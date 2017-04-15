Лукашенко пламенно обратился к Путину на саммите ЕАЭС

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Встреча лидеров стран ЕАЭС в Бишкеке, в которой приняли участие Путин и Лукашенко, очевидно, задумывалась как попытка реванша за провал прошлогоднего саммита Евразийского экономического союза в Петербурге. Напомним, что на традиционные предновогодние посиделки Александр Лукашенко не явился вовсе, а президент Киргизии Алмазбек Атамбаев публично высказал сомнение в целесообразности подписания его страной некоторых совместных документов, пишет “МК”.

Очевидные разногласия заставили экспертов охарактеризовать положение дел в союзе словами известной басни Крылова: «Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело — только мука». Однако сами лидеры с такой оценкой не согласны. «Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно. Наш общий рынок сработал в качестве своеобразной «подушки безопасности»: интеграционные институты нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, и национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям», — заявил в Бишкеке Владимир Путин, несколько запоздало подводя итоги прошлого года.

Очевидно, что встреча президентов в полном составе стала возможной после урегулирования российско-белорусского конфликта. В начале апреля после пяти часов переговоров батьке удалось не только успешно решить все нефтегазовые вопросы, но и добиться от Владимира Путина выделения еще 1 млрд долларов на поддержку платежного баланса. По всей видимости, эти деньги, как и остальные кредиты (а с 2011 года Москва через различные механизмы выдала Минску $6 млрд) никогда не вернутся в российский бюджет, но зато Александр Лукашенко временно вернулся в евразийскую «семью». И перед поездкой в Бишкек даже поставил свою подпись под Таможенным Кодексом ЕАЭС, который должен обеспечить рост пока еще незначительного товарооборота внутри Союза.

Впрочем, на саммите о преимуществах этого многострадального документа лидеры предпочли публично не говорить. Теперь кодекс должен пройти ратификацию во всех странах-участницах, а это, как показывает опыт, процесс не быстрый. Например, на снятие всех барьеров на пути создания единого рынка лекарств у членов ЕАЭС ушло три (!) года.

«Одно дело — закрепить здравые идеи в документах, и совсем другое — воплотить их в жизнь. Здесь у Союза достаточно нерешенных проблем», — раскритиковал коллег за медлительность Александр Лукашенко. Из четырех базовых принципов, заявленных при формировании ЕАЭС — свобода движения товаров, финансов, услуг и трудовых ресурсов, — худо-бедно пока реализован только один, обеспечивающий права трудовых мигрантов. Передвижение товаров, как свидетельствуют бесконечные торговые войны между Россией и Белоруссией, Киргизией и Казахстаном, гораздо в большей степени зависит от отношений между соседями, нежели от положений союзных документов. По самым чувствительным статьям — нефти, газу и финансам — остается масса неурегулированных вопросов, и решать их предполагается вплоть до 2025 года, те уже после истечения очередного срока президентства Владимира Путина (если, конечно, пойдет на выборы).

Ознакомившись с повесткой саммита, значительную часть которого во избежание очередных разборок планировалось посвятить перспективам сотрудничества с иностранными государствами, Лукашенко призвал коллег в первую очередь сосредоточиться на внутренних проблемах ЕАЭС. Чтобы 2017-й год стал переломным для союза, президентам, по мнению белорусского лидера, необходимо внести важные коррективы в его работу. Во-первых, отказаться от принятия новых документов, «носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам».

Во-вторых, уточнить перечень изъятий и ограничений, мешающих становлению единого рынка товаров и услуг, и проверить, как идет работа по их устранению. (Напомним, что в прошлом году в этом списке было около 600 ограничений)

И в-третьих, разработать механизм функционирования ЕАЭС в условиях, когда один из участников закрывает свой рынок для третьих стран, как это произошло в результате конфликта Москвы с Киевом и ЕС. «Если эту задачу не решить, внутренние противоречия в Союзе нарастают, как снежный ком», — пожаловался батька, которого Россия, как известно, продолжает обвинять в реэкспорте запрещенных европейских и украинских товаров.

Хотя большая часть пламенного выступления Лукашенко, была обращена непосредственно к Владимиру Путину, российский президент отреагировал на него довольно сдержанно. Никаких проблем с транзитом и соблюдением продэмбарго, по его мнению, не будет, если таможенные органы стран ЕАЭС создадут электронную систему мониторинга за движением товаров. «Это нужно сделать, как можно быстрее», — считает ВВП. Тогда сразу будет ясно, кто, что откуда и куда везет и по каким документам.

К первоначальной повестке саммита лидеров вернул президент Молдовы Игорь Додон, приехавший в Бишкек, чтобы заявить о готовности «простого молдавского народа» присоединиться к интеграционным процессам в ЕАЭС. «В настоящее время у нас существует соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, но оно никак не противоречит подписанию других соглашений, выгодных для Молдовы», — подчеркнул Додон. Специально для молдавского лидера участникам ЕАЭС пришлось придумывать статус наблюдателя, изначально не предусмотренный документами союза. Как пояснил Атамбаев, Молдова сможет получить его после того, как пройдет формальную процедуру, которую еще предстоит разработать. Додон подчеркнул, что это только первый шаг «для более углубленных интеграционных процессов». Ранее он обещал отозвать соглашение с ЕС, как только его сторонники получат большинство в парламенте. «Можете не сомневаться: в моем лице вы получили партнера и друга!» — заверил он участников саммита.

Примечательно, что своим энтузиазмом Додон невольно подставил под удар президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который на протяжении нескольких лет успешно избегал присоединения к ЕАЭС, ссылаясь на необходимость внимательно изучить опыт «малых экономик», т.е Армении и Киргизии. Первый вице-премьер Игорь Шувалов уже заявил, что чужой опыт Таджикистану больше не понадобится: сформировать мнение о союзе он сможет, получив статус наблюдателя ЕАЭС и присоединившись к работе его органов.

Источник: voicesevas.ru