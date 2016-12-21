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120 лет со дня рождения Маршала Рокоссовского

14:44. 21 декабря 2016 Просмотров - 395 2 коммент. Опубликовал:


Сегодня, помимо дня рождения Сталина, отмечается 120 лет со дня рождения одного из самых выдающихся отечественных полководцев – маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского.


На тему этапов большого пути маршала Рокоссовского, неплохой документальный фильм от телеканала "Звезда".

Так же можно рекомендовать к ознакомлению мемуары маршала "Солдатский долг" (прочитал еще в детстве, книга очень запомнилась) http://nozdr.ru/militera/memo/russian/rokossovsky/index.html
Так же думаю будет интересна большая фотоподборка посвященная Рокоссовскому http://diletant.media/articles/27062154/


Жуков, Монтгомери и Рокоссовский. Берлин 1945.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великая отечественная война, документальное кино, Жуков, история, книги, рокоссовский, фотографии
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2 коммент.»

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    Ваяр 21 декабря 2016 в 22:12 Ссылка Пометить
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    Рокоссовский-Маршал “Сталина”?! Он был маршалом советского народа, он был поляком, но назвать его маршалом Сталина, мог только идиот,с атрофированным мозгом, большевистской пропагандой. Рокоссовский пережил репрессии, повезло остаться в живых,а миллионам не повезло. И после этого, идиоты себе позволяют отрицать сталинские репрессии.

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