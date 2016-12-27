Армия России: итоги 2016 года (ФОТО)

В последние дни уходящего года принято подводить итоги и делать выводы о работе тех или иных структур. Вооруженные силы не являются исключением из этого правила.

В течение 2016 года министерство обороны и смежные ведомства продолжали реализовывать большое количество разнообразных программ, а также выполнять поставленные задачи, делая все возможное для повышения обороноспособности страны. Рассмотрим успехи, достигнутые вооруженными силами в этом году.

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В течение всего 2016 года министерство обороны в целом и различные отдельные структуры из его состава регулярно сообщали о тех или иных событиях, действиях и планах. Подобная политика раскрытия информации позволяла широкой общественности постоянно следить за успехами вооруженных сил и быть в курсе всех основных новостей.

Кроме того, в конце года руководство Минобороны огласило массу новых данных, раскрывающих те или иные особенности деятельности ведомства в уходящем году.



На фото: На расширенном заседании Коллегии Минобороны, 22 декабря

22 декабря в Национальном центре управления обороной состоялось расширенное заседание Коллегии министерства обороны, в ходе которого прозвучало несколько выступлений и докладов. Основные итоги уходящего года были подведены в докладе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

В своем докладе руководитель Минобороны затронул ряд важнейших тем в области безопасности страны, от военно-политических проблем и угроз до численных показателей текущей модернизации армии.

Более старые новости и последние сведения, оглашенные в недавнем докладе, позволяют составить достаточно подробную картину, описывающую развитие и российских вооруженных сил, а также итоги их деятельности в 2016 году. Рассмотрим имеющиеся данные.

Структура и численность войск

В уходящем году военное ведомство продолжало выполнять имеющиеся планы, касающиеся повышения качественного состояния вооруженных сил. В течение года укомплектованность армии личным составом была доведена до 93% от требуемого количества.

Численность военнослужащих-контрактников доведена до 384 тыс. человек. Впервые в истории был осуществлен полный перевод сержантского состава на контрактную основу.

Путем структурных преобразований и формирования новых соединений был повышен боевой потенциал сухопутных войск. В их составе появилось десять новых соединений, в том числе одна танковая и четыре мотострелковые дивизии. Выполнены задачи по поддержанию требуемого уровня боеготовности ракетных войск стратегического назначения.

В боеготовом состоянии на данный момент находится 99% от имеющихся пусковых установок. Более 96% комплексов при этом готовы к немедленному выполнению пуска.

В составе воздушно-десантных войск появились три новых разведывательных батальона, шесть танковых рот, а также две роты радиоэлектронной борьбы и две, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.



На фото: Прибытие фрегата «Адмирал Григорович» в Севастополь, 6 июня 2016 г.

Важнейшим результатом работ 2016 года стало обновление системы предупреждения о ракетном нападении. Были завершены государственные испытания трех радиолокационных станций семейства «Воронеж», построенных в г. Орск, Барнаул и Енисейск. В следующем году станции будут поставлены на боевое дежурство.

Еще три имеющиеся комплекса (Барановичи, Мурманск и Печора) были доработаны с использованием современных технологий. Благодаря этим работам впервые в истории удалось создать сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, полностью перекрывающее все границы страны и способное заметить все возможные угрозы.

Перевооружение

Одной из главных задач министерства обороны и множества различных предприятий промышленности является создание и производство перспективных вооружений и техники, необходимых для перевооружения армии.

В 2016 году продолжала выполняться программа перевооружения, стартовавшая несколько лет назад. Общие показатели перевооружения таковы. Доля современного вооружения и техники в частях постоянной готовности доведена до 58,3%, их исправность — 94%. При этом, по понятным причинам, в разных видах вооруженных сил и родах войск подобные показатели немного отличаются.

Стратегические ядерные силы России в 2016 году получили 41 баллистическую ракету, что позволило довести долю современного оружия в этой сфере до 60%.

В составе ракетных войск стратегического назначения на боевое дежурство были поставлены четыре полка комплекса «Ярс» в стационарном и подвижном исполнении, а военно-морской флот начал эксплуатацию ракетного подводного крейсера «Владимир Мономах». Авиационная компонента ядерной триады пополнилась двумя модернизированными самолетами Ту-160 и двумя Ту-95 МС.

Сухопутные войска в уходящем году получили 2930 единиц нового или модернизированного оружия и техники, благодаря чему доля новых образцов достигла 42%. Поставки этого года позволили переоснастить две ракетные бригады, две зенитные ракетные бригады, два зенитных ракетных полка, одну бригаду специального назначения, три артиллерийских дивизиона, а также 12 мотострелковых и танковых батальонов.

