Как снимают фильм про путешествие к Сталину

...ничем не извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственной ...20 века в СССР при Сталине. В данном же случае ... бы все проблемы снимались бы – его как гражданина иностранного государства ...либерально-демокра– тическая пресса про этот фильм, а она у ...