О манипуляциях на мировом валютном рынке. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Как России освободиться от долларовой зависимости?

В статье «О валютной политике в условиях экономических санкций» я сформулировал тезис: российскому рублю ни в коем случае нельзя становиться международной валютой, с помощью которой Россия могла бы осуществлять свои расчёты с другими странами. А именно так было истолковано недавнее заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, который сказал, что в условиях ужесточения экономических санкций надо активизировать усилия по освобождению от долларовой зависимости. От такой зависимости освобождаться безусловно надо, но не путём замещения доллара США российским рублем в международных расчётах.

Более того, российскому рублю следует вообще запретить выходить за границы Российской Федерации, ему следует быть исключительно национальной денежной единицей. Такой запрет – важное, хотя не единственное условие обеспечения финансово-экономической стабильности государства.

Мой тезис базируется на опробованной Советским Союзом практике государственной валютной монополии: советский рубль был исключительно внутренними деньгами, а внешние расчёты СССР осуществлял преимущественно с помощью доллара, франка, фунта стерлингов и иных свободно конвертируемых валют. Позднее в экономических отношениях со странами социалистического лагеря основной валютой стал переводной рубль – наднациональная валюта в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В качестве экзотических средств расчёта могли использоваться валюты экономически менее развитых стран и золото. В большинстве случаев использовались двух- и многосторонние клиринги, что сокращало потребности в валюте. Вывоз советского рубля за пределы страны был запрещён.

Чтобы были понятнее угрозы, возникающие при выходе рубля за пределы страны, кратко опишу устройство современного валютного рынка. Его ещё называют рынком ФОРЕКС (FOREX), от англ. FOReign EXchange – рынком межбанковского обмена валюты по свободным ценам. Операции на этом рынке могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими (нивелировка рисков) и регулирующими (валютные интервенции центробанков). Мощный толчок бурному росту валютного рынка дал переход от Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы к Ямайской в 70-е годы прошлого столетия. На Ямайской конференции 1976 года было принято решение об отказе от фиксированных валютных курсов и переходу к рыночному их формированию. Колебания валютных курсов, с одной стороны, осложнили мировую торговлю и развитие экономики, с другой стороны, стали питательной почвой для получения спекулятивных прибылей. При Бреттон-Вудской системе валютный рынок тоже существовал, но он был жёстко регулируемым, исключающим масштабные спекуляции. Обменные операции на нём на 90% обеспечивали мировую торговлю и связанные с ними виды экономической деятельности.

В 1977 году суточный оборот на мировом валютном рынке составлял, по данным Банка международных расчётов (БМР), 5 млрд. долларов. Спустя десять лет, в 1987 году, суточные обороты рынка выросли в 120 раз и достигли 600 млрд. долларов. В конце 1992 года суточные обороты перевалили планку в 1 трлн. долларов. В 1997 году показатель был равен 1,2 трлн. долл., в 2000 году – 1,5 трлн. долл. В 2005-2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4,5 трлн долларов, в 2010 году он составил 4 трлн долларов. В первой половине текущего десятилетия суточные обороты, по данным БМР, колебались около планки в 5 трлн. долл. То есть за три-четыре десятка лет обороты на валютном рынке выросли на три порядка (в 1000 раз!). К 2020 году, согласно оценкам экспертов, суточные обороты на рынке FOREX могут достигнуть 10 трлн долларов.

Операции на этом рынке проводятся через систему учреждений: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации. FOREX существенно отличается от других финансовых рынков, он предполагает отсутствие государственного вмешательства при заключении обменных сделок (нет официального валютного курса, нет ограничений на направление, цены и объёмы сделок). Некоторые правила регламентируют, прежде всего, взаимоотношения клиента (трейдера) и посредника (брокера). В целом валютный рынок можно без натяжки назвать внебиржевым и глобальным. В отличие, скажем, от кредитного или фондового рынков, которые всё-таки продолжают контролироваться национальными надзорными органами и сохраняют некоторую обособленность. На фондовый рынок можно выходить, если у вас в кармане есть хотя бы 100 долларов, на валютном рынке всё иначе. Минимальный размер сделки на рынке FOREX находится в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Многие российские граждане даже не подозревают, что их деньгами, положенными на депозит коммерческого банка, может играть этот самый банк. Поскольку рынок FOREX почти исключительно спекулятивный, то здесь играют, как правило, не за свои деньги, а за заёмные.

Валютный рынок тесно пересекается с рынком производных финансовых инструментов (деривативов): значительная часть операций здесь оформляется не в виде сделок «спот» (немедленная поставка валюты, прямая конвертация валюты), а в виде опционов, фьючерсов, свопов и т.д. Это уже что-то наподобие азартной игры, пари. Ставка делается на получение премии, а реальная поставка валюты происходит как исключение. Тем не менее подобные виртуальные операции могут оказывать (и оказывают) существенное влияние на валютные котировки.

Игра на рынке FOREX жёсткая. Считается, что до 80% новичков на этом рынке проигрывают вложенные деньги в течение полугода. А в течение года теряют все свои вложения около 96% инвесторов рынка. Недавно я встретил еще более жёсткую оценку: количество проигравших колеблется от 97% до 99% от всей массы торгующих на этом рынке. При этом обеспечение постоянного притока новичков является важнейшим условием бесперебойного функционирования рынка.

