? Ответ несложен: только за две мировые войны, развязанные капиталистами этих стран планета недосчиталась порядка 100 миллионов человек.

Вот теперь можно сравнивать. Принесённые русским народом жертвы ради поддержания справедливого мироустройства в России с погибшими в результате организованных условным лидером капиталистического Запада мировых захватнических побоищ.



Продолжительность – 4 мин.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Грозный, Европа, Запад, история, капитализм, либералы, Спицын, сталин, статистика, церковь
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Путин УБИЛ Илюхина
Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...
Ивашов о протестах на Болотной площади
Обращение Л.Г. Ивашова к участникам протестных действий протий фальсификации выборов в ГосДуму РФ 9 декабря 2011 г.Источник http://via-midgard.info/
Здесь и сейчас. Выпуск 10: День победы
Здесь и сейчас. Выпуск 10: День победы. Поздравляем Русов с Днём ПОБЕДЫ! Скачать в SD качестве Скачать в HD качестве Посмотреть On-line на ИГРЫ БОГОВ.ТВ Источник http://bit.ly/
«Анатомия протеста» была анатомией очевидности
... готовы финансировать «борьбу» Удальцова с «кровавым режимом», авторами этой борьбы и этих...
Национальное лицемерие господина Путина
... понимать так. ВОРРу (Временному оккупационному режиму России) можно делать свою политику... мирного освобождения России от существующего Режима, в том числе и по...
Толерантность - это когда жена для всех...
Источник http://rusvideo.org/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>