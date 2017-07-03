«Никто не виноват». Как американцы сбили пассажирский самолёт

Уничтожение самолёта вызвало громкий международный скандал. Американская сторона назвала его трагическим военным инцидентом, в котором никто не виноват, иранцы настаивали на том, что американский крейсер сознательно уничтожил пассажирский авиалайнер. И та и другая сторона выдвигала убедительные аргументы в свою пользу. Лайф выяснил, что произошло в тот роковой день.

Друг Саддам

С 1980 года Иран и Ирак вели друг против друга войну. Поводом для неё послужил целый ряд факторов, начиная от давних территориальных споров и заканчивая тайной поддержкой противников действующей власти в обеих странах. Иран финансировал шиитских боевиков в Ираке, где была очень крупная община шиитов, Ирак помогал ОМИН (Организация моджахедов иранского народа) — ультралевой антиисламистской организации. В конце концов взаимная вражда переросла в открытую войну.

Ведущие державы мира не вмешивались в конфликт, предпочитая зарабатывать на стремлении иранцев и иракцев убить друг друга. Интересно, что в этой войне и СССР и США оказались по одну сторону баррикад, оказывая поддержку Ираку.

Это в 90-е годы Саддам Хусейн превратился в олицетворение мирового зла и самого страшного диктатора в мире, по оценкам американского правительства. А в 80-е он был своим парнем в Вашингтоне. США в огромных количествах продавали Ираку вооружение, закрывали глаза на явные нарушения прав человека и даже на такие кощунственные по меркам современной войны преступления, как использование химического оружия против курдского населения.

Более того, Хусейна принимали в Америке на высшем уровне, а город Детройт даже присудил иракскому диктатору звание почётного гражданина города.

Что ещё более забавно, так это то, что американцы умудрялись одновременно тайно продавать оружие ещё и Ирану, да ещё и в обход своего собственного эмбарго. Продажи оружия Ираку совершались вполне официально, а вот в сделки с Ираном были вовлечены только избранные — несколько чиновников администрации президента Рейгана и агентов ЦРУ. Причём на полученные деньги они финансировали боевиков контрас в Никарагуа, что также было нарушением американского закона.

В середине 80-х оба враждующих государства перешли к тотальной войне на море. Если раньше их целями были только вражеские корабли, то теперь они топили все танкеры, которые перевозили нефть их противника, даже в том случае, если это были танкеры третьей страны, вообще не участвующей в конфликте. Этим они рассчитывали нанести ущерб экономике противника.

Главной жертвой этих разборок оказался Кувейт. После того как несколько его танкеров отправились на дно, он обратился к США с просьбой начать конвоирование его танкеров силами их флота. Так началась операция «Твёрдые намерения», которая оказалась самой масштабной операцией на море со времён Второй мировой войны.

Дружеский огонь

Появление в персидском заливе американского флота привело не только к усилению напряжённости, но и к нескольким инцидентам. Самым крупным из них стал ошибочный обстрел иракским истребителем дружественного американского фрегата «Старк».

17 мая 1987 года иракский «Мираж» нанёс ракетный удар по американскому фрегату. Корабль был оснащён зенитным комплексом для борьбы с противокорабельными ракетами, но из-за ошибочных действий экипажа так и не был задействован. В результате попадания корабль получил серьёзные повреждения, погибло 37 человек экипажа, ещё 21 человек получил ранения.

Считается, что этот инцидент, случившийся за год до инцидента с самолётом, оказал серьёзное, хотя и косвенное влияние на поведение командного состава крейсера «Винсеннес».

«Винсеннес»

Ракетный крейсер «Винсеннес» был одним из новейших кораблей американского флота. Он был третьим по счёту крейсером типа «Тикондерога», оснащённым новейшей боевой информационно-управляющей системой Aegis. Корабль был зачислен на службу летом 1985 года.

В апреле 1988 года один из американских фрегатов, участвовавших в сопровождении кувейтских танкеров с нефтью в Персидском заливе, подорвался на мине. Корабль остался на плаву, но нуждался в ремонте. Корабль подорвался в нейтральных водах на иранской мине, что было хорошим поводом для вмешательства. Через несколько дней американцы атаковали несколько нефтяных платформ, однако иранцы оказали сопротивление. Завязавшийся морской бой оказался самым крупным боестолкновением американского флота со времён Второй мировой и закончился убедительной победой американской стороны.

Тем временем «Винсеннес» был отозван с учений и направлен в Персидский залив с полугодовой миссией. Первым делом он должен был помочь повреждённому фрегату пройти через Ормузский пролив, осуществляя его противовоздушное прикрытие, поскольку после прямого боестолкновения американцы опасались попыток возмездия со стороны Ирана. После успешного выполнения этого задания крейсер должен был остаться в Персидском заливе для участия в операции «Твёрдые намерения» и прикрытия в том числе и других американских судов, поскольку Ормузский пролив частично находился в территориальных водах Ирана, что усложняло прохождение по нему американских кораблей после боестолкновения.

