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Об экономике инновационного развития. Михаил Величко

17:13. 3 августа 2017 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Как выстроить эффективную кредитно-финансовую систему в России?

Что представляет собой институт кредита? Как ссудный процент влияет на экономику страны? Борется ли Центробанк с инфляцией? Как управлять производственно-потребительской системой, основанной на результатах коллективного труда? Чем обусловлен её рост? Можно ли получить полезного эффекта больше, чем заложено энергии?

Откуда взялась иллюзия, что экономический рост может обгонять темпы научно-технического прогресса? Как производственный продуктообмен связывает между собой все отрасли производства? Какую задачу решает рынок? Как регулировать покупательную способность в разных отраслях производства?

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассказал о книге «Экономика инновационного развития» и объяснил, как сделать экономику России эффективной и обеспечить свои семьи без кредитов.

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Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

Разговоры о жизни

Экономика инновационного развития. Михаил Величко

В чьих руках судьба русского общества?

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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