А выигрывает на рынке тот, кто обладает инсайдерской информацией, кто планирует и организует операции. Все разговоры насчёт того, что валютный рынок – самый свободный и нерегулируемый, рассчитаны на миллионы потенциальных новичков, которые должны принести деньги и добровольно отдать их хозяевам рынка (market-makers), каковыми являются центральные банки и некоторые крупнейшие частные банки. Касаясь вопроса о хозяевах, по данным обзора БМР на апрель 2016 года, на отдельные виды валюты приходилось (%): доллар США – 40,30; евро – 18,70; японская иена – 10,80; британский фунт стерлингов – 6,40; австралийский доллар – 3,45; канадский доллар – 2,55; швейцарский франк – 2,40; китайская юань – 2,0. Российский рубль в этом списке занимал 17 место с долей 0,55% (между турецкой лирой и индийской рупией).

Главными игроками на мировом рынке валют являются Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Банк Японии. На валюты, эмитируемые этими центральными банками, приходится 76,2% всех операций на мировом валютном рынке. Эти центробанки осуществляют тесную координацию (при участии такого посредника, как Банк международных расчетов в Базеле). В частности, предпринимаются меры по минимизации колебаний курсов в рамках своих «валютных пар»: доллар США – евро, доллар США – британский фунт; евро – британский фунт, доллар США – иена, евро – швейцарский франк и т.д. Одним из инструментов снижения волатильности валют стран «золотого миллиарда» выступают соглашения о валютных свопах (обмен валютами) между их центробанками для оперативного проведения валютных интервенций и стабилизации курсов .

До 2011 г. неограниченные свопы между ведущими центральными банками открывались на 7 дней. Осенью 2011 года ФРС США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии, Банк Англии, Банк Швейцарии и Банк Канады («шестёрка») договорились скоординировать действия по обеспечению ликвидности мировой финансовой системы путём продления валютных свопов на срок до 3 месяцев. Наконец, 31 октября 2013 года «шестёрка» договорилась перевести на постоянную основу временные соглашения о валютных свопах. Фактически родился международный валютный пул. Шесть ведущих центральных банков мира создали механизм координации, который позволит оперативно наращивать ликвидность в участвующих странах в случае ухудшения рыночной конъюнктуры и при серьёзных возмущениях на валютных рынках. Некоторые называют соглашение «шёстерки» мировым валютным картелем центробанков, который может стать прототипом будущего всемирного Центробанка. «Шестёрка» выступает консолидированно по отношению к странам, не входящим в этот клуб «избранных». Скептики небезосновательно полагают, что в рамках G-20 обсуждать возможности выработки единой валютной политики уже бессмысленно. Волатильность валют за пределами «шестёрки» существенно выше, чем у валют данного картеля. Более того, волатильность периферийных валют, к коим относится и российский рубль, сознательно стимулируется, на чём делаются большие деньги. А незащищённость периферийных валют делает незащищённой экономику соответствующих стран.

Центробанки «шестёрки» действуют в тесной координации не только друг с другом, но и с крупнейшими частными банками, фондами и другими участниками валютного рынка. Ведущими трейдерами на межбанковском рынке FOREX являются (доля от общих оборотов в % по состоянию на май 2016 год; в скобках – страна происхождения банка): Citi (США) – 12,9; JP Morgan (США) – 8,8; UBS (Швейцария) – 8,8; Deutsche Bank (Германия) – 7,9; Bank of America Merrill Lynch (США) – 6,4; Barclays (Великобритания) – 5,7; Goldman Sachs (США) – 4,7; HSBC (Великобритания) – 4,6; XTX Markets (Великобритания) – 3,9; Morgan Stanley (США) – 3,2.

На эти десять банков приходится 2/3 оборотов на рынке FOREX. Это и есть те самые market-makers, которые никогда не проигрывают и регулярно собирают дань с «любителей». В этой десятке пять банков из США, на них приходится 36,0% оборотов рынка FOREX. Затем три британских банка и по одному банку из Швейцарии и Германии. Все перечисленные банки тесно связаны с соответствующими центробанками, у них не возникает проблем с тем, чтобы получить от центробанков требуемые объёмы валюты для проведения операций на валютном рынке.

В последние годы выявлены случаи манипуляций с валютными курсами со стороны крупных банков. Так, в манипуляциях были уличены британские HSBC, Barclays и RBS, швейцарский UBS, американские JP Morgan, Citigroup и Bank of America. Суммы штрафов за такие манипуляции, начисленные финансовыми регуляторами США, Великобритании и ЕС, измеряются многими миллиардами. Суть манипуляций заключалась в том, что банки фальсифицировали информацию о сделках и манипулировали потоком клиентских заявок на покупку и продажу валюты.

Однако финансовые регуляторы не желают видеть за деревьями леса. Ведь имеет место стратегическое манипулирование курсами национальных валют в глобальном масштабе, в котором участвуют ведущие центробанки стран «золотого миллиарда». Фундаментальным искажением, которого они добиваются с помощью манипуляций, является завышение курса доллара, евро, британского фунта и других «избранных» валют по отношению к периферийным валютам. В этом им помогают центробанки периферийных стран, занимаясь скупкой «избранных» валют. Такая скупка прикрывается легендой, что жизнь на земле без постоянного накопления валютных резервов невозможна. Многие периферийные центробанки фактически играют против своих национальных валют на стороне ФРС, ЕЦБ, других «избранных» центробанков и стоящих за ними хозяев денег.

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