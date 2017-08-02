Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 августа 2017
- 05:30 Кадры боёв: Армия Сирии ведёт мощное наступление на «Аль-Каиду» под Дамаском (ВИДЕО).
- Вчера 23:40 США сворачивают операции в районе Ат-Танфа.
- Вчера 22:05 Пули свистят над головой: Российские советники и бойцы СНО перед наступлением к северу от Пальмиры (ВИДЕО).
- Вчера 21:05 Трогательные кадры: Российская армия и счастливые дети Сирии (ВИДЕОКЛИП).
Кадры боёв: Армия Сирии ведёт мощное наступление на «Аль-Каиду» под Дамаском (ВИДЕО)
Ожесточенные бои продолжают сотрясать северо-восточные пригороды Дамаска, так как сирийские войска возобновили крупномасштабное наступление, чтобы полностью зачистить два крупных анклава террористов в столице САР.
Два ключевых бастиона Джобар и Айн-Тарма, подконтрольных террористами «Хайят Тахрир Аш-Шама», действующих под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) и боевиками «Файлак Ар-Рахман», были исключены из соглашения о зоне деэскалации, недавно примененного к району Восточной Гуты.
Соглашение между Россией и США также применяется к Южной Сирии, тем самым освобождая больше войск для их передислокации на другие активные линии фронта по всей стране.
После этого соглашения, элитная 4-я танковая дивизия САА была переброшена с линии фронта провинции Дераа и присоединина к республиканской гвардии в борьбе против террористов в Джобаре и Айн-Тарме.
Необработанное видео снятое армейскими войсками показывает интенсивность боев, ведущихся в Джобаре.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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США сворачивают операции в районе Ат-Танфа
Вечером 1 августа появились сообщения, что США оставляют Ат-Танф и отводят части спецназа, которые дислоцировались на сирийской территории в Иорданию.
Одна из группировок боевиков действующих в этом районе ведет переговоры о сдаче САА.
Причины сворачивания операций в районе сирийско-иорданской границы весьма очевидны. В июне США проиграли гонку к границе http://colonelcassad.livejournal.com/347
Как представляется, амбициозные планы Ирана по соединению своих сил в юго-восточной Сирии с группировками действующими на территории Ирака, не остались без внимания Пентагона и ему сейчас активно противодействуют, как в рамках информационно-психологических операций, так и рамках подобных авиаударов.
Первый раунд схватки остался за Ираном, который выиграл гонку в Восточном Каламуне. Сейчас мы смотрим на второй раунд, где решается вопрос, сможет ли Иран обеспечить контроль над дорогой ведущей к границе с Ираком. Если Иран выиграет эту борьбу, то американцам и британцам останется лишь практически голая пустыня.
http://colonelcassad.livejournal.com/342
Американцев это понятное дело устроить не может, так как если оставить все как есть, то получается, что вся стратегия с использованием Иордании теряет всякий смысл. Контроль над куском пустыни у границы, это явно не то, чего США хотели достичь активизируя действия в юго-восточной Сирии. Судя по вбросам в американской прессе https://ria.ru/syria/20170610/149624310
Существует серьезная вероятность, что США попробуют натравить на вытянувшуюся к границе оперативную кишку часть своих "прокси", чтобы "продолжить войну с Халифатом". Слухи о новом авиаударе в районе Ат-Танфа пока до конца не подтвердились, но эта агрессия против действий просирийских формирований, симптом нарастающего раздражения США текущим развитием дел в юго-восточной Сирии. С другой стороны, ограниченные силы в Иордании и грядущий переток контингентов шиитов из Ирака, резко снижают шансы американцев переиграть ситуацию в свою пользу. Возможно, в качестве ответной меры, следует ожидать активизации действий боевиков в Дераа и новых авиаударов. Но это весьма туманные перспективы, а пока, США очевидно уступают Ирану и Ко в конкурентной борьбе за границу.
Развитие операций САА и ее союзников в июне-июле 2017 года и среднесрочные перспективы.
В итоге, авиаудары http://colonelcassad.livejournal.com/342
Как результат, США не так давно признали провал своей политики в южной Сирии и заявили о сокращении поддержки сирийских боевиков http://colonelcassad.livejournal.com/355
При текущей конфигурации фронта, уход из Ат-Танфа в принципе напрашивается, делать тут американскому спецназу нечего. ИГИЛ тут больше нет, планам Ирана помешать не получилось, обеспечить соединение с боевиками в Восточном Каламуне не вышло. Да и сами США были вынуждены признать, что законных оснований здесь находится у них нет http://colonelcassad.livejournal.com/355
PS. Заглавная склейка карт отражает текущий прогресс российско-иранской коалиции и правительства Асада в сирийской войне с начала года. Можно уверенно говорить о том, что к 1 сентября, значительная часть 2-й карты будет закрашена в красный цвет.
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Пули свистят над головой: Российские советники и бойцы СНО перед наступлением к северу от Пальмиры (ВИДЕО)
Наступление Сирийской арабской армии и освобождение новых территорий от ИГИЛ* к северу и востоку от Пальмиры не могло не повлиять на патриотический настрой граждан Сирии.
Так в провинции Хомс созданы добровольческие отряды народной самообороны. В обучении им помогают российские военные советники.
Об этом в коротком видеорепортаже «Русской Весны» с места событий.
Сейчас бойцы Сил национальной обороны (СНО) начали занятия по боевой подготовке. Сирийские добровольцы учатся правилам ведения боя и получают все необходимые для этого навыки. Все новобранцы настроены решительно и готовы продолжить освобождение сирийской земли от террористов.
Стоит отметить, что в бандах террористов ситуация диаметрально противоположная, все больше боевиков дезертируют, сдаются в плен и уходят с позиций вместе с оружием и техникой, что еще больше усложняет положение и снижает боевой дух остальных террористов.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Трогательные кадры: Российская армия и счастливые дети Сирии (ВИДЕОКЛИП)
Война, бомбежки и страх перед террористами… Детям Сирии слишком много пришлось пережить в свои года. Но несмотря на все трудности маленькие жители Сирии не потеряли самое главное — любовь к жизни, умение радоваться и улыбаться.
Именно эти радостные глаза и улыбки детей видят каждый раз российские военнослужащие Центра по применению враждующих сторон в САР, практически ежедневно проводя гуманитарные акции в городах и деревнях Сирии.
Тысячи детей и взрослых уже получили помощь от России, сотням человек оказана медицинская помощь. Можно долго рассказывать, как относятся к российским военным в Сирии, но лучше посмотреть на искрении лица детей.
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