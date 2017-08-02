Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 августа 2017

Ожесточенные бои продолжают сотрясать северо-восточные пригороды Дамаска, так как сирийские войска возобновили крупномасштабное наступление, чтобы полностью зачистить два крупных анклава террористов в столице САР.

Два ключевых бастиона Джобар и Айн-Тарма, подконтрольных террористами «Хайят Тахрир Аш-Шама», действующих под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) и боевиками «Файлак Ар-Рахман», были исключены из соглашения о зоне деэскалации, недавно примененного к району Восточной Гуты.

Соглашение между Россией и США также применяется к Южной Сирии, тем самым освобождая больше войск для их передислокации на другие активные линии фронта по всей стране.

После этого соглашения, элитная 4-я танковая дивизия САА была переброшена с линии фронта провинции Дераа и присоединина к республиканской гвардии в борьбе против террористов в Джобаре и Айн-Тарме.

Необработанное видео снятое армейскими войсками показывает интенсивность боев, ведущихся в Джобаре.

Читайте также: Пламя и дым: ВКС РФ сожгли колонну ИГИЛ у цитадели террористов (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.