Воздушно-космические войска начали эксплуатацию 139 современных летательных аппаратов всех классов и типов, а также четыре полковых комплекта ЗРК С-400.

Также зенитные соединения ВКС получили 25 ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и 74 радиолокационные станции нескольких типов. В общей сложности, доля новой техники в ВКС теперь составляет 66%, исправность авиационной техники — 62%.

Особое внимание в рамках текущего перевооружения уделяется беспилотным летательным аппаратам. В этом году в составе вооруженных сил появилось 36 новых соединений, задачей которых является эксплуатация подобных систем.

В течение года войска получили 105 комплексов с 260 беспилотниками. В общей сложности армия имеет на вооружении более 600 комплексов, в составе которых эксплуатируется свыше 2 тыс. аппаратов. Интенсивность эксплуатации подобной техники увеличена в сравнении с 2015 годом в полтора раза.



На фото: Ракетный комплекс «Ярс»

Оснащенность военно-морского флота новой техникой увеличена до 47%. Этому поспособствовала передача 24 новых надводных кораблей и судов, а также двух многоцелевых подводных лодок. Следует отметить, что в рамках текущего перевооружения в интересах флота строятся боевые корабли, многофункциональные катера и различные суда вспомогательного назначения нескольких проектов.

Кроме того, в этом году было заложено несколько новых кораблей, судов и подлодок, которые должны будут войти в состав флота несколькими годами позже.

Доля новых вооружений и техники в воздушно-десантных войсках так же составляет 47%. Для получения таких цифр оборонная промышленность построила и модернизировала 188 единиц материальной части. Особый интерес при этом представляют недавние события.

24 декабря в Рязани состоялась торжественная церемония, посвященная передаче новой техники 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В ходе этого мероприятия войска получили первый батальонный комплект (31 единица) боевых машин десанта последней модели БМД-4 М. Вскоре ВДВ должны получить еще несколько подобных партий, однако это произойдет только в следующем году.

Для эффективной работы войска нуждаются в соответствующих системах связи и управления. В этом году армия получила 22 тыс. современных радиостанций и т. п. оборудования, что на 6% больше прошлогоднего объема поставок. Следствием этого стало увеличение доли нового оборудования до 49%.

В рамках перевооружения армии министерство обороны и промышленность сталкиваются с некоторыми проблемами, которые приводят к срыву установленных сроков. Из-за подобных затруднений войска не смогли получить 49 единиц основных образцов оружия и техники. Тем не менее, основные задачи Гособоронзаказа на 2016 год в целом были решены.

Одним из средств, упрощающих решение таких задач, стало освоение новых подходов к финансированию работ.

Учебно-боевые мероприятия

В 2016 году Минобороны провело пять внезапных комплексных проверок боеготовности войск. В этих мероприятиях были задействованы все военные округа, виды вооруженных сил и рода войск. Кроме того, к учениям привлекались органы власти и некоторые невоенные структуры.

Особое значение в программе проверок боеготовности занимают учения «Кавказ-2016».

В их ходе соединения из состава четырех армий были переброшены на полигоны в 2,5 тыс. км от мест постоянного базирования, где эффективно решали учебно-боевые задачи.

В общей сложности за год было проведено 3630 учений разного уровня, в том числе 1250 межвидовых. Все эти мероприятия позволили личному составу отработать свои навыки и проверить себя в условиях, максимально приближенных к боевым.

Органы управления вооруженными силами, в свою очередь, подтвердили свою способность в части руководства крупными группировками в различных условиях. Ежедневно в учебных мероприятиях используется 130 полигонов с загрузкой 89–98%.



На фото: Прибытие РПКСН «Владимир Мономах» в Вилючинск, 23 марта 2016 г.

Текущий подход к подготовке личного состава дал соответствующие результаты. По подсчетам министерства обороны, годовой налет пилотов военной авиации вырос на 21% в сравнении с 2015 годом, наплаванность экипажей надводного флот и подводных сил — на 70%.

Количество однородных тактических корабельных групп увеличилось на 27%. В воздушно-десантных войсках наблюдается 5-процентный рост числа прыжков с парашютами.

