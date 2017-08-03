Увидеть Сталина
23:50. 3 августа 2017 Просмотров - 205 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Режиссер "28 панфиловцев" снимает новый фильм, где главной целью героев будет встреча с товарищем Сталиным.
Один из авторов фильма «28 панфиловцев» Ким Дружинин совместно с Министерством культуры России приступил к съёмкам новой картины — «боевика со скромным бюджетом, но большими амбициями» под названием «Увидеть Сталина», сообщает французская Le Figaro. По данным издания, фильм, который сам Дружинин называет «роуд-муви на танке», расскажет о малоизвестном эпизоде истории СССР — путешествии из Харькова в Москву инженера Михаила Кошкина, задавшегося целью убедить «отца народов» в превосходстве созданного им танка Т-34. Как подчёркивается в материале, поездка, которая в итоге стоила Кошкину жизни — лишь несколько месяцев спустя он умер от пневмонии, заразившись на обратном пути, — «сыграла важнейшую роль в том, что СССР выжил в бою против вермахта и его танков». «Соединивший в себе огневую мощь, мобильность и защиту, танк Т-34, который порой называют «лучшим танком в мире», массово производился с 1941 года и настолько широко применялся советскими генералами в военных операциях, что стал символом победы», — напоминает читателям обозреватель Le Figaro.
Съёмки фильма, выход которого в прокат должен будет состояться весной 2018 года, в настоящий момент ведутся «на прогалине в берёзовом лесу в 60 километрах от Москвы», отмечает автор статьи. Как пишет журналист, режиссёр и Министерство культуры преследуют одну цель — «рассказать историю российских героев прошлого». Минкульт не только участвует в редактировании сценария фильма, но и финансирует его производство — съёмочная группа уже получила от министерства 60 млн руб., которые, впрочем, не покрыли расходы полностью, упоминается в материале.
По данным Le Figaro, сам режиссёр оценивает свой фильм как «трагическую историю о конструкторе, который развернул производство своего танка ценой своей жизни». По его собственным словам, режиссёр решил «отдалиться от исторических реалий» и сделать кино «в стиле старых советских приключенческих фильмов», которое при этом сможет понравиться молодёжи, говорится в статье.
Как поведал Дружинин в беседе с корреспондентом Le Figaro, Иосиф Сталин играет в картине особую роль. «Сталин — это конечный результат фильма, его цель, награда, которую необходимо достичь, — как бывает в сказках», — заявил он. Между тем, как подчёркивает автор материала, отношение к советскому лидеру в российском обществе по-прежнему неоднозначное: тогда как одни россияне видят его, «прежде всего, руководителем, победившим нацистскую Германию, и движущей силой индустриализации», другие считают его «тираном, стоявшим за смертью миллионов людей».
Российское правительство уже помогало 32-летнему Дружинину с его прошлой работой — фильмом «28 панфиловцев», посвящённым «смелости советских солдат, с готовностью пожертвовавших собой зимой 1941 года, чтобы помешать наступавшим на Москву нацистским войскам», пишет автор. Правда, та картина, также выделявшаяся «высоким содержанием патриотизма», вызвала неприятие у отдельных историков, которые высказывали сомнения по поводу достоверности описываемых в ней событий, оговаривается он. «Если мы участвуем в чём-то полезном — ну и здорово. Но пропагандой мы не занимаемся. Мы рассказываем интересные истории о нашей стране», — заявил в интервью Le Figaro Дружинин. Режиссёр, впрочем, убеждён, что «в пропаганде нет ничего плохого, если она внушает хорошие моральные ценности», приводит его слова обозреватель издания.
«Когда я прочёл сценарий и увидел, что (фильм снимается. — ИноТВ) по заказу Министерства культуры, я тут же понял, что он предназначен для того, чтобы стимулировать патриотизм», — рассказал в беседе с корреспондентом французской газеты актёр Дмитрий Поднозов, которому досталась роль одного из членов экипажа Кошкина. По мнению актёра, власти «боятся, что молодёжь выйдет на улицы, следуя за кое-какими персонажами, которые нам не нужны». Как пишет автор статьи, это намёк на оппозиционера Алексея Навального, организовавшего в марте и июне антиправительственные демонстрации, на которые пришло очень много молодых людей. По мнению Поднозова, Министерство культуры считает, что «лучше вспоминать прошлое и смотреть фильмы про космонавтов и про подвиги, которых мы когда-то добились».
https://russian.rt.com/inotv/2017-08-03/L
PS1. Сама история с путешествием Кошкина в исторических кругах достаточно известная и по содержанию она конечно не вызовет тех споров, которые кипели вокруг "28 панфиловцев". Автора можно пожелать, чтобы помимо дотошной заклепочной части (с чем в "28 панфиловцев" особых проблем не было), они более качественно подошли бы к актерской игре, а главное не свели бы историю Кошкина к какой-нибудь клюквенной банальности типа "Кошкин действовал вопреки системе, которая его в конечном итоге и убила" или к каким-нибудь патриотическим клише. Излишняя апологетика Сталина с его мифологизацией, также повредила бы этой истории. Будет интересно посмотреть, сможет ли автор выдержать необходимый баланс и интересно рассказать классическую историю, где целью конкурирующих проектов современных на тот период танков, была задача представить для руководства страны наиболее качественный проект. И заслуга Кошкина состоит как раз в том, что он своим личным участием, смог склонить чашу конструкторского соревнования в пользу своего проекта, который обессмертил его имя и изрядно помог стране в наиболее сложные годы Великой Отечественной Войны.
Ну а заслуга Сталина и его окружения, заключается в том, что они сделали правильный выбор, когда решался вопрос, с каким новым танком СССР должен был вступить в войну.
В качестве напоминания о том, как не надо снимать.
PS2. На заглавной фотографии товарищ Сталин осматривает рубку САУ "Зверобой" в августе 1943 года.
PS3. Как верно напоминают читатели, в 1980 году уже выходил фильм на эту тему под названием "Главный конструктор".
Источник: colonelcassad.livejournal.com