120 лет со дня рождения Маршала Рокоссовского
14:44. 21 декабря 2016 Просмотров - 395 2 коммент. Опубликовал: brahman
Сегодня, помимо дня рождения Сталина, отмечается 120 лет со дня рождения одного из самых выдающихся отечественных полководцев – маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского.
На тему этапов большого пути маршала Рокоссовского, неплохой документальный фильм от телеканала "Звезда".
Так же можно рекомендовать к ознакомлению мемуары маршала "Солдатский долг" (прочитал еще в детстве, книга очень запомнилась) http://nozdr.ru/militera/memo/russian/ro
Так же думаю будет интересна большая фотоподборка посвященная Рокоссовскому http://diletant.media/articles/27062154/
Жуков, Монтгомери и Рокоссовский. Берлин 1945.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Рокоссовский-Маршал “Сталина”?! Он был маршалом советского народа, он был поляком, но назвать его маршалом Сталина, мог только идиот,с атрофированным мозгом, большевистской пропагандой. Рокоссовский пережил репрессии, повезло остаться в живых,а миллионам не повезло. И после этого, идиоты себе позволяют отрицать сталинские репрессии.
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вы идиот, неуважаемый или просто на зарплате?