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В чьих руках судьба русского общества?

19:39. 31 июля 2017 Просмотров - 295 2 коммент. Опубликовал:

Михаил Величко рассказал о культурном укладе жизни

Почему почти всё, что производится в России, на порядок уступает зарубежным аналогам? Неужели проблема массовой безответственности в труде и быту приобрела необратимый характер? В какой момент наш народ потерял совесть? А главное, в чьих теперь руках судьба русского общества? На эти и другие вопросы ответил кандидат экономических наук Михаил Викторович Величко.

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

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    Вячеслав 31 июля 2017 в 20:48 Ссылка Пометить
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    Русский – Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.

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    Руса 31 июля 2017 в 23:44 Ссылка Пометить
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    ” Массовая безответственность в труде и в быту “.
    Конечно, нельзя говорить, что на
    все 100 процентов, но тренд нехороший
    и надо принимать экстренные меры.
    Главная причина на мой взгляд- бесконтрольность со стороны государства.
    Те меры, что имеются- туфта.
    Все заточены снизу доверху на получение бабла за счет воровства, окучивания и роспила бюджета любыми способами и схемами, завышения цен и тарифов, низкого качества, серой зарплаты и т.д., и т.п.
    Болтовни много, но безнаказанность и несправедливость усиливают безответственность в геометрической прогрессии.

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