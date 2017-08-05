Пойдет ли Путин на выборы в 2018 г?
http://tass.ru/obschestvo/4462448
ТАСС, 4 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как Владимир Путин провел свой короткий отдых в южной Сибири. По словам Пескова, глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты “гонялся за одной щукой два часа”.
“1-3 августа по пути в Благовещенск Путин сделал почти двухдневную остановку в Туве, в южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам”, – рассказал пресс-секретарь.
По его словам, президента в этом кратком путешествии сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол. Представитель Кремля отметил, что “президент не первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах – так было и на этот раз”.
Анекдот:
Что такого хотел попросить Владимир Владимирович у щуки, что гонялся за ней два часа?
Что такого она ему ответила, что он таки ее пристрелил?
http://tass.ru/politika/4461502
ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году.
Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле 2017 годасгорелидесятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья; в том числе, выступил один из местных жителей – ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черемушкам помощь.
“Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады”, – обратился к президенту ветеран.
“Хорошо, я подумаю, спасибо”, – ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черемушках.
Тот самый случай, когда Владимир Владимирович действительно еще не решил, пойдет ли он на выборы президента РФ в 2018 году. Тем более, что существование самой РФ после 2018 года находится под вопросом — корпорацию сейчас активно банкротят в Лондоне…
Отсюда и нерешительность: с одной стороны, — на последних этажах здания СЭВ, в Москве на Новом Арбате уже начал свою работу предвыборный штаб, а с другой стороны, – окончательное решение по кандидату на пост президента от партии власти пока не принято…
Кто захочет стать президентом корпорации-банкрота?
Источник: pravosudija.net