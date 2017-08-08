М. Саакашвили — итоги пятидневной войны 2008 год

Сегодня день памяти жертв пятидневной войны Грузии с «самопровозглашенными республиками» Южной Осетией и Абхазией.

https://ria.ru/world/20170808/1499934461.html

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Южной Осетии и Абхазии в девятую годовщину августовской агрессии Грузии пройдут памятные мероприятия, народы двух республик вспомнят, какой ценой они добились независимости.

Война продлилась с 8-го по 12-е августа, став самым громким политическим провалом президента Грузии М. Саакашвили, спланировавшего «маленькую победоносную войну» для поднятия собственного рейтинга.

http://www.mk.ru/politics/2017/08/08/nino-burdzhanadze-voynu-v-yuzhnoy-osetii-v-2008m-nachal-saakashvili.html

«Войну начал Саакашвили (президент Грузии с 2008 по 2013 годы). Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нём. Представители всех средств массовой информации объявили меня врагом Грузии. И до сих пор — несмотря на выводы расследования комиссии ЕС, несмотря на заявления Хайди Тальявини (швейцарский дипломат, возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта 2008 года) и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле – в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему», — заявила Бурджанадзе.

Пятидневная война имела для М. Саакашвили серьезные геополитические последствия — 26 августа Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

М. Саакашвили вошел в историю Грузии, как президент, потерявший пятую часть территории страны.

http://fb.ru/article/262543/gruziya-ploschad-territorii-bez-abhazii-i-yujnoy-osetii

Общая площадь Грузии со всеми территориями, на которые она претендует, составляет 69,7 тыс. км2. По этому показателю эта страна занимает 119 место в мире. Но нас в первую очередь интересует площадь Грузии в кв. км. без Южной Осетии и Абхазии. Учитывая, что территория Абхазии составляет 8,6 тыс. км2, а территория Южной Осетии – 3,9 тыс. км2, нетрудно подсчитать их суммарную площадь – 12,5 тыс. км2. Таким образом, площадь Грузии без данных регионов составляет 57,2 тыс. км2. Это уже 122-е место среди всех государств мира. – Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/262543/gruziya-ploschad-territorii-bez-abhazii-i-yujnoy-osetii

За 9 лет после войны М. Саакашвили успел сменить гражданство с грузинского на украинское, принять самое активное участие в политической жизни постмайденной Украины, поработать губернатором Одесской области, и лишиться всех постов и украинского гражданства, став апатридом.

http://ukraina.ru/news/20170802/1018977838.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обещавший свергнуть украинского лидера Петра Порошенко, столкнулся с серьёзными проблемами из-за отсутствия действительного паспорта Новость о лишении украинского гражданства застала бывшего губернатора Одесской области в США во время визита к родственникам. Несмотря на разговоры о том, что политик обратится к американским властям с просьбой предоставить убежище, сам он пообещал во что бы то ни стало вернуться на Украину.

Но его талант по разбазариванию территории вверенного ему государства был замечен в Европе. Польша с распростертыми объятиями приняла М. Саакашвили на своей территории:

https://www.newsgeorgia.ge/mihail-saakashvili-pribyl-v-polshu/Август 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 августа – Новости-Грузия. Третий президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который в настоящее время является лицом без гражданства, прилетел в Польшу.

Польша, с одной стороны — самый близкий союзник США в Европе, готовый исполнять любые, самые пикантные поручения. С другой стороны, Польше выгоден территориальный распад Украины, а Саакашвили — перспективный украинский политик, который мог бы это обеспечить…

Грузия может потребовать выдачи М. Саакашвили:

http://social.ren.tv/blog/43082400739/Prokuratura-Gruzii-obratilas-k-Polshe-v-svyazi-s-priezdom-Saakas

Главная прокуратура Грузии обратилась в соответствующие органы Польши в связи с приездом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил замначальника департамента по связям с общественностью Главной прокуратуры страны Георгий Грдзелишвили. Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Михаила Саакашвили из любой страны. Напомним, Саакашвили занимал пост главы государства с января 2004 года по ноябрь 2007 и с января 2008 до ноября 2013. В ноябре 2013 года он покинул страну за пару дней до истечения полномочий и инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. Потом он проживал в США, а затем на Украине. В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, в противоправном вторжении в здание телеканала “Имеди” и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Ему также инкриминируется растрата бюджетных средств и вооруженное нападение на депутата.

Потребует его выдачи Грузия, или нет, но судьба М. Саакашвили, как политического провокатора должна напомнить его коллегам в Грузии, что военно-политические провокации далеко не так безопасны персонально для них, как им обещают их кураторы…

Надеюсь, те, кто сегодня закрывает глаза на переброску боевиков ИГИЛ в Панкисское ущелье, все же одумаются, не доводя дело до нового военного противостояния.

Москва же старается нивелировать политические последствия конфликта 2008 года, отпустив женщин, задержанных за «СМС» своим друзьям и родственникам в Грузию перед началом конфликта.

29 июля 2017 года президент В. Путин помиловал Марину Джанджгаву и Анник Кесян, осужденных в 2013 и в 2015 году за госизмену.

http://www.mk.ru/social/2017/08/08/pomilovannye-putinym-zhitelnicy-sochi-vyshli-na-svobodu.html

Марина Джанджгава и Аник Кесян вышли сегодня на свободу из следственного изолятора №2 “Лефортово”.

8 марта 2017 года В. Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную по аналогичным обвинениям.

https://zona.media/news/2017/07/29/kesyan/amp/