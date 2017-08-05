Пойдет ли Путин на выборы в 2018 г?

ТАСС, 4 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как Владимир Путин провел свой короткий отдых в южной Сибири. По словам Пескова, глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты “гонялся за одной щукой два часа”.

“1-3 августа по пути в Благовещенск Путин сделал почти двухдневную остановку в Туве, в южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам”, – рассказал пресс-секретарь.

По его словам, президента в этом кратком путешествии сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол. Представитель Кремля отметил, что “президент не первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах – так было и на этот раз”.