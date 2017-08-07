Сакральные образы, сокрытые в русских сказках
08:42. 7 августа 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Мы поговорили о взаимодействии сказочных образов с жизнью человека. Рассказали, какое воздействие несут сюжеты древних сказок, на судьбу читателя. Так же рассказали, как можно менять события собственной жизни, найдя правильный ключ в тексте древних преданий.
06 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Сакральные образы, сокрытые в русских народных сказка». Автор–соведущая Мария Карпинская.
Источник: www.kramola.info