3 июля

Утром этого дня капитан «Винсеннеса» Уильям Роджерс получил сообщение, что иранские катера атаковали пакистанское торговое судно. К месту конфликта с корабля был отправлен разведывательный вертолёт.

Иранцы развернули свои лодки и стали уходить, но вертолёт начал их преследовать. Дождавшись, пока они войдут в иранские территориальные воды, лодки обстреляли нарушивший границу вертолёт. Пилот сообщил, что оказался под обстрелом и Роджерс направился на выручку.

Капитан «Винсеннеса» запросил у командования разрешения на открытие огня, правда, умолчал об одной важной детали: и вертолёт, и «Винсеннес» находились в иранских водах. Он описал ситуацию так, что иранцы атаковали разведывательный вертолёт, и, разумеется, получил добро на удар. В итоге были затоплены две иранские лодки и ещё одна повреждена.

Через несколько минут после перестрелки с аэродрома Бендер-Аббас вылетел Airbus A300 авиакомпании Iran Air. На борту находилось 290 человек. Самолёт направлялся в Дубай.

Система Aegis сразу же засекла набиравший высоту самолёт. Будь это обычная ситуация, на этом всё и закончилось бы, гражданские самолёты имеют специальный «код 3» для системы IFF (свой — чужой), специально, чтобы его не путали с военными (все остальные коды — только военные, впрочем, «код 3» также может исходить с передатчика военного самолёта, но чаще всего это гражданские суда). Но экипаж корабля, во-первых, находился в состоянии, близком к панике, поскольку никогда прежде не участвовал в бою, во-вторых, недостаточно хорошо (как оказалось позднее) владел системой Aegis.

В этой обстановке сильно нервничающие американцы решили, что самое логичное, что можно предположить, — их летит бомбить иранский самолёт в качестве возмездия за атаку кораблей. Дополнительную путаницу внесло и то, что самолёт вылетел с опозданием в 27 минут, а значит, в списках гражданских рейсов его время не совпадало.

Американцы попытались связаться с самолётом, и даже не один раз, а целых семь. Ответа они, разумеется, не получили, поскольку пытались связаться с ним на военной частоте, которой гражданские самолёты не пользуются. Молчание в эфире только уверило команду крейсера в том, что это летит иранский военный самолёт.

На всякий случай они попытались связаться с кораблём на аварийных коммерческих частотах (оборудования для обычных гражданских частот на корабле не было). Они трижды обратились к «неопознанному иранскому самолёту, летящему со скоростью 648 километров в час». Пилоты «аэробуса» слышали это обращение, но ничего не предприняли, поскольку решили, что оно обращено не к ним.

Дело в том, что наземные приборы определяют только путевую скорость самолёта, тогда как пилоты ориентируются на приборную скорость, которую показывают приборы в кабине самолёта. Но на высоте приборная скорость существенно отличается от путевой. В то время как американцы запрашивали ответ у самолёта со скоростью 648 километров в час, приборы «аэробуса» показывали скорость на сто километров ниже.

Американцы в горячке и панике не вспомнили об этих расхождениях, а иранские пилоты не могли даже предположить, что их гражданский самолёт со всеми исправными передатчиками, постоянно находящийся на связи с диспетчерами, может быть «неопознанным». Они логично решили, что эти запросы относятся к другому самолёту, тем более что примерно в то же время и в этом же районе действовал иранский патрульный береговой самолёт Lockheed P-3 Orion.

Не получив ответа, капитан Роджерс принял решение атаковать цель. Через семь минут после взлёта иранский самолёт был поражён ракетой.

Американская версия

США провели собственное расследование данного инцидента, которое вёл адмирал Фогерти. Расследование было достаточно предсказуемым и гласило, что никто не виновен, просто так сложились звёзды. Среди аргументов, оправдывающих капитана корабля, были названы следующие:

Аэропорт Бендер-Аббас обслуживал как гражданские, так и военные самолёты. Поэтому теоретически любой самолёт, взлетевший с него, мог быть военным.

У капитана корабля были все основания полагать, что иранцы нанесут удар возмездия за атаку своих кораблей, как это было несколько месяцев назад при атаке нефтяных платформ.

Команда подвергалась сильному стрессу, впервые оказавшись в боевых условиях, и возможность принимать сложные решения в быстрые сроки могла быть существенно понижена из-за этих факторов.

«Венсеннес» неоднократно предпринимал попытки связаться с неопознанным самолётом, действия офицеров не противоречили инструкции, разрешавшей обстрел потенциально враждебных целей (нововведение было принято после ошибочной атаки иракцев фрегата «Старк»).

В целом американцы охарактеризовали ситуацию как трагический военный инцидент.

