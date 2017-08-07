Из репортажа вы узнаете о том, что самолёты и люди, любящие небо, не расстаются надолго, и что стареть и взрослеть, продлевать друг другу жизнь тоже можно вместе. Познакомитесь с группой энтузиастов, собственными силами восстанавливающей самолёты в Центральном музее авиации, и узнаете, как добрые дела могут творить чудо.

22 июля 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве прозвучала запись репортажа из Центрального музея авиации в Монино «Первым делом самолёты…»



Ведущая: Елена Андреева







