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Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 августа 2017

09:35. 2 августа 2017 Просмотров - 1,254 Нет комментариев Опубликовал:

Кадры боёв: Армия Сирии ведёт мощное наступление на «Аль-Каиду» под Дамаском (ВИДЕО)

Кадры боёв: Армия Сирии ведёт мощное наступление на «Аль-Каиду» под Дамаском (ВИДЕО) | Русская весна

Ожесточенные бои продолжают сотрясать северо-восточные пригороды Дамаска, так как сирийские войска возобновили крупномасштабное наступление, чтобы полностью зачистить два крупных анклава террористов в столице САР.

Два ключевых бастиона Джобар и Айн-Тарма, подконтрольных террористами «Хайят Тахрир Аш-Шама», действующих под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) и боевиками «Файлак Ар-Рахман», были исключены из соглашения о зоне деэскалации, недавно примененного к району Восточной Гуты.

Соглашение между Россией и США также применяется к Южной Сирии, тем самым освобождая больше войск для их передислокации на другие активные линии фронта по всей стране.

После этого соглашения, элитная 4-я танковая дивизия САА была переброшена с линии фронта провинции Дераа и присоединина к республиканской гвардии в борьбе против террористов в Джобаре и Айн-Тарме.

Необработанное видео снятое армейскими войсками показывает интенсивность боев, ведущихся в Джобаре.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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США сворачивают операции в районе Ат-Танфа




Вечером 1 августа появились сообщения, что США оставляют Ат-Танф и отводят части спецназа, которые дислоцировались на сирийской территории в Иорданию.
Одна из группировок боевиков действующих в этом районе ведет переговоры о сдаче САА.



Причины сворачивания операций в районе сирийско-иорданской границы весьма очевидны. В июне США проиграли гонку к границе http://colonelcassad.livejournal.com/3471838.html, когда иранские "прокси" обошли американский блок у Ат-Танфа и прорвались к границе с Ираком, где соприкоснулись с частями "Хашд-Шааби". Как писал еще в июне, текущих сил США в этом районе оказалось недостаточно, чтобы деятельно конкурировать с Ираном.

Как представляется, амбициозные планы Ирана по соединению своих сил в юго-восточной Сирии с группировками действующими на территории Ирака, не остались без внимания Пентагона и ему сейчас активно противодействуют, как в рамках информационно-психологических операций, так и рамках подобных авиаударов.
Первый раунд схватки остался за Ираном, который выиграл гонку в Восточном Каламуне. Сейчас мы смотрим на второй раунд, где решается вопрос, сможет ли Иран обеспечить контроль над дорогой ведущей к границе с Ираком. Если Иран выиграет эту борьбу, то американцам и британцам останется лишь практически голая пустыня.

http://colonelcassad.livejournal.com/3425927.html – "Гибридная война в Сувейде" (кстати, рекомендую прочитать комментарии к тому посту, сегодня многие из них читать особенно забавно)



Американцев это понятное дело устроить не может, так как если оставить все как есть, то получается, что вся стратегия с использованием Иордании теряет всякий смысл. Контроль над куском пустыни у границы, это явно не то, чего США хотели достичь активизируя действия в юго-восточной Сирии. Судя по вбросам в американской прессе https://ria.ru/syria/20170610/1496243103.html, США ведут кулуарные переговоры с РФ на предмет организации "зон деэскалации" в районе Ат-Танфа. Но при текущей конфигурации зон влияния, это уже скорее выгодно Ирану, так как прекращение нападений американских "прокси" на иранских, позволит Ирану беспрепятственно продолжить сооружение сухопутного коридора, пока американцы будут сидеть в "зоне деэсаклации", при этом они фактически лишаются повода находится в Сирии, так как эта территория более не граничит с территориями удерживаемыми Халифатом.
Существует серьезная вероятность, что США попробуют натравить на вытянувшуюся к границе оперативную кишку часть своих "прокси", чтобы "продолжить войну с Халифатом". Слухи о новом авиаударе в районе Ат-Танфа пока до конца не подтвердились, но эта агрессия против действий просирийских формирований, симптом нарастающего раздражения США текущим развитием дел в юго-восточной Сирии. С другой стороны, ограниченные силы в Иордании и грядущий переток контингентов шиитов из Ирака, резко снижают шансы американцев переиграть ситуацию в свою пользу. Возможно, в качестве ответной меры, следует ожидать активизации действий боевиков в Дераа и новых авиаударов. Но это весьма туманные перспективы, а пока, США очевидно уступают Ирану и Ко в конкурентной борьбе за границу.


Развитие операций САА и ее союзников в июне-июле 2017 года и среднесрочные перспективы.

