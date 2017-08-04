Как снимают фильм про путешествие к Сталину
12:27. 4 августа 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Равид Гор выложил видео со съемок фильма "Увидеть Сталина".
Как оказалось, съемки фильма про путешествие конструктора Т-34 на встречу со Сталиным http://colonelcassad.livejournal.com/358
Судя по кадрам, это какой-то эпизод времен гражданской войны снимают.
Зловещая черная тень Сталина даже не помещается на постер.
Фраза "первый непобедимый" звучит достаточно двусмысленно, с одной стороны это понятная отсылка к Т-34, а с другой стороны – такой пассаж под надписью "Увидеть Сталина".
PS. Плюс еще об отечественном кино.
Тубус выпустил большой разбор фильма "Время первых", который он делал больше месяца, где не просто разбирает фильм, а анализирует тенденции антисоветской пропаганды и мифологии в современном отечественном кино.
Получилось вполне самостоятельное творение.
Смотреть обзор https://drive.google.com/file/d/0B-W69kL
Источник: colonelcassad.livejournal.com