Иранская версия

Иранская сторона, разумеется, не согласилась с американскими выводами. По их мнению, капитан Роджерс целенаправленно сбил пассажирский авиалайнер, чтобы оказать дополнительное давление на иранское руководство и принудить их к завершению войны с Ираком. Их аргументы также были достаточно весомы:

Американцы в момент ракетного удара находились в иранских территориальных водах. Вторжение на чужую территорию и уничтожение там целей в любом случае является актом агрессии.

Ошибочное опознание самолёта очень сомнительно. Лайнер имел стандартные для всех самолётов передатчики, которые исправно функционировали. Кроме того, неподалёку от места событий находились ещё три корабля, два из которых также были американскими, но все они сразу же опознали самолёт как гражданский.

У американского крейсера не было никаких оснований полагать, что самолёт готовится атаковать их, поскольку лайнер набирал высоту, тогда как, если бы он готовился к атаке на корабль, он бы снижался.

Как выяснилось позднее, несколько американских капитанов, знавших Роджерса, характеризовали его как человека с агрессивными устремлениями, жаждавшего ввязаться в конфликт и «показать свои штуковины» (новейшую систему Aegis).

Последствия

К трагедии над Персидским заливом привела совокупность факторов: нападение иранских лодок на нейтральное пакистанское судно, агрессивный настрой и стремление американского капитана «поиграть в войнушку» и «проверить свои штуковины», из-за чего он погнался за иранскими катерами и вторгся в иранские воды, растерявшийся в сложной ситуации экипаж, отсутствие связи с гражданскими частотами на боевом корабле и целая цепь других случайностей.

По инициативе Ирана было созвано заседание Совета Безопасности ООН, на котором иранский представитель охарактеризовал произошедшее как «бойню» и «преступный акт, который не мог быть ошибкой». Американская сторона заявила, что речь идёт о трагическом военном инциденте, а экипаж действовал в соответствии с инструкцией. В целом почти все страны (кроме Ирана) сошлись во мнении, что у американцев не было намерений сбить пассажирский самолёт.

Огромную популярность получила приписываемая вице-президенту Джорджу Бушу фраза: «Я никогда не буду извиняться за Америку». Однако здесь необходимо пояснение. Буш никогда не упоминал эту фразу в контексте сбитого иранского самолёта.

Дело в том, что в 1988 году шла предвыборная президентская гонка, в которой конкурентами за место президента были рейгановский вице-президент Буш и демократ и губернатор Массачусетса Дукакис. Дукакис был скорее левым: ездил на работу на метро, выступал против смертной казни и за сокращение вооружений, тогда как Буш ярко и агрессивно позиционировал себя как человека, который сделает великую рейгановскую Америку ещё более великой.

Буш в своих речах рисовал Дукакиса тюфяком и очень часто повторял, что он никогда не будет извиняться за Америку. Обычно в контексте того, что США при нём будут самой великой страной, настолько великой, что за неё никогда не придётся извиняться. А однажды завершил речь фразой: «Давайте предоставим возможность Дукакису извиняться за Америку, а мне — сделать её ещё более великой».

Буш как минимум пять раз повторял фразу про то, что он никогда не будет извиняться ещё до инцидента с иранским самолётом, в период с января по июнь 1988 года. Фраза была настолько на слуху, что позднее зажила своей жизнью в контексте уничтоженного авиалайнера.

3 июля президент Рейган сделал заявление по поводу самолёта. Он назвал инцидент «ужасной человеческой трагедией» и выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также заявил, что экипаж американского корабля действовал в соответствии с инструкцией.

Через неделю было распространено ещё одно заявление Рейгана, в котором он называл действия крейсера оправданными и сообщал о готовности США выплатить компенсации семьям погибших. Ответственность за инцидент была возложена на воюющие стороны и в особенности на Иран, который нарушает резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня и продолжает атаковать корабли нейтральных стран в Персидском заливе.

В мае 1989 года Иран начал судебное разбирательство в Международном суде ООН. Процесс был очень долгим и завершился в 1996 году мировым соглашением между сторонами. США соглашались выплатить 131,8 млн долларов компенсаций, из которых 61,8 млн предназначались для выплат семьям погибших пассажиров. В ответ Иран отзывал все претензии.

Капитан Уильям Роджерс оставался командиром крейсера до мая 1989 года. После ухода он был награждён орденом «Легион почёта», вручаемым за исключительные достижения на службе. После этого он два года работал в учебном центре, занимаясь подготовкой офицеров к действиям в боевой ситуации. В 1991 году он ушёл в отставку.

Через девять месяцев после инцидента с самолётом автомобиль Роджерса был подорван небольшим самодельным взрывным устройством. За рулём автомобиля находилась его супруга, которая не пострадала. В качестве основной причины следствие рассматривало месть за уничтоженный самолёт, но проведённое расследование не дало никаких результатов, дело так и не было раскрыто.