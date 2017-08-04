Главная » Творчество

Как снимают фильм про путешествие к Сталину

12:27. 4 августа 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:


Равид Гор выложил видео со съемок фильма "Увидеть Сталина".
Как оказалось, съемки фильма про путешествие конструктора Т-34 на встречу со Сталиным http://colonelcassad.livejournal.com/3587189.html уже идут полным ходом.



Судя по кадрам, это какой-то эпизод времен гражданской войны снимают.
Зловещая черная тень Сталина даже не помещается на постер.
Фраза "первый непобедимый" звучит достаточно двусмысленно, с одной стороны это понятная отсылка к Т-34, а с другой стороны – такой пассаж под надписью "Увидеть Сталина".

PS. Плюс еще об отечественном кино.
Тубус выпустил большой разбор фильма "Время первых", который он делал больше месяца, где не просто разбирает фильм, а анализирует тенденции антисоветской пропаганды и мифологии в современном отечественном кино.
Получилось вполне самостоятельное творение.

Смотреть обзор https://drive.google.com/file/d/0B-W69kLzoe0mYk1kODNPUEpWZGs/view

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, время первых, кино, сталин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Увидеть Сталина
...снимает новый фильм, где главной целью героев будет встреча с товарищем Сталиным...сам режиссёр оценивает свой фильм как «трагическую историю о... и смотреть фильмы про космонавтов и про подвиги, которых.... Сама история с путешествием Кошкина в исторических кругах......
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
... «История Америки. Пилигримы. Путешествие сквозь время» *** Конгрегационалисты отрицали..., если мы видим фильмы про мафию, то это в...примеры того, как воспринимается образ Сталина) То, что Сталина могут поддерживать... сей праздник, и снимался фильм. И там на ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... я в жизни понял… Как про истинное хрестиянинство, так и отдельные...Византия). В христианстве почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключенных и сирот... РА. Общество деградирует. Сколько фильмов снимаются полные бреда. И этот бред...
Как масоны убивали Пушкина
...ничем не извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственной ...20 века в СССР при Сталине. В данном же случае ... бы все проблемы снимались бы – его как гражданина иностранного государства ...либерально-демокра– тическая пресса про этот фильм, а она у ...
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
.... Шлахтер «забывает» про такие пословицы, как «Со своей земли ...стукачество — мол, при Сталине все друг на друга ... другими странами. Так, путешествующий по Франции Жан Лабрюйер ...своих произведениях, а кинорежиссеры снимали фильмы. Мы видели общество, свободное...
"Покатились красные колеса..." Советский автопром и автотранспорт
...хит группы "Веселые ребята" про автомобили распевала вся страна....выпускаться как модель «ЗИС-115» Приехавшим в Москву заводчанам, Сталин ...о ней знают все, и снимают фильмы с участием этого авто. ... подготовится вам к нашему путешествию. Наберитесь терпения, в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>