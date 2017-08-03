Об экономике инновационного развития. Михаил Величко
Как выстроить эффективную кредитно-финансовую систему в России?
Что представляет собой институт кредита? Как ссудный процент влияет на экономику страны? Борется ли Центробанк с инфляцией? Как управлять производственно-потребительской системой, основанной на результатах коллективного труда? Чем обусловлен её рост? Можно ли получить полезного эффекта больше, чем заложено энергии?
Откуда взялась иллюзия, что экономический рост может обгонять темпы научно-технического прогресса? Как производственный продуктообмен связывает между собой все отрасли производства? Какую задачу решает рынок? Как регулировать покупательную способность в разных отраслях производства?
Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассказал о книге «Экономика инновационного развития» и объяснил, как сделать экономику России эффективной и обеспечить свои семьи без кредитов.
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