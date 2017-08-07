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Сакральные образы, сокрытые в русских сказках

08:42. 7 августа 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Мы поговорили о взаимодействии сказочных образов с жизнью человека. Рассказали, какое воздействие несут сюжеты древних сказок, на судьбу читателя. Так же рассказали, как можно менять события собственной жизни, найдя правильный ключ в тексте древних преданий.

06 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Сакральные образы, сокрытые в русских народных сказка». Автор–соведущая Мария Карпинская.




Источник: www.kramola.info

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