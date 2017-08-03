Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 августа 2017
- 04:33 Русские миротворцы: Россия делает жизнь сирийских детей чуточку счастливее (ФОТОРЕПОРТАЖ).
- Вчера 21:56 МОЛНИЯ: Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба» (+ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 21:12 Штурм оазиса Сухна. 02.08.2017.
Русские миротворцы: Россия делает жизнь сирийских детей чуточку счастливее (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Российские военные продолжают свою миротворческую и гуманитарную миссию в Сирии.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
1 августа военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Рабиаа провинции Хама.
Местному населению выдано 600 продовольственных наборов (более 2,5 тонн), в развернутом медицинском пункте жителям селения оказана квалифицированная медицинская помощь и выданы лекарства.
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МОЛНИЯ: Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба» (+ВИДЕО, ФОТО)
Российскими военными была предотвращена очередная попытка обстрела террористами жилых кварталов Дамаска.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставив кадры с места событий.
Сегодня вечером российские расчеты новейшего переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» уничтожили беспилотник террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*), который использовался для корректировки огня боевиков по Дамаску, в том числе по кварталу с российским посольством.
Напомним, что в целях обеспечения безопасности и соблюдения режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации в районе Восточной Гуты с 24 июля были выставлены 2 КПП и 4 наблюдательных пункта. Дежурство на данных постах несут военнослужащие военной полиции Российской Федерации со специально обученными подразделениями правительственных сил Сирийской Арабской республики.
Кроме того, для обеспечения безопасности и предотвращения провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые часто используют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», со 2-го августа над Восточной Гутой объявлена бесполетная зона для всех типов летательных аппаратов независимо от их принадлежности. Одновременно с этим на двух КПП были развернуты и заступили на боевое дежурство расчеты новейших систем ПЗРК «Верба».
Сбитый беспилотник стал еще одним подтверждением того, что для обеспечения безопасности и мира российские ПВО уничтожат любых нарушителей воздушного пространства
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Штурм оазиса Сухна. 02.08.2017
Сирийские войска во второй половине дня начали штурм непосредственной территории оазиса Сухна. В ходе операций в предшествующии дни, были заняты прилегающие к оазису высоты и была взломана тактическая оборона боевиков Халифата, которая опиралась на сеть опорных пунктов и минных полей, а также мобильные противотанковые группы. Отразив набеги боевиков на фланги наступающей группировки, сирийцы постепенно добились выхода к оазису на широком фронте, с запада и юго-запада. Как результат – к вечеру 2 августа передовые штурмовые группы 18-й танковой дивизии вышли на непосредственные окраины Сухны, где завязали бои с гарнизоном оазиса. По позициям боевиков в самом оазисе и вокруг него наносятся интенсивные авиаудары. Юго-западная часть оазиса подвергается ударам ствольной артиллерии. Судя по видео, продвижение штурмовых групп поддерживают российские ударные вертолеты. При сохранении текущих тенденций, к концу недели сам оазис и прилегающие территории должны перейти под контроль САА. Сам оазис Халифат удерживает уже более двух лет (материал о захвате Сухны Халифатом в мае 2015 года http://warsonline.info/siriya/ig-zachvat
Боевые действия в пустыне.
Плюс еще немного позитива.
Свежее пополнение для идлибского клоповника. Хэзбалла обеспечивает погрузку боевиков "Ан-Нусры" на сирийско-ливанской границе. Еще один анклав вскоре прекратит свое существование.
Зеленый автобус стал одним из символов военного поражения боевиков.
Одна из групп боевиков заявила, что она более не является частью американской коалиции.
"Тигры" довольно буднично зачистили часть деревень на южном берегу Евфрата.
В целом, в центральной и южной Сирии САА и ее союзники сейчас владеют полной стратегической и оперативной инициативой.
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