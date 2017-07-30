Запад будет добивать Россию даже во вред себе

Концептуал СМИ Недовольство Евросоюза политикой США вряд ли нам поможет

Здание Конгресса США. (Фото: PA Photos/TASS)

По мнению директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, в законе об усилении антироссийских санкций, принятом Палатой представителей США, важны не сами эти санкции, а единственный их пункт — официальное объявление России врагом.

— В этом законе Россия (наряду с КНДР и Ираном) официально, на уровне закона, объявлена врагом, — считает Корнилов.- И вот на это должна последовать жесткая реакция со стороны Москвы. Я считаю, что если окончательно этот закон будет принят именно в такой формулировке, должна быть объявлена нота протеста США. И официально объявлено, что Россия вынуждена будет изменить концепцию свой обороны, исходя из новых геополитических реалий. Кроме того, следует немедленно предпринять ответные меры, которые были «отложены» после выдворения российских дипломатов и отъема у России дипсобственности в США.

Вместе с тем у новой волны санкций проявилось «второе дно». Оказалось, что они могут ударить не только и даже не столько по России, сколько по Евросоюзу.

Еврокомиссия (ЕК) готова предпринять конкретные действия для защиты европейских интересов, если они будут затронуты новыми санкциями США. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ЕК по итогам обсуждения нового законопроекта о санкциях США против России, Ирана и КНДР.

В заявлении подчёркивается, что американский проект «предусматривает введение санкций против любой компании, включая европейские, которая может способствовать развитию, обслуживанию, модернизации или ремонту трубопроводов, использующихся для экспорта энергоресурсов из России».

Как отмечается, санкции США против России в случае их вступления в силу могут подорвать «реализацию ключевых для энергобезопасности ЕС проектов».

— Да, можно говорить о том, что градус экономической конфронтации между двумя глобальными игроками — ЕС и США — увеличивается, — говорит германовед, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин. — Американцы откровенно переусердствовали в продавливании интересов своих производителей энергоресурсов, и пытаются под прикрытием антироссийских санкций протолкнуть интересы своих производителей СПГ. Их задача-максимум не только вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, но и установить в Старом Свете свой энергетический диктат.

Что касается реакции ЕС, то надо понимать, что сам процесс принятия решений в Брюсселе довольно сложный. На него сильно влияют различные лоббистские группы, проталкивающие интересы тех или иных бизнес-сообществ. Не могу исключать, что те бизнес-круги, которые заинтересованы в превращении Германии и Австрии в газовый хаб, пытаются использовать Еврокомиссию как некую экономически мягкую силу для продавливания своей позиции. Она состоит в том, что антироссийские санкции вредят не только, и даже не столько России, сколько европейским потребителям, поскольку цена американского газа почти в полтора выше, чем цена того газа, что поступает в Европу по «Северному потоку».

Что касается перспектив противостояния ЕС и США, то, учитывая все признаки, все резкие заявления по обе стороны Атлантического океана, можно говорить, что ситуация усугубляется и всё больше получает популярность мнение, что Европа должна иметь больше экономической и даже политической независимости от США.

При этом не стоит забывать, что, как минимум, в ближайшие 5−10 лет значение природного газа в Европе будет только расти. Поскольку тренд отказа от атомной энергетики в Европе наметился уже давно и не исчезает. Та же Ангела Меркель после катастрофы на Фукусиме не раз заявляла, что в долгосрочной перспективе Германия намерена вывести из эксплуатации свои атомные станции. Ей вторит новый президент Франции Макрон, который заявил, что сделает ставку на «зелёную энергетику. Однако одними ветряками и приливными электростанциями потребности большой экономики удовлетворить невозможно. На этом фоне спрос на газ, как на относительно экологический вид топлива, будет расти.

«СП»: — Тем не менее, европейцы заявляют о необходимости диверсификации поставок газа в ЕС.

