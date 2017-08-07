Санкции на десятилетия. Валентин Катасонов

...импорт капитала. За два десятилетия лишь дважды (в ...Есть версия, что экономические санкции Запада, объявленные еще в ...подлежать конфискации. В нынешнем десятилетии наши власти «прозрели» и...определенных условиях попавшим под санкции бизнесменам не платить ...