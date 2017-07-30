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Сравнение стратегических ядерных сил России и США

01:59. 30 июля 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Эксперты Соединенных Штатов пришли к поразительном (для них) выводу — новые ракеты Российской Федерации существенно превосходят американские снаряды.  Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Договор СНВ-3

Несмотря на взаимные обвинения, Россия и США продолжают выполнять условиях договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года президентами Бараком Обамой и ДмитриемМедведевым.

Договор обязывает Москву и Вашингтон сократить количество своих ядерных боезарядов до 1 550. Число тяжелых стратегических бомбардировщиков и развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) ограничивается 700 единицами.

На 2016 года США обладали 741 развернутой платформой для запуска с 1481 ядерной боеголовкой. В свою очередь Россия обладает 521 средством-носителем с 1 735 ядерными боезарядами.

В действительности разница незначительная. И она никак не влияет на стратегический баланс.  

 

Весь мир в труху: сравнение стратегических ядерных сил России и США

 

 

 

 

Весь мир в труху: сравнение стратегических ядерных сил России и США

 

Широкий спектр МБР

В настоящий момент РФ облает широким спектром МБР наземного базирования, включая мобильные пусковые установки. В 2015 году войска стратегического назначения Российской Федерации получили 24 новых подразделения РС-24 «Ярс» как в мобильной, так в шахтной версии. Объем поставок таких ракет в 2015-м году ничем не уступил и в 2016-м.

Кроме того, Российская Федерация обладает тяжелыми жидкотопливными МБР наземного базирования. Например, очень известна ракета Р-36М2 «Воевода», которая находится на вооружении российской армии с 1988 года. Ракета может нести десять боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая.

Устаревшие ракеты

В свою очередь на вооружении Соединенных Штатов в составе МБР наземного базирования находится ракета лишь одного типа — LGM-30G Минитмен-3. И это при том, что последняя ракета была изготовлена еще в 1978 году. Таким образом, самой «молодой» ракете — 39 лет. Они неоднократно модернизировались, а срок их эксплуатации завершиться в 2030 году.

В то же время новая система МБР под название GBSD (средство стратегического сдерживания наземного базирования) в настоящий момент находится на стадии обсуждения. Все упирается в нехилый бюджет, на которой власти США пока не готовы выделить средства.

Вывод

Как считает National Inerest, США серьезно отстают от РФ в разработке МБР наземного базирования. У Штатов лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета, причем довольно старая. Она способна нести лишь одну боеголовку.

В РФ ситуация совсем другая. Процесс разработки новых ракет не останавливается, идет потоком. Они создаются с учетом прорыва вражеского ПВО, делая европейское ПРО неэффективным против российских ракет.

Автор: Илья Муромский
 
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https://riafan.ru/887351-ves-mir-v-truhu-sravnenie-strategicheskih-yadernyh-sil-rossii-i-ssha#riafan_internal_bottom
 
Метки: Армия, МБР, Россия, США, ФАН
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