— Да, с одной стороны, это минус для «Газпрома», поскольку в Европе будут искать малейшую возможность найти другого поставщика недорогого газа. С другой стороны, в ЕС стараются не допустить и того, чтобы их газовый рынок «оккупировали» США. Они лавируют между Россией и США, пытаясь сохранить некую газовую независимость. Но всё равно понимать, что резкие заявления европейских политиков в отношении газовых амбиций американцев — это всё же ссора между «своими». Ни в коем случае Европа не встанет на сторону России.

«СП»: — Если антироссийские санкции всерьёз ударят по европейским предприятиям, в ЕС могут решиться на то, чтобы ввести некие санкции против США?

— Это маловероятно. Нужна сильная политическая воля, которую нынешние европейские политики вряд ли способны проявить. Но даже локальные санкции ЕС против США будут означать, что в Европе действительно готовы всерьёз отстаивать свои интересы и для нас это будет некая лакмусовая бумажка.

Впрочем, в самой Европе не хотят ссориться с США ещё и потому, что в этом случае им придётся выбирать некий новый вектор развития, а какой — там не понимают.

«СП»: — Можно ли допустить, что ЕС под давлением США или из-за новых активных действий России в Донбассе откажется полностью от российского газа, как об этом кричали некоторые горячие головы в 2014 году?

— Ещё в 2014 году наиболее здравомыслящие эксперты говорили, что Запад рассердился на Россию всерьёз и надолго. Санкции, как мы видим, не снимаются, но даже усиливаются. Нас ждёт, как минимум экономическая холодная война на ближайшие 5−10 лет. Возможности того, что европейцы полностью откажутся от российского газа исключать нельзя. Если начнётся новый серьёзный конфликт в Донбассе, и европейский истеблишмент обвинит в этом Россию, то вопрос об этом станет вполне серьёзно. Мнение европейцев по отношению к этому вопросу остаётся предвзятым, хотя и не настолько, как в 2014 году.

— Запад ещё в 2014 году после Крымской весны поставил задачу не только «снести» нынешнюю власть в России, но и, по всей видимости, уничтожить российскую государственность, как таковую., — говорит декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — То есть на месте России должны быть созданы несколько государств, подконтрольных Западу.

В 2014 году Запад ещё пытался взять Россию, что называется «на понт». Теперь понятно, что Крым из-за санкций никто возвращать не собирается, поэтому Запад перешёл к планомерной жёсткой осаде нашей страны.

Нам надо, на мой взгляд, в свою очередь более жёстко действовать как против США, так и их сателлитов. Надо активизировать деятельность на постсоветском пространстве, чтобы хотя бы здесь стратегическая инициатива была за нами, а не за Западом. Главное, это понимать, что пути к сближению с Западом и возвращения ситуации, когда на нас снисходительно смотрят как на сырьевой придаток, ждать не стоит.

«СП»: — Европейцы, как видно по последним резолюциям Еврокомиссии, не хотят «подсаживаться» на дорогой американский газ. Даже допускают ответные меры против США, если пострадают европейские компании, занятые в реализации «Северного потока- 2». Может ли Россия попробовать сыграть на этих противоречиях?

— Вряд ли. Европейские элиты полностью подконтрольны Вашингтону. Все эти препирательства вокруг антироссийских санкций — это просто желание выторговать у американцев дополнительные преференции в США. И я даже не исключаю, что присутствует элемент игры в доброго и злого следователя. Если бы европейцы реально не хотели потакать США, они бы нашли способы обойти антироссийские санкции. История с турбинами компании «Сименс» очень показательна.

«СП»: — С другой стороны, европейцы по-прежнему заинтересованы в российском газе.

— Пока Европа действительно совсем не может отказаться от российского газа. Но не надо думать, что это будет продолжаться всегда. Постепенно, за счёт так называемой диверсификации в энергетической сфере, ЕС будет дистанцироваться от России.

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