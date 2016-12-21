120 лет со дня рождения Маршала Рокоссовского

...сказал маршалу К.К. Рокоссовскому, что Сталин его, ..., он хотел задержать рождение своего брата и появился..., а через три дня, когда их раны ...на коже.Из воспоминаний маршала дальней авиации Голованова: ..., произошедшей 13 тысяч лет назад на акватории Тихого...