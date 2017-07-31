В России соберут аппарат для погружения в Марианскую впадину

Фонд перспективных исследований и ЦКБ «Рубин» строят опытный образец глубоководного автономного робота-батискафа, который погрузится в Марианскую впадину, сообщает «ТАСС» со ссылкой на фонд.

Аппарат сможет погружаться на предельные глубины, работая в автономном режиме, и будет оснащен современными видео- и гидролокационными системами, уточняют в Фонде перспективных исследований.

В состав демонстрационной модели глубоководного автономного роботизированного аппарата войдут сам аппарат, донная станция связи и навигации, комплекты корабельного и вспомогательного оборудования. «На сегодняшний день не существует технических средств, способных автономно выполнять работы на максимальных глубинах Мирового океана, а также технологий для создания подобной техники. При этом существует широкий спектр задач в этой области, таких как картографирование морского дна, обследование донных объектов, в том числе затонувших, исследование грунта и воды, развитие технологий разведки и добычи полезных ископаемых и другие научные задачи», — сказал ТАСС руководитель направления физико-технических исследований Фонда Игорь Денисов.

Как ранее сообщалось в годовом отчете конструкторского бюро «Рубин», оно выполнило для ФПИ аванпроект комплекса сверхглубокого погружения, получившего наименование «Витязь». Предельная глубина погружения аппарата составляет 12 км, дальность хода на маршрутной скорости — 100 км.

В США уже имеются подобные образцы глубоководной робототехники. Так, американская необитаемая роботизированная подводная лодка Nereus, построенная в 2008 году, в 2009 году достигла дна самой глубокой части океана — Марианской впадины. Ее строительство обошлось в $8 млн. В 2014 субмарина потерпела аварию на глубине примерно 10 км в желобе Кармадек, расположенном к северо-востоку от побережья Новой Зеландии.

В начале 2017 года Китайская судостроительная корпорация сообщила о том, что приступила к разработке пилотируемого глубоководного аппарата, который будет способен опускаться на дно практически любых океанических впадин. Данный пилотируемый батискаф должен быть создан к 2021 году. После завершения этого проекта Китай намерен приступить к созданию глубоководных аппаратов, предназначенных, в том числе для освоения залежей полезных ископаемых.

В начале 2017 года известный российский путешественник Федор Конюхов сообщил, что планирует в 2018 году опуститься в батискафе на дно Марианской впадины вместе со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуром Чилингаровым. На дне впадины они хотят установить российский флаг и каменный православный крест, а также взять пробы грунта. По слова исследователя, батискаф для погружения уже строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, а в МГТУ им. Баумана конструируют «руку-манипулятор».

Марианская впадина — самое глубокое место Мирового океана, расположенное юго-западнее острова Гуам. Наиболее глубокая точка этого желоба находится на отметке около 11 км ниже уровня моря.

А ещё 23 января 1960 года было совершено погружение на дно Марианской впадины на батискафе Триест. На дне исследователи неожиданно встретили плоских рыб размером до 30 см и других неизвестных им существ. На глубине 1,6 км вода нагревается до 450 градусов по Цельсию из-за гидротермальных источников. Несмотря на всё это Марианский жёлоб считается одним из самых неизученных уголков нашей планеты. Новые виды животных продолжают находить и по сей день. А теперь давайте посмотрим на тех обитателей, которые уже известны науке.























И ещё немного фотографий самых странных существ Марианского жёлоба.





















Материалы с сайта innogest.ru

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https://www.popmech.ru/technologies/379632-v-rossii-soberut-apparat-dlya-pogruzheniya-v-marianskyu-vpadinu/

http://kaifolog.ru/so-vsego-sveta/6437-marianskaya-vpadina-i-ee-obitateli-20-foto.html