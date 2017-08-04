Солдатский долг маршала Рокоссовского

3 августа 1968 года скончался прославленный советский военачальник, маршал Советского Союза и маршал Польши Константин Рокоссовский

Имя маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского стоит в ряду наиболее выдающихся полководцев мировой истории. Войска под командованием Рокоссовского громили врага в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. В честь одержанных под его командованием побед 63 раза в Москве был дан торжественный салют.

Родился будущий прославленный советский военачальник в Варшаве 9 (21) декабря 1896 года. Его отец происходил из небогатого польского шляхетского рода, а мать была русской учительницей. С началом последней войны Российской империи в 1914 году Рокоссовский поступил на службу в Каргопольский 5-й драгунский полк. Воевал будущий советский маршал храбро, был награжден Георгиевским крестом и тремя медалями. В 1917 году на волне всеобщего развала, постигшего Российскую императорскую армию из-за революционных потрясений, унтер-офицер Рокоссовский стал членом полкового комитета. Во многом благодаря его авторитету полк удалось сохранить как боевую единицу.

Далее была кровопролитная Гражданская война, в которой Рокоссовский принял красную сторону и, благодаря своим воинским талантам, дослужился до командира кавалерийского полка.

В 1929 году во главе 5-й Кубанской кавалерийской бригады Рокоссовский участвовал в разгроме китайцев на КВЖД.

К сожалению, не миновали его и репрессии, выкосившие перед войной значительную часть высшего командного состава Красной армии. В августе 1937 года командир 5-го кавалерийского корпуса Константин Рокоссовский был арестован органами НКВД на основании ложных показаний некоторых своих бывших соратников. На протяжении двух с половиной лет советский полководец содержался в печально знаменитой ленинградской тюрьме "Кресты", где подвергался пыткам. Как и многих других арестованных военачальников, его вынуждали подписать признания в преступлениях, которых он никогда не совершал, но Рокоссовский так и не сделал этого. В конечном итоге это и спасло ему жизнь.

В 1940 году после окончания в целом неудачной для Советского Союза войны с Финляндией Рокоссовский и некоторые другие, попавшие под маховик репрессий, но чудом уцелевшие командиры были освобождены, реабилитированы и восстановлены в Красной армии.

Некоторые современные публицисты со ссылкой на воспоминания главного маршала авиации А.Е. Голованова утверждают, что впоследствии во время Великой Отечественной войны на одном из приемов Сталин лично извинился перед Рокоссовским за допущенную по отношению к нему несправедливость.

Великую Отечественную войну Рокоссовский встретил в Новограде-Волынском, будучи командующим 9-м механизированным корпусом Киевского особого военного округа. Несмотря на понесенные потери в результате действий немецкой авиации, мехкорпус Рокоссовского принял участие в контрударе под Луцком, задержавшим немецкое наступление на Киев. Затем Рокоссовскому довелось выводить из окружения под Смоленском разрозненные части трех советских армий. В районе села Соловьево, близ города Ярцево на Смоленщине войска группы Рокоссовского заняли и удерживали переправу на Днепре, через которую выходили из "мешка" советские части.

В сражении под Москвой Рокоссовский командовал 16-й армией Западного фронта, державшей оборону на Волоколамском и Истринском направлениях. Именно в ее полосе дрались с немцами прославленная 316-я стрелковая дивизия И.В. Панфилова и конный корпус Л.М. Доватора.

Под Сталинградом генерал-лейтенант Рокоссовский командовал Донским фронтом, который проводил операцию "Уран" по окружению немецкой группировки генерала Паулюса и операцию "Кольцо" по ее уничтожению. 31 января 1943 года войска Рокоссовского приняли капитуляцию Паулюса. Немецкий военачальник, которому буквально за сутки до пленения Гитлером было присвоено звание генерал-фельдмаршала, передал свое личное оружие Рокоссовскому в знак признания превосходства советского генерала.

Летом 1943 года Рокоссовский командовал Центральным фронтом, защищавшим северный фас Курского выступа. Войска Центрального фронта в оборонительных боях сдержали наступление противника, не дав ему прорвать оборону советских войск, чем содействовали успешному исходу битвы под Курском и освобождению Орла и Белгорода.

В 1944 году 1-й Белорусский фронт генерала армии Рокоссовского сыграл ключевую роль в операции "Багратион", завершившейся освобождением Белоруссии.

При обсуждении плана операции "Багратион" Рокоссовский предложил нанести по врагу два главных удара — с юга и северо-востока, с чем категорически были не согласны представители Ставки Верховного главнокомандования, отстаивавшие целесообразность одного главного удара с плацдарма на Днепре в районе Рогачева.

"Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение Ставки, — вспоминал Рокоссовский. — После каждого такого "продумывания" приходилось с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили. Настойчивость командующего фронтом, — сказал он, — доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это надежная гарантия успеха".

За разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии Рокоссовский был удостоен звания маршала Советского Союза и "Золотой Звезды" Героя Советского Союза.

Затем войскам Рокоссовского довелось освобождать родную для военачальника Польшу, громить остатки немецких войск в Восточной Пруссии, Померании и под Берлином. За успешные боевые операции на заключительном этапе Великой Отечественной войны Рокоссовский был удостоен второй "Золотой Звезды" Героя Советского Союза, а также был отмечен высшим полководческим орденом "Победа".

24 июня 1945 года по приказу Сталина Рокоссовский командовал Парадом Победы, который принимал другой прославленный военачальник Георгий Жуков. Таким образом, Верховный главнокомандующий выделил Жукова и Рокоссовского в качестве основных маршалов Победы, войска под командованием которых внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии.

После окончания Великой Отечественной войны Рокоссовский оставался на командных должностях в родной для него Польше, будучи первым командующим Северной группы войск Советского Союза. В 1949 году по просьбе лидера польских коммунистов и президента Польской Народной Республики Болеслава Берута Сталин дал добро на назначение Рокоссовского министром национальной обороны Польши с присвоением ему звания маршала Польши. Таким образом, Рокоссовский стал единственным в истории маршалом сразу двух государств.

Занимая в течение семи лет должность министра национальной обороны ПНР, Рокоссовский, который пользовался огромным уважением поляков, внес огромный вклад в формирование обновленной польской армии. К сожалению, нынешнее руководство Польши об этом старается не вспоминать, называя Рокоссовского и Советский Союз в целом оккупантами и уничтожая памятники тем, кто принес Польше свободу от нацистской Германии.

В 1956 году после разоблачительного XX съезда КПСС и начавшихся трений между Рокоссовским и новым политическим и партийным руководством Польши прославленный военачальник вернулся в Советский Союз, где до 1962 года являлся заместителем министра обороны СССР, а затем до самой своей смерти работал в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Скончался Константин Рокоссовский 3 августа 1968 года после тяжелой болезни. Буквально за сутки до своей кончины он успел подписать в печать свои мемуары, которые вышли под названием "Солдатский долг".

Источник: nnm.me