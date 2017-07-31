В чьих руках судьба русского общества?

Концептуал СМИ Михаил Величко рассказал о культурном укладе жизни

Почему почти всё, что производится в России, на порядок уступает зарубежным аналогам? Неужели проблема массовой безответственности в труде и быту приобрела необратимый характер? В какой момент наш народ потерял совесть? А главное, в чьих теперь руках судьба русского общества? На эти и другие вопросы ответил кандидат экономических наук Михаил Викторович Величко.

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