Воздушно-космические силы и военно-морской флот продолжают вести патрулирование в разных районах планеты. Так, самолеты дальней авиации в течение года совершили 17 вылетов, целью которых было патрулирование акваторий Северного, Норвежского, Черного, Японского и Желтого морей. Также маршруты бомбардировщиков пролегали над западом Тихого океана, северо-восточной частью Атлантического и Арктикой.

Корабли и суда военно-морского флота выполнили 121 поход в Арктику, Центральную и Северную Атлантику, а также в бассейн Карибского моря.

Налажено регулярное присутствие российских кораблей в Аденском заливе, отличающимся неблагоприятной для судоходства обстановкой.

Уже четвертый год подряд Оперативное командование дальней морской зоны защищает российские интересы в Средиземном море. Поставленные задачи выполняются эскадрой, в составе которой присутствует до 15 кораблей и судов.

Сирийская операция

Российские вооруженные силы, представленные в первую очередь Воздушно-космическими силами, в течение 2016 года продолжали решать боевые и иные задачи на территории Сирии. К моменту оглашения доклада 22 декабря авиация успела выполнить почти 19 тыс. вылетов, в ходе которых были проведены 71 тыс. ударов по объектам противника.

Счет ликвидированных террористов идет на десятки тысяч, уничтожено около 1500 единиц техники и значительное число различных объектов. Изъято несколько сотен единиц военной техники и десятки тысяч единиц стрелкового оружия.

Использованный подход к организации вылетов и ротации летного состава привел к тому, что на данный момент 84% пилотов ВКС имеют реальный боевой опыт, полученный в ходе сирийской операции.

Как и в прошлом году, к боевой работе привлекаются как самолеты и вертолеты тактической авиации, так и стратегические бомбардировщики.



На фото: Истребитель Су-30 СМ в Сирии

Сирийская операция продолжает использоваться в качестве полигона для проверки новейших образцов оружия и техники. К настоящему времени в условиях текущего конфликта было опробовано 162 новых и модернизированных образца вооружения и техники.

В частности, испытаны ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52, а также самолеты фронтовой авиации Су-3 СМ и Су-34. Во время такой эксплуатации техники были выявлены некоторые проблемы существующих образцов. С целью исправления обнаруженных недостатков Минобороны приняло решение о временной приостановке закупки 10 типов техники и оружия.

Планы на следующий год

В следующем году министерство обороны продолжит развивать вооруженные силы теми или иными методами. Уже определены основные цели и задачи, которые требуется решить в 2017 году. Прежде всего, необходимо повысить общую боеспособность армии, а также усилить группировки на Арктическом, Западном и Юго-Западном направлениях. Доля новых вооружений и техники в частях постоянной готовности должна достичь 60%.

В случае с сухопутными войсками планируемое перевооружение выглядит следующим образом. Части получат два бригадных комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Три дивизиона войсковой противовоздушной обороны получат системы «Тор-М2». Также войска должны будут получить 905 единиц различной бронетехники, в том числе танков.

В составе наземной компоненты стратегических ядерных сил три полка будут переведены на современные ракетные комплексы. Стратегическая авиация должна будет получить пять модернизированных дальних бомбардировщиков существующих типов.

В целях защиты от возможного нападения в следующем году на полноценное боевое дежурство заступят три новые радиолокационные станции типа «Воронеж».

Воздушно-космические силы в следующем году получат 170 летательных аппаратов всех классов и типов.

Комплексы С-400 будут поставлены четырем зенитным полкам. Флот должен будет получить восемь кораблей и девять боевых катеров. Береговые войска военно-морского флота получат четыре ракетных комплекса «Бал» и «Бастион».

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Уходящий год был не самым простым для российских вооруженных сил. Продолжение выполнения имеющихся указаний, перевооружение и наращивание боевой мощи связано с определенными трудностями, которые, однако, успешно преодолеваются.

Благодаря планомерной работе всего личного состава армии и помощи других структур, в первую очередь оборонной промышленности, намеченные цели были достигнуты, хотя некоторые задачи пока остаются нерешенными. Тем не менее, в целом, год прошел успешно, о чем свидетельствуют официальные показатели.

Успешная работа в этом году позволяет встречать новый 2017-й с оптимизмом. В следующем году армии вновь придется решать ряд важнейших вопросов, однако существующие тенденции показывают принципиальную возможность достижения успехов в этом деле.

Уже сейчас понятно, что наступающий год вновь не будет простым для вооруженных сил, однако стоящие перед ними задачи имеют особое значение. Пожелаем армии успехов в новом 2017 году, ведь от ее службы зависит безопасность всей страны.