В итоге, авиаудары http://colonelcassad.livejournal.com/3425927.html не помогли, набеги боевиков на передовые позиции САА и иранских "прокси" по периметру анклава успеха не принесли. Отрезав США от продвижения к Абу-Кемалю и от соединения с боевиками в Восточном Каламуне, САА и ее союзники фактически купировали всю активность США в этом районе, успев за это время занять еще часть Сувейды, продвинуться к Т-2 и выйти на ближние подступы к Сухне через Арак и Т-3.
Как результат, США не так давно признали провал своей политики в южной Сирии и заявили о сокращении поддержки сирийских боевиков http://colonelcassad.livejournal.com/3554165.html, как в общем, так и относительно некоторых группировок действовавших в районе Ат-Танфа совместно с созданной ЦРУ "Новой Сирийской Армией". Вот как раз одна из таких "кинутых" группировок и ведет переговоры о сдаче. По данным Джулиана Репке, одна из группировок уже сдалась сирийцам https://twitter.com/JulianRoepcke/status/892453776216526852, но тут впрочем стоит подождать более надежных источников, нежели "джихади-Джулиан". Как сообщают https://twitter.com/Souria4Syrians/status/892431364485767172, этой группировке поставили условие – либо воюете вместе с США против ИГИЛ соглашаясь на переброску в северо-восточную Сирию, либо валите на все четыре стороны. Боевики особого желания воевать с ИГИЛ не изъявили и отправились сдаваться САА. Будут ли войска США выведены полностью или речь пока идет о частичном сворачивании группировки, будет ясно в ближайшие дни. О сворачивании баз ЦРУ у сирийско-иорданской границы я думаю речь не идет, тем более, что помимо Ат-Танфа, США еще попробуют разыграть карту Дераа.

При текущей конфигурации фронта, уход из Ат-Танфа в принципе напрашивается, делать тут американскому спецназу нечего. ИГИЛ тут больше нет, планам Ирана помешать не получилось, обеспечить соединение с боевиками в Восточном Каламуне не вышло. Да и сами США были вынуждены признать, что законных оснований здесь находится у них нет http://colonelcassad.livejournal.com/3557547.html А сидеть и держать кусок бесполезной пустыни, не имеет большого смысла. Отсюда и слухи о том, что выведенные из южной Сирии войска через Иорданию будут переброшены либо под Ракку на усиление группировки штурмующей столицу Халифата, либо в район Аль-Шаддади, для поддержки операций SDF/YPG на северном берегу Евфрата с целью продвижения к Дейр-эз-Зору. Завершение истории с Ат-Танфом в том или ином виде, будет означать, что Сирия и Иран выиграли важный раунд в борьбе за территориальную целостность Сирии разрушив планы США и Великобритании по использованию южной Сирии для операций направленных на расчленение Сирии. Но победа в одном сражении не означает выигранной войны. Впереди еще добивание Халифата, переговоры с спонсорами "зеленых" и курдская проблема.

PS. Заглавная склейка карт отражает текущий прогресс российско-иранской коалиции и правительства Асада в сирийской войне с начала года. Можно уверенно говорить о том, что к 1 сентября, значительная часть 2-й карты будет закрашена в красный цвет.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Пули свистят над головой: Российские советники и бойцы СНО перед наступлением к северу от Пальмиры (ВИДЕО)

Пули свистят над головой: Российские советники и бойцы СНО перед наступлением к северу от Пальмиры (ВИДЕО) | Русская весна

Наступление Сирийской арабской армии и освобождение новых территорий от ИГИЛ* к северу и востоку от Пальмиры не могло не повлиять на патриотический настрой граждан Сирии.

Так в провинции Хомс созданы добровольческие отряды народной самообороны. В обучении им помогают российские военные советники.

Об этом в коротком видеорепортаже «Русской Весны» с места событий.

Сейчас бойцы Сил национальной обороны (СНО) начали занятия по боевой подготовке. Сирийские добровольцы учатся правилам ведения боя и получают все необходимые для этого навыки. Все новобранцы настроены решительно и готовы продолжить освобождение сирийской земли от террористов.

Стоит отметить, что в бандах террористов ситуация диаметрально противоположная, все больше боевиков дезертируют, сдаются в плен и уходят с позиций вместе с оружием и техникой, что еще больше усложняет положение и снижает боевой дух остальных террористов.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трогательные кадры: Российская армия и счастливые дети Сирии (ВИДЕОКЛИП)

Трогательные кадры: Российская армия и счастливые дети Сирии (ВИДЕОКЛИП) | Русская весна

Война, бомбежки и страх перед террористами… Детям Сирии слишком много пришлось пережить в свои года. Но несмотря на все трудности маленькие жители Сирии не потеряли самое главное — любовь к жизни, умение радоваться и улыбаться.

Именно эти радостные глаза и улыбки детей видят каждый раз российские военнослужащие Центра по применению враждующих сторон в САР, практически ежедневно проводя гуманитарные акции в городах и деревнях Сирии. 

Тысячи детей и взрослых уже получили помощь от России, сотням человек оказана медицинская помощь. Можно долго рассказывать, как относятся к российским военным в Сирии, но лучше посмотреть на искрении лица детей.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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