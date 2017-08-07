Санкции на десятилетия. Валентин Катасонов
12:59. 7 августа 2017 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Мы являемся свидетелями начала второго раунда "холодной войны"
Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении России, а также Ирана и Северной Кореи. Экономические и прочие последствия этого шага , комментирует профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai