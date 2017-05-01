Новости Украины и Новороссии 01 мая 2017

В Люберцах

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На Украине на 1 мая пройдут митинги

Украинские социалисты и профсоюзные организации 1 мая проведут в Киеве митинги и шествия по случаю дня международной солидарности трудящихся. Кроме того, в этот день в столице Украины пройдет несколько фестивалей и спортивно-массовых мероприятий.

Об этом пишет РИА Новости Украина.

В Киеве в этом году на 1 мая запланировано несколько митингов и демонстраций, посвященных защите прав трудящихся. Как сообщили в киевской мэрии, свои заявки на проведение массовых мероприятий подали две социал-демократические партии и Объединение профсоюзов Украины.

Традиция отмечать 1 мая день труда сохранилась в Украине с советских времен. В этот день в СССР в больших городах было принято проводить массовые демонстрации трудящихся. В Украине 1 мая является официальным государственным праздником, который отмечается два дня, оба являются выходными.

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В Одессе повесили баннер с призывом не забывать трагедию 2 мая 2014 года

Одесские подпольщики вывесили в районе автовокзала баннер с призывом не забывать трагедию 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов украинскими нацистами при поддержке официального Киева были заживо сожжены десятки горожан – сторонников интеграции с Россией.

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Контрактников ВСУ поймали на торговле оружием с Донбасса в Херсонской области (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями военной прокуратуры задержали двоих военнослужащих-контрактников одной из частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Херсонской области. Контрактники наладили продажу боеприпасов гражданским лицам и были задержаны на горячем в момент продажи оружия. У военных при задержании были восемь гранат и ручной противотанковый гранатомет, сообщили в СБУ. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия) Уголовного кодекса Украины. Читайте также: ВАЖНО: В украинских войсках — эпидемия чумы (ВИДЕО)

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Украина и Польша: заклятые друзья

Решение о сносе всех мемориалов в честь лидеров ОУН и УПА, принятое властями Польши, сложно назвать неожиданным и сколько-нибудь выбивающимся из взятой уже довольно давно Варшавой линией в отношениях с украинскими властями. Энергично поддерживая Украину на всех международных площадках, тиражируя тезис о российской оккупации Донбасса, плюсуя к ним собственные фантазии на тему российской угрозы, в двусторонних польско-украинских отношениях, руководство Польши держится скорее негативистского тренда, выступая за безоговорочное осуждение ОУН и УПА и их сотрудничества с немецкими нацистами. Еще в августе прошлого года польский сейм почти единогласно принял резолюцию о геноциде поляков, совершенном украинскими националистами во время Волынской резни. Читайте также: Лёд тронулся: власти Польши снесли памятник карателям УПА (ФОТО) Кроме того, уже почти два года усилиями польской общественности на территории страны идет негласная охота за различными памятниками, мемориалами, даже самыми незначительными изваяниями и надгробиями, установленными на могилах, которые увековечивают память бойцов ОУН-УПА*. Их демонтируют по решению властей, сносят спонтанно, оскверняют, переписывают таблички на них на прямо противоположные по смыслу. Так в 2015 и 2016 годах были разрушены памятники в селах Радруже, Грушовичах, Вежбице и Молодичи. В декабре 2016 года польское правительство лишило государственного финансирования портал украинской общины в Польше «за фальсификацию истории и враждебную польской государственности пропаганду». Снятый поляками в том же году художественный фильм «Волынь» добавил напряженности в отношения между двумя странами. Его показ был отменен в Киеве, несмотря на то, что польская сторона настаивала на демонстрации. Читайте также: «Война с памятниками» в Польше может приобрести массовый характер, — посол России Таким образом Министерство культуры Польши не изобрело какой-то новой политической линии, оно просто придало оформившемуся и уже набравшему силу общественному настроению. Однако, радость, испытываемая в связи с этим некоторыми комментаторами из России — дескать поляки начинают прозревать — кажется несколько преждевременной. В польской войне с памятниками нет никакой серьезной антинацистской подоплеки. Вернее, есть, но взгляд польских консерваторов-националистов, утвердившихся во власти, целиком и полностью устремлен в прошлое, ужасов сегодняшнего дня он как не замечал, так и не замечает. В Варшаве никто не озабочен националистической сущностью нынешней украинской политики. Ни факельные шествия, не переименование улиц в украинской столице, ни символика на знаменах территориальных батальонов, ни возрождение структур ОУН-УПА — ничто это не заставит нынешнего президента Польши Анджея Дуду и правящую партию «Право и справедливость», которую он некогда возглавлял, упрекнуть нынешние украинские власти в попытках актуализировать наследие Мельника и Бандеры и имплантировать его элементы в фундамент государственной политики. Читайте также: Зрада навеки? Порошенко готов изменить конституцию Напротив, у Украины нет более верного союзника в негласной антироссийской коалиции, нежели Польша. Никто не прилагает стольких усилий в Европейском Союзе, чтобы выставить Россию агрессором, ответственным за войну в Донбассе. Все дело в том, что претензии сторон друг к другу — а Украине тоже есть, что вспомнить, — носят локальный характер и касаются только истории. Националистически настроенные власти обеих стран вглядываются в прошлое не только для того, чтобы отыскать там идеальные формы, в которые можно было бы отлить настоящее и будущее, но и в поиске безвинных жертв, вписанных в виктимный мартиролог. Дело в том, что современный национализм живет страдательным залогом. Ему необходимо ощущать себя потерпевшей стороной, которая так и не получила компенсации за нанесенные обиды. Андрей Бабицкий, «Украина.ру» * запрещенная в России экстремистская группировка

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Дамба стала очередным символом разошедшихся путей Крыма и Украины

фото: news.pn

Украина достроила капитальную дамбу, перекрывающую ток воды из Днепра в Крым. Это не вызвало бурных эмоций на полуострове, который уже три года живет без днепровской воды. Годы с серьезным водным дефицитом не были простыми для полуострова, особенно его сельского хозяйства. Зато блокады, организованные Киевом, помогли подтвердить сделанный выбор.

Администрация Херсонской области ввела в строй капитальную дамбу, блокирующую поставки днепровской воды в Северо-Крымский канал, который обеспечивал водой полуостров с 1960-х годов.

Канал был перекрыт весной 2014 года после возвращения Крыма в состав России. До настоящего момента ток воды в Северо-Крымский канал перекрывало временное сооружение.

На возведение постоянной дамбы потребовался год и 35 миллионов гривен (около 1,2 миллиона долларов). Еще 13 миллионов, по утверждению украинских чиновников, требуется на обустройство инфраструктуры – охрана, лебедки, дежурные помещения.

Три года назад формальным поводом для прекращения подачи воды стало то, что Россия и Украина не смогли договориться об условиях ее поставки. Однако после всех прочих блокад, осуществленных Украиной в отношении Крыма и Донбасса за последние годы, давно стало очевидно, что дело не в бизнесе и экономике, а в политике и морали. Безусловно, «вишенкой на торте» является то, что Киев лишает воды, электричества, продовольствия, социальных выплат и т.д. людей, которых считает своими гражданами и проживающих на территориях, которые Украина считает своей составной частью.

Прекращение подачи воды из Днепра стало серьезным испытанием для Крыма, поскольку она покрывала более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде, в первую очередь технической.

Как и в случае со строящимся Крымским мостом, который должен решить проблему транспортной связанности региона с материковой Россией, и уже построенным энергомостом, который закрыл тему зависимости полуострова от поставок электроэнергии с Украины, эта ситуация стала вызовом для России. Для недопущения водного голода в регионе реализуется масштабный комплекс мероприятий: от введения в строй новых скважин до переброски в канал воды из других источников, в частности Тайганского и Белогорского водохранилищ и реки Биюк-Карасу. Для соответствующих работ привлекаются подразделения министерства обороны.

В сентябре прошлого года на полуострове было завершено строительство трёх водозаборов, которые позволяют использовать для снабжения полуострова подземные воды. Помимо этого, в рамках Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма до 2020 года будет проложен магистральный водовод протяжённостью около 220 километров до Керчи. Ожидается, что это полностью решит проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тысяч человек и который в наибольшей степени страдает от нехватки воды.

Россией в первую очередь решалась – и, в целом, была успешно решена – задача обеспечения населения питьевой водой. С технической водой, особенно для сельского хозяйства ситуация продолжает оставаться непростой. Водный голод для крымского сельского хозяйства оказался столь критическим еще и потому, что главной культивируемой культурой там до недавнего времени являлся рис, для выращивания которого требуются очень большое количество воды.

Как следствие, крымское сельское хозяйство находится в переходном периоде перепрофилирования на засухоустойчивые культуры (например, лаванду), а также современные капельные методы орошения. Согласно главе Минприроды России Сергею Донскому, окончательно вопрос со стабильным водоснабжением всего полуострова должен быть решен к 2019 году. В свою очередь представители Украины особо отмечают, что построенная дамба имеет шлюз, который можно открыть (когда, по их мнению, Крым вернется в состав Украины) и наполнить водой «еще 300 километров Северо-Крымского канала (до водохранилищ на полуострове)». Однако, по мнению директора департамента агропромышленной политики Херсонской ОГА Александра Паливоды, вероятно, канал этого не дождется – из-за длительного неиспользования это гидротехническое сооружение приходит в негодность. Происходящее выглядит уже привычной иронией судьбы по поводу многочисленных украинских проектов последних лет: считать людей своими гражданами – и пытаться заморить их голодом и жаждой; предусмотреть возможность возобновления подачи воды по каналу, но не учесть его разрушение из-за неиспользования с течением времени, что делает все более иллюзорной такую вероятность. Что касается самого Крыма, то там уже год назад заявили, что больше не рассчитывают на воду из Днепра.

Ирина Алкснис

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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На Западной Украине назревает бунт из-за львовского мусора. «Страна», Украина

Во Львовской области готовят массовые акции протеста. «Сміття» из столицы Галичины не хотят принимать даже за миллионы

На Западной Украине зреет бунт из-за львовского мусора, который уже почти год путешествует по всей стране после пожара с жертвами на местной свалке в Грибовичах. Не желая принимать тонны чужого «сміття» даже за доплату в миллионы гривен, в городах Львовской области повсеместно готовят массовые акции протеста с перекрытием трасс и горящими шинами. Тем временем Львов, куда на майские праздники съезжаются десятки тысяч туристов, утопает в мусоре.

Таким образом, сделка мэра города Андрея Садового с премьером Владимиром Гройсманом о вывозе мусора на областные полигоны в обмен на голоса «Самопомощи» в поддержек Кабмина, как и предполагали источники «Страны», срывается.

Садовой: «Блокада не снята»

Садовой выступил по этому поводу с видеообращением к львовянам.

«Государственная и, в частности, областная власть заверили общественность города в том, что мусорная блокада со Львова будет снята. Уже первая неделя после подписания этой декларации показала, что все не так просто и эти обещания пока остаются на бумаге. Ситуация в городе остается непростой — более 300 площадок до сих пор переполнены», — с озабоченным выражением лица рассказывает мэр Львова.

Меморандум о приеме львовского мусора в следующие два года, на который предварительно якобы дали добро мэры 20 окрестных городов, центральная власть называла эпохальным событием. Местным громадам пообещали 200 млн грн — часть из львовского городского бюджета, остальное дает область и государство. Во Львовском горсовете в минувший четверг одобрили первый транш в 20 млн грн, перед этим за аналогичное решение проголосовали в облсовете. Однако реальных договоров пока никто не подписал. Областные чиновники, правда, обещают, что схема заработает в мае.

«Пока идет процедура общественных обсуждений и принятия решений на сессиях в местных советах, а где-то руководство в отпусках и в командировках», — успокаивает Назарий Романчук, директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской обладминистрации.

Но с решениями местных советов, похоже, вышла серьезная заминочка. Селяне готовят мощное сопротивление: поселковые и районные советы один за другим голосуют против сделки, собирают тысячи подписей и не пускают мусоровозы.

Шлагбаум и таблица Менделеева из окна

Под Старым Самбором, например, ставят шлагбаум перед въездом на свалку. «Мусор даже не довозят до самого полигона, а высыпают на обочине. Люди не хотят такого даже за деньги», — рассказал «Стране» местный активист Виталий Вовчик. Жители Яворовского района создали в соцсетях группу «Яворівщина — не сміттєзвалище». Анатолий Белей, мэр городка Броды, даже не подписал сам меморандум из-за протестов народа. «Мы должны принимать 20 тонн мусора ежедневно — это около 200 тонн в неделю. Вы представляете, что будет с нашей свалкой, с Бродами?», — объясняет он бойкот.

В районном Николаеве, где должны были принимать в четыре раза больше мусора, чем в Бродах, готовят массовую акцию протеста с перекрытием трасс. «Если в Николаев будут свозить эти кучи мусора, уже не надо будет учить учить таблицу Менделеева, а просто открыть окно», — возмущайся местный активист Михаил Галущак.

«Гра в сміття»

В окружении львовского мэра «Стране» признались, что не верят в скорое решение мусорного кризиса, пока в деле замешана политика. И намекают, мол, меморандум был очковтирательством, а за спиной в районы якобы спустили разнарядку блокировать сделку под предлогом бунта громад: «В Киеве делают все, чтобы Львов заср..ся, а из мэра, потенциального конкурента на выборах, сделать посмешище. А еще хотят вынудить «Самопомощь» голосовать по указке».

Эксперты считают, что в мусорном кризисе заинтересованы обе стороны. «Каждый преследует свои интересы: Садовому выгодна роль жертвы политических преследований, а для руководства страны это козырь в торгах с фракцией мэра в Раде», — считает местный политолог Андрей Даць.

Сами львовяне по-разному видят причины мусорной блокаде. Одни винят Садового, мол, за 11 лет при власти не решил проблемы со свалкой, а сейчас делает на мусоре политику (и якобы неплохие деньги на вывозе отходов в другие города Украины). Другие считают, что ему мешают с Банковой. На подконтрольном Садовому каналу «24» вышло расследование «Гра у сміття: хто стоїть за блокадою Львова», которое вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

«Десять лет бедный бургомистр не справляется с мусором, все «блокируют» гады! Десять лет «Рошен» проклятый не дает мэру строить процветающий Львов», — иронизирует активист Роман Кравец. «А почему же власть до сих пор его не сняла? Почему на государственном уровне вопрос не решают. Что-то здесь не то», — не соглашается львовянка Наталья Котюга.

Дмитрий Мицкевич, «Страна», Украина

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Янукович, не выкапывай наш янтарь

Главный виновник всех наших бед или Бросайте все, пошли копать.



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Ликвидация украинцев: Порошенко лишил гражданства 18,5 тысяч человек

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лиц. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Українських Новин. «С 7 июня (вступление Порошенко в должность президента — ред.) по настоящее время решениями президента П.А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18 676 лиц», — сказано в нем. В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4 640 лиц, в 2015 — 5 818, в 2016 — 7 347, в текущем году — 871. В частности, гражданство Украины 15 603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 — по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 — вследствие потери украинского гражданства. Читайте также: Цель «слива» о переговорах Путина с Порошенко и решение «украинского вопроса»

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Украинский дипломат рассказал о «подавленном настроении» без Самойловой на Евровидении

Киев мог бы допустить российскую певицу Юлию Самойлову на Евровидение, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Huffington Post Deutschland.

«Теоретически можно сделать исключение на въезд. Но внутриполитический ущерб в этом случае был бы слишком велик», — сказал он.

По его словам, если бы Украина согласилась впустить представительницу России, в центре внимания оказался бы не конкурс, а «сознательно спровоцированные беспорядки».

Однако Мельник признал, что ситуация с Самойловой может повлиять на атмосферу на Евровидении.

«Настроение может быть несколько подавленным. Такова печальная реальность», — отметил он.

В заключении дипломат выразил надежду, что центральное место на конкурсе займёт музыка, а не «политические игры».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о «дураках» из России, которые намерены раскачать ситуацию на Евровидении.

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