Увидеть Сталина

...со Сталиным можно увидеть, прочитав вот эту статью, написанную Сталиным 28... фамилию "Сталин" на "Путин" - и вы сразу увидите, что ...общего у Путина со Сталиным. У...геополитическое окружение. Именно потому Сталин особенно актуален сегодня. ...