Об экономике инновационного развития. Михаил Величко

Концептуал СМИ Как выстроить эффективную кредитно-финансовую систему в России?

Что представляет собой институт кредита? Как ссудный процент влияет на экономику страны? Борется ли Центробанк с инфляцией? Как управлять производственно-потребительской системой, основанной на результатах коллективного труда? Чем обусловлен её рост? Можно ли получить полезного эффекта больше, чем заложено энергии?

Откуда взялась иллюзия, что экономический рост может обгонять темпы научно-технического прогресса? Как производственный продуктообмен связывает между собой все отрасли производства? Какую задачу решает рынок? Как регулировать покупательную способность в разных отраслях производства?

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассказал о книге «Экономика инновационного развития» и объяснил, как сделать экономику России эффективной и обеспечить свои семьи без кредитов.



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Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.



Разговоры о жизни



Экономика инновационного развития. Михаил Величко



В чьих руках судьба